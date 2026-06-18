Громкие лозунги оказались ширмой: реальный расклад сил на G7 предопределил финал доминирования США

Саммит G7 прошёл без сенсаций, но именно отсутствие новых решений высветило два сдвига. Первый — Европа показала США, что готова шире вести украинское направление сама. Второй — европейцы, по словам политолога Сергея Маркелова, начали переход от публичного давления к закрытым дипломатическим контактам с Россией. На этом фоне прежние разговоры о новых санкциях и военной эскалации выглядят как фон, а не как содержание.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Что Европа показала США после саммита

По версии Маркелова, европейские страны впервые внятно обозначили Вашингтону: если США не готовы глубже вести украинский сюжет, Брюссель и ключевые столицы готовы расширять собственную роль. Речь, как он пояснил, уже не о декларациях, а о попытке зафиксировать политическое право Европы говорить и действовать от своего имени.

Эксперт связал это и с практической стороной вопроса. Европа, по его словам, уже частично взяла на себя вооружение и финансирование Украины, хотя и не в тех объёмах, о которых раньше говорили публично. В этой логике саммит лишь оформил позицию: европейцы не ждут полного согласия США и хотят показать, что способны держать направление самостоятельно. На этом фоне всё чаще звучит тема того, что Вашингтон пересматривает военное присутствие в Европе, а сама западная поддержка Киева упирается в усталость и деньги.

"Европа пробует занять пустеющее место, потому что не хочет остаться статистом в вопросе, который напрямую бьёт по её безопасности. Но это ещё не новая стратегия, а скорее борьба за право сидеть за главным столом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Маркелов описывает этот манёвр и как способ давления на Дональда Трампа. Смысл сигнала, по его словам, прост: если Вашингтон не хочет заниматься украинским направлением всерьёз, Европа уже занимается им и готова идти дальше. Это не означает резкого рывка по поставкам или деньгам, но меняет саму расстановку ролей. Дополнительный фон для этой линии создают споры о том, как Запад смотрит на Россию через старые исторические и идеологические схемы.

Почему визит послов в МИД России стал сигналом

Второй вывод Маркелова касается дипломатии. Он считает, что Европа впервые за долгий срок включила не только язык санкций и заявлений, но и прямой переговорный инструмент. Поводом для такой оценки стал визит послов Германии, Британии и ряда других стран в МИД России.

По словам политолога, инициатором встречи была европейская сторона. Переговоры длились полтора часа, и после них не появилось ни одной публичной утечки. Для Маркелова это признак того, что разговор шёл о содержательных вещах и участники сознательно отказались от медийного сопровождения. Если так, то в отношениях появился неформальный канал, где стороны пробуют обсуждать не лозунги, а варианты движения дальше.

Этот штрих особенно заметен на фоне других международных сюжетов, где крупные игроки тоже ищут новые контуры переговоров — от американских инициатив по ядерной повестке до сложных комбинаций вокруг Ирана и США. В украинском случае Маркелов говорит о более узкой, но важной перемене: на передний план могут выйти дипломаты, а не медиаторы с расплывчатым мандатом.

"Когда после таких встреч нет немедленного слива в прессу, это часто означает одно: стороны берегут рабочий канал. Не потому, что уже договорились, а потому, что решили не сжигать площадку в первый же день", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Маркелов делает из этого осторожный вывод: впервые за долгое время стали заметны намёки на дипломатическую линию в переговорах с Россией. В его трактовке это отход от режима ультиматумов и попытка нащупать точки соприкосновения. Насколько устойчивой окажется эта линия, пока неясно. Но сам факт закрытого контакта он считает более значимым, чем громкие формулы саммита.

Что Маркелов назвал информационным шумом

Все остальные сигналы саммита Маркелов оценивает жёстко. Обещания новых санкций, заявления о дополнительных поставках оружия и разговоры о крупных пакетах помощи он относит к политическому шуму, который не подкреплён реальными ресурсами и готовностью идти на резкий подъём ставок.

Логика здесь проста: Европа, по его словам, не готова к прямому конфликту с Россией. Из этого он делает вывод, что слова о войне между Россией и Европой не имеют под собой практической базы. По той же причине, считает эксперт, не стоит переоценивать и угрозы новых многомиллиардных вливаний. Этот скепсис укладывается в общую картину, где Киев ищет поддержку за пределами западного круга, но встречает холодный расчёт — как это было в сюжете о том, как Индия не стала втягиваться в украинское противостояние. Параллельно в Восточной Европе обсуждают и свой интерес к будущему соседней страны, что видно по материалу о том, как Польша смотрит на восстановление Украины.

"Сейчас в европейской политике много жёсткой лексики, но гораздо меньше готовности платить полную цену за эту жёсткость. Поэтому реальные подвижки надо искать не в пресс-релизах, а в том, кто и с кем начал говорить без камер", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно поэтому саммит G7, который внешне не дал прорыва, в интерпретации Маркелова оказался показателен. Не новые формулы, а изменение ролей и появление закрытой дипломатии он считает главным итогом встречи. Если этот курс продолжится, украинский сюжет войдёт в фазу, где Европа будет пытаться доказать США свою самостоятельность, а Москве — готовность говорить не только языком давления.

Сигнал Что он означает Отсутствие громких решений на G7 Формальный итог слабый, но заметен сдвиг в ролях между США и Европой Европа заявляет о готовности шире вести украинское направление Брюссель и европейские столицы хотят