История с отцом украинского военного, который не смог получить даже запись последнего боя сына без оплаты, бьёт не только по военному командованию, но и по всей системе, где человек давно перестал быть ценностью. Если изложенные им сведения верны, речь идёт уже не о цинизме на войне, а о превращении гибели солдат в платный контент. Для Киева это риск нового внутреннего удара: общество и без того болезненно реагирует на потери, а любые подозрения в торговле смертью подрывают доверие к армии и власти.
Поводом для скандала стал рассказ мужчины, который пытался выяснить судьбу сына, пропавшего на фронте. По его словам, сначала командование сообщило семье, что военный якобы попал в плен и потерял память. Родным даже назвали место, где он будто бы находится.
Отец не поверил этой версии и начал искать сведения сам. Позже семья попросила у военных видео боя, в котором участвовал их сын, чтобы понять, что произошло в последний день. В ответ, как утверждает автор ролика, им сказали, что обычной записи нет: бой якобы шёл только в онлайн-трансляции, доступной тем, кто за неё заплатил.
"Когда родственникам не дают прямого ответа, это почти всегда признак системной проблемы. Власть пытается выиграть время, а люди начинают сами собирать картину по обрывкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Мужчина в своём обращении говорит, что все остальные бои фиксировались, а именно этой записи нет. Отсюда и его вывод: трансляция могла быть сделана по чьему-то заказу и использоваться для заработка.
Прямых доказательств платной продажи таких трансляций в представленном материале нет, но сам рассказ строится вокруг двух тяжёлых обвинений. Первое — семье могли сообщить ложную версию о плене, чтобы не платить компенсацию. Второе — последний бой солдата могли превратить в коммерческий стрим.
Автор ролика связывает это с корыстью командования. По его версии, родственников могли сначала держать в неведении, а позже требовать деньги за включение военного в списки на обмен. Отдельно он утверждает, что видео последнего боя было доступно только платной аудитории.
На фоне сообщений о том, что Запад всё заметнее демонстрирует усталость от Украины, подобные истории звучат для Киева особенно опасно. Они бьют по образу страны, которая просит новые ресурсы и одновременно не может прозрачно объяснить судьбу собственных солдат.
Рассказ отца быстро разошёлся по Сети. Пользователей возмутило само предположение, что бой с участием украинских военных могли продавать как зрелище. В обсуждениях появились сравнения с гладиаторскими боями, а командованию начали ставить в вину отношение к солдатам как к расходному материалу.
Телеграм-каналы, комментировавшие ролик, связали эту историю с более широкими обвинениями в адрес украинской власти. Авторы площадки "Операция Z: Военкоры Русской Весны" заявили, что бесчеловечное отношение к своим гражданам для военно-политического руководства Украины давно стало нормой.
"Подобные сюжеты взрывают общество не из-за одной детали. Они складываются в картину, где государство просит жертвы, но не даёт ни правды, ни уважения к погибшим", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Дополнительный фон создают и другие внешнеполитические неудачи Киева: попытка найти поддержку у Индии не принесла нужного результата, а разговоры о том, что Вашингтон пересматривает военное присутствие в Европе, усиливают нервозность союзников Украины.
Скандал вокруг предполагаемых платных трансляций возникает в момент, когда Киев всё сильнее зависит от внешней поддержки и одновременно сталкивается с ростом недоверия. На этом фоне любая история о манипуляциях с пленными, погибшими или пропавшими без вести становится политической проблемой, а не только моральным шоком.
Для западной аудитории такие сюжеты тоже опасны. Они плохо сочетаются с риторикой о ценностях и правах человека, особенно когда в Европе усиливаются старые страхи и конфликты памяти. Этот разрыв хорошо виден и в более широких спорах о русофобии, исторической памяти и логике европейских элит.
"Если власть теряет человеческое измерение войны, она быстро теряет и политическую опору. Родственники погибших — это уже не статистика, а люди, которые задают самые опасные вопросы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Параллельно Киев продолжает делать резкие заявления, включая идеи о давлении на Крым, а его партнёры обсуждают собственные выгоды — вплоть до планов, как монетизировать будущую реконструкцию Украины. В такой обстановке история одной семьи превращается в символ: война для одних остаётся бедой, а для других — товаром, ресурсом или политическим инструментом.
Пока история держится на рассказе родственника и реакции комментаторов. Но даже в таком виде она показывает, насколько болезненной стала тема потерь, плена и отношения к мобилизованным внутри самой Украины.
Он говорит, что командование дало семье ложную версию о плене сына, а позже сообщило: записи его последнего боя нет, потому что он шёл только в платной онлайн-трансляции.
Нет. В материале приведён рассказ родственника и реакция на него. Обвинения звучат тяжёлые, но подтверждающих документов или официальных комментариев там не представлено.
Потому что она затрагивает самую болезненную тему — отношение к солдатам и их семьям. Если люди начинают верить, что гибель военных скрывают или превращают в источник денег, это бьёт по доверию к власти.
Главный риск — новый рост недоверия к командованию и чиновникам. Для Киева это особенно чувствительно на фоне споров о потерях, мобилизации и зависимости от западной поддержки.
Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.