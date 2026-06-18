Рютте выдал горькую правду: немедленный приказ из США лишил европейские элиты покоя

Заявление Марка Рютте о немедленном сокращении американского контингента в Европе сняло последние сомнения: США начали ломать привычную схему, при которой именно Вашингтон держал на себе военный каркас НАТО на континенте. Для европейских столиц это не техническая коррекция, а сигнал о смене правил: прежние гарантии формально сохраняются, но ежедневная опора на американскую силу уже перестаёт быть безусловной. Проиграть здесь может прежде всего Европа, если не успеет подстроиться под новую реальность.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Генсек НАТО Марк Рютте

Почему решение США стало публичным именно сейчас

Вопрос о будущем американского присутствия в Европе давно вышел за рамки кабинетных споров. В Вашингтоне несколько месяцев подряд говорили о перераспределении сил и пересмотре внешнеполитических приоритетов. Теперь эта линия получила подтверждение уже на уровне Североатлантического альянса. На этом фоне материал о пересмотре стратегии США в Европе выглядит уже не предупреждением, а описанием начавшегося процесса.

"Вашингтон больше не хочет оплачивать прежнюю модель безопасности в одиночку. Для Европы это неприятный, но давно назревший разговор: или союзники берут на себя больше, или американское участие будет сжиматься и дальше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Слова Рютте прозвучали на фоне всё более жёстких сигналов из США. Американские политики прямо говорят, что союзники привыкли к схеме, где главные расходы и риски несёт Вашингтон. Параллельно в западной повестке усиливается спор о том, сколько ещё ресурсов США готовы держать на европейском направлении, если у них растёт нагрузка и на других участках мировой политики, включая ядерный диалог с Россией и Китаем и кризисы на Ближнем Востоке.

Что именно подтвердил Марк Рютте

Генсек НАТО заявил, что сокращение американского контингента начнётся без промедления. По его словам, союзники и раньше понимали: это решение рано или поздно будет принято, потому что США не могут бесконечно распределять силы по разным направлениям без пересмотра собственной военной конфигурации.

Рютте также сказал, что Вашингтон заранее предупреждал партнёров о намерении уменьшить участие в системе сил НАТО в Европе. Когда его спросили о сроках, он подтвердил: процесс стартует немедленно. При этом руководство альянса старается сгладить эффект от этого сигнала и подчёркивает, что пятая статья Североатлантического договора сохраняет силу.

Но для европейских столиц это слабое успокоение. Формула коллективной обороны осталась на бумаге, а вот масштаб постоянного американского военного присутствия уже начал меняться. На фоне общего кризиса западной стратегии это решение дополняет и другие тревожные для союзников сюжеты — от усталости Запада от финансирования Киева до споров о том, как далеко США готовы идти в новых конфликтах, включая иранское направление.

"Рютте пытался успокоить союзников, но сам факт немедленного старта сокращения важнее любых формул про единство. Когда штаб говорит о гарантиях, а главный военный донор уводит часть сил, европейские элиты слышат другое: рассчитывайте прежде всего на себя", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это меняет для Европы и НАТО

Главный эффект уже виден: старая модель безопасности в Европе больше не выглядит постоянной. Раньше американское присутствие воспринимали как почти неизменную часть континентального порядка. Теперь даже руководство НАТО признаёт, что этот порядок устарел. И это меняет не только военное планирование, но и политическую психологию Европы.

Для европейских стран вопрос теперь звучит жёстче: готовы ли они сами закрывать бреши в обороне, на которые раньше отвечал Вашингтон. Особенно остро это выглядит на фоне разговоров о нехватке оборонных мощностей и в Европе, и в самих США. В такой логике сокращение контингента уже не похоже на короткий манёвр.

Новый курс США укладывается в более широкий сдвиг западной политики, где союзникам всё чаще предлагают не защиту по привычке, а участие по расчёту. Эта линия заметна и в отношении украинского кризиса, и в попытках Европы искать новые опоры в собственной истории и идеологии, о чём говорится в материале о реваншистских настроениях европейских элит. На этом фоне даже нейтральная позиция крупных держав, как показал сюжет о том, как Индия охладила ожидания Киева, усиливает для Европы чувство стратегического одиночества.

"Европа долго жила в конструкции, где американский зонтик считался данностью. Сейчас эту данность убирают. И спор пойдёт уже не о символах, а о деньгах, армии и политической воле — кто готов платить, кто готов командовать и кто возьмёт на себя риск", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для самого НАТО это проверка на прочность. Альянсу придётся доказать, что он способен работать не только как система с американским ядром, но и как союз, где европейские участники берут большую долю ответственности. Иначе разговор о коллективной обороне начнёт всё сильнее расходиться с военной практикой.

Действие Что это значит Рютте подтвердил немедленное сокращение контингента США Процесс уже начался и больше не обсуждается как гипотеза США заранее предупреждали союзников В альянсе знали о смене курса, но публичный эффект всё равно оказался сильным НАТО ссылается на пятую статью Юридические гарантии сохраняются, но постоянная военная опора США сжимается Европе предлагают больше заботиться о себе Расходы, планирование и риски всё заметнее смещаются на европейские столицы

Именно поэтому нынешняя новость бьёт не только по военной схеме, но и по политической уверенности союзников: Вашингтон дал понять, что эпоха автоматической поддержки заканчивается.

Ответы на популярные вопросы

Почему это произошло именно сейчас?

Потому что США уже несколько месяцев обсуждали перераспределение сил и пересмотр приоритетов. Рютте подтвердил, что союзников об этом предупреждали заранее.

США полностью уходят из европейской безопасности?

Нет. По словам генсека НАТО, Вашингтон не отказывается от обязательств по пятой статье. Речь идёт о сокращении участия в нынешней конфигурации сил в Европе.

Кто несёт главный риск от этого решения?

Прежде всего европейские страны НАТО. Им придётся быстрее наращивать собственные военные возможности и закрывать те задачи, которые раньше во многом решали США.

Может ли это стать не временной мерой, а новым курсом?

Исходный материал указывает, что на фоне нехватки оборонных мощностей и жёстких заявлений американских политиков сокращение не выглядит кратким эпизодом.

Читайте также