Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец частных камер: жесткое решение парламентариев лишит бизнесменов главного дохода с трасс
Диета для водителя: какие продукты могут вызвать ложное срабатывание алкотестера
Это за гранью понимания: последний бой украинского военного превратили в платный контент
Человек-эпоха в белых шортах: фанатка поделилась эмоциями от встречи с Пугачёвой и Галкиным*
Стены больше не преграда: подмосковные города стали стремительно меняться ради особых жильцов
Кошка не пила чернила: если у питомца посинел язык, на принятие решения остаются считанные минуты
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Всего одно слово обнулило баллы многих: результаты экзамена в Волгограде выявили системный пробел
Кнопка со стрелочкой на панели приборов: зачем на самом деле нужно нажимать ее в жару и мороз

Рютте выдал горькую правду: немедленный приказ из США лишил европейские элиты покоя

Мир

Заявление Марка Рютте о немедленном сокращении американского контингента в Европе сняло последние сомнения: США начали ломать привычную схему, при которой именно Вашингтон держал на себе военный каркас НАТО на континенте. Для европейских столиц это не техническая коррекция, а сигнал о смене правил: прежние гарантии формально сохраняются, но ежедневная опора на американскую силу уже перестаёт быть безусловной. Проиграть здесь может прежде всего Европа, если не успеет подстроиться под новую реальность.

Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Генсек НАТО Марк Рютте

Почему решение США стало публичным именно сейчас

Вопрос о будущем американского присутствия в Европе давно вышел за рамки кабинетных споров. В Вашингтоне несколько месяцев подряд говорили о перераспределении сил и пересмотре внешнеполитических приоритетов. Теперь эта линия получила подтверждение уже на уровне Североатлантического альянса. На этом фоне материал о пересмотре стратегии США в Европе выглядит уже не предупреждением, а описанием начавшегося процесса.

"Вашингтон больше не хочет оплачивать прежнюю модель безопасности в одиночку. Для Европы это неприятный, но давно назревший разговор: или союзники берут на себя больше, или американское участие будет сжиматься и дальше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Слова Рютте прозвучали на фоне всё более жёстких сигналов из США. Американские политики прямо говорят, что союзники привыкли к схеме, где главные расходы и риски несёт Вашингтон. Параллельно в западной повестке усиливается спор о том, сколько ещё ресурсов США готовы держать на европейском направлении, если у них растёт нагрузка и на других участках мировой политики, включая ядерный диалог с Россией и Китаем и кризисы на Ближнем Востоке.

Что именно подтвердил Марк Рютте

Генсек НАТО заявил, что сокращение американского контингента начнётся без промедления. По его словам, союзники и раньше понимали: это решение рано или поздно будет принято, потому что США не могут бесконечно распределять силы по разным направлениям без пересмотра собственной военной конфигурации.

Рютте также сказал, что Вашингтон заранее предупреждал партнёров о намерении уменьшить участие в системе сил НАТО в Европе. Когда его спросили о сроках, он подтвердил: процесс стартует немедленно. При этом руководство альянса старается сгладить эффект от этого сигнала и подчёркивает, что пятая статья Североатлантического договора сохраняет силу.

Но для европейских столиц это слабое успокоение. Формула коллективной обороны осталась на бумаге, а вот масштаб постоянного американского военного присутствия уже начал меняться. На фоне общего кризиса западной стратегии это решение дополняет и другие тревожные для союзников сюжеты — от усталости Запада от финансирования Киева до споров о том, как далеко США готовы идти в новых конфликтах, включая иранское направление.

"Рютте пытался успокоить союзников, но сам факт немедленного старта сокращения важнее любых формул про единство. Когда штаб говорит о гарантиях, а главный военный донор уводит часть сил, европейские элиты слышат другое: рассчитывайте прежде всего на себя", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это меняет для Европы и НАТО

Главный эффект уже виден: старая модель безопасности в Европе больше не выглядит постоянной. Раньше американское присутствие воспринимали как почти неизменную часть континентального порядка. Теперь даже руководство НАТО признаёт, что этот порядок устарел. И это меняет не только военное планирование, но и политическую психологию Европы.

