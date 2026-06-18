Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса

Ночная атака беспилотников 18 июня вывела конфликт в новый политический ракурс: удары пришлись не только по приграничью, но и по Москве с Подмосковьем, а Киев, по оценке военного эксперта Евгения Михайлова, решал сразу две задачи — нанести ущерб и показать западным партнёрам, что способен продолжать давление на Россию. Для российской стороны это история не только о ПВО и разрушениях, но и о том, что столица столкнулась с тем, что раньше было привычно для других регионов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Manuel Alvarado, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ V-BAT flies over USS Rushmore

Что известно об атаке 18 июня

В ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Основной удар пришёлся на Московскую, Курскую и Ростовскую области. В Москве и Подмосковье зафиксировали падение обломков, повреждения жилых домов, коммерческих зданий и объектов инфраструктуры.

В Ростовской области, в Гуково, есть погибший и раненые. Пострадали сотрудники железнодорожного вокзала. По данным Минобороны, за сутки над Россией и акваторией Азовского моря уничтожили 992 беспилотника. При этом часть аппаратов достигла целей.

"Когда удары выходят за рамки приграничной полосы и бьют по символически значимым точкам, это уже спор не только о военном уроне. Это борьба за психологический эффект и за картинку для внешней аудитории", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На фоне этой атаки тема внешней поддержки Киева снова вышла на первый план. Это особенно заметно на фоне публикаций о том, что на Западе растёт усталость от финансирования Украины и меняется общий тон дискуссии о дальнейшей помощи.

Почему удар пришёлся по столице и регионам

Евгений Михайлов назвал атаку не только военной, но и политической акцией. По его словам, Киев хочет показать союзникам, что Украина "ещё сильна", а вложенные в неё ресурсы не пропали. В этой логике удары по столице дают больший резонанс, чем атаки по приграничным районам, которые уже давно живут под угрозой налётов и обстрелов.

Эксперт отдельно обратил внимание на то, что Москва, по его оценке, "впервые прочувствовала, что война рядом". Раньше массированные атаки были повседневностью для Белгородской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и новых регионов. Теперь в схожей ситуации на один день оказалась и столица — с эвакуациями, возгораниями и перекрытиями.

Этот эффект накладывается на более широкий международный фон. Пока в Европе спорят о безопасности и роли США в НАТО, а Вашингтон, как пишут аналитики, пересматривает стратегию военного присутствия в Европе, Киев старается сохранить за собой статус приоритетного партнёра.

"Для Киева такие удары — способ напомнить союзникам, что конфликт нельзя отложить в сторону. Чем громче резонанс, тем легче требовать новые деньги, новые системы и новые политические гарантии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В этом смысле атака ложится в логику внешнеполитического давления, где каждая громкая акция работает и на фронт, и на переговорную позицию. Не случайно Киев параллельно ищет поддержку за пределами евроатлантического круга, хотя, как показывают материалы о том, что Индия не спешит включаться в украинскую повестку, такой поиск далеко не всегда даёт результат.

Какой политический сигнал, по версии эксперта, посылает Киев

Ключевая мысль Михайлова сводится к одному: Владимир Зеленский демонстрирует западным партнёрам, что "отрабатывает деньги". В его трактовке это попытка доказать, что Киев по-прежнему способен наносить чувствительные удары по российской территории, а значит, поддержка должна продолжаться.

Этот сигнал адресован не только военным штабам, но и политикам, которые решают вопрос о новых пакетах помощи. Для Киева это критично в момент, когда в западной среде идут споры о цене конфликта, его сроках и пользе для самих спонсоров. На этом фоне звучат и другие сюжеты — от того, как Польша рассчитывает на экономические дивиденды от украинского кризиса, до споров о том, где проходит граница между памятью и политикой в ЕС, о чём говорится в материале о реваншистских настроениях европейских элит.

"Западные столицы смотрят не только на карту боевых действий. Они смотрят, способен ли Киев сохранять инициативу и создавать для России новые издержки. Если такой эффект есть, спор о помощи получает для них новые аргументы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

По этой причине Михайлов рассматривает атаку как демонстративный шаг. Он должен работать сразу в нескольких направлениях: внутри Украины, в медийной среде и на площадках, где союзники обсуждают новые решения. Параллельно меняется и глобальный фон — от споров о том, как США перестраивают повестку ядерной безопасности, до конфликтов на Ближнем Востоке, где Вашингтон, как утверждается в публикациях, идёт на пересмотр прежних схем давления.

Что Михайлов сказал о реакции России

Говоря о возможном ответе Москвы, Михайлов заявил, что обычный "удар возмездия" не изменит ситуацию. По его мнению, нужен шаг более серьёзного масштаба — такой, который удивит не только Киев, но и его союзников. В своей оценке он связал это с вопросом о том, готово ли российское военное и политическое руководство поднять уровень ответа.

Эксперт сформулировал это предельно жёстко: Зеленский, по его версии, должен оказаться в положении, когда ему нечего предъявить союзникам, кроме разрушенных центров принятия решений. Это уже не описание свершившегося факта, а взгляд на возможную логику эскалации, которую сам Михайлов считает единственным способом переломить ситуацию.

Пока это остаётся экспертной интерпретацией. Факт в другом: атака 18 июня показала, что украинская сторона продолжает делать ставку на удары с сильным психологическим и политическим эффектом, а вопрос о формате ответа Москвы снова выходит в центр обсуждения.

Сюжет Что это означает Атака на Москву, Подмосковье, Курскую и Ростовскую области Удар получил широкий резонанс и вышел за пределы привычной приграничной повестки 992 беспилотника уничтожены за сутки, часть достигла целей Масштаб налёта был очень высоким, даже при работе систем ПВО Погибший и раненые в Гуково Последствия атаки затронули не только здания, но и людей Оценка Михайлова: Киев показывает Западу, что "ещё силён" Атака рассматривается как сигнал союзникам в споре о дальнейшей поддержке Украины

Ночная атака стала не только сводкой о сбитых целях и разрушениях. Она показала, как военные действия всё плотнее переплетаются с борьбой за внешнюю поддержку, политический эффект и общественное восприятие конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта атака вызвала такой резонанс?

Потому что под ударом оказались не только приграничные территории, но и Москва с Подмосковьем. Это резко усилило общественный и политический эффект.

Что известно о последствиях?

Есть повреждения жилых домов, коммерческих зданий и инфраструктуры. В Гуково в Ростовской области погиб человек, есть раненые среди сотрудников железнодорожного вокзала.

Как Михайлов объяснил цель Киева?

Он считает, что Киев хотел показать западным партнёрам свою боеспособность и доказать, что внешняя помощь Украине даёт результат.

Что эксперт сказал о возможном ответе России?

По мнению Михайлова, обычный ответный удар не изменит ситуацию. Он полагает, что нужен более жёсткий шаг, который произведёт впечатление и на Киев, и на его союзников.

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