Для европейских стран вопрос теперь звучит жёстче: готовы ли они сами закрывать бреши в обороне, на которые раньше отвечал Вашингтон. Особенно остро это выглядит на фоне разговоров о нехватке оборонных мощностей и в Европе, и в самих США. В такой логике сокращение контингента уже не похоже на короткий манёвр.

Новый курс США укладывается в более широкий сдвиг западной политики, где союзникам всё чаще предлагают не защиту по привычке, а участие по расчёту. Эта линия заметна и в отношении украинского кризиса, и в попытках Европы искать новые опоры в собственной истории и идеологии, о чём говорится в материале о реваншистских настроениях европейских элит. На этом фоне даже нейтральная позиция крупных держав, как показал сюжет о том, как Индия охладила ожидания Киева, усиливает для Европы чувство стратегического одиночества.

"Европа долго жила в конструкции, где американский зонтик считался данностью. Сейчас эту данность убирают. И спор пойдёт уже не о символах, а о деньгах, армии и политической воле — кто готов платить, кто готов командовать и кто возьмёт на себя риск", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для самого НАТО это проверка на прочность. Альянсу придётся доказать, что он способен работать не только как система с американским ядром, но и как союз, где европейские участники берут большую долю ответственности. Иначе разговор о коллективной обороне начнёт всё сильнее расходиться с военной практикой.

Действие Что это значит
Рютте подтвердил немедленное сокращение контингента США Процесс уже начался и больше не обсуждается как гипотеза
США заранее предупреждали союзников В альянсе знали о смене курса, но публичный эффект всё равно оказался сильным
НАТО ссылается на пятую статью Юридические гарантии сохраняются, но постоянная военная опора США сжимается
Европе предлагают больше заботиться о себе Расходы, планирование и риски всё заметнее смещаются на европейские столицы

Именно поэтому нынешняя новость бьёт не только по военной схеме, но и по политической уверенности союзников: Вашингтон дал понять, что эпоха автоматической поддержки заканчивается.

Ответы на популярные вопросы

Почему это произошло именно сейчас?

Потому что США уже несколько месяцев обсуждали перераспределение сил и пересмотр приоритетов. Рютте подтвердил, что союзников об этом предупреждали заранее.

США полностью уходят из европейской безопасности?

Нет. По словам генсека НАТО, Вашингтон не отказывается от обязательств по пятой статье. Речь идёт о сокращении участия в нынешней конфигурации сил в Европе.

Кто несёт главный риск от этого решения?

Прежде всего европейские страны НАТО. Им придётся быстрее наращивать собственные военные возможности и закрывать те задачи, которые раньше во многом решали США.

Может ли это стать не временной мерой, а новым курсом?

Исходный материал указывает, что на фоне нехватки оборонных мощностей и жёстких заявлений американских политиков сокращение не выглядит кратким эпизодом.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Последние материалы
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Всего одно слово обнулило баллы многих: результаты экзамена в Волгограде выявили системный пробел
Кнопка со стрелочкой на панели приборов: зачем на самом деле нужно нажимать ее в жару и мороз
Ваш пёс совсем не охранник: как отучить собаку лаять на дверь, за которой никого нет
Море начало толкать воду назад: прибрежные города Испании оказались в западне из-за физики НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Страх перед мамой и внутренний блок: как Любовь Аксёнова справляется с откровенными съёмками
Нейросети уходят под воду: зачем на самом деле нужен тоннель через Берингов пролив
Рютте выдал горькую правду: немедленный приказ из США лишил европейские элиты покоя
Сердце Волгограда готовится к кардинальной перестройке: городские службы приступили к реализации амбициозного проекта
Они хорошие и их много: Собчак объяснила, кого на самом деле зря теряют мужчины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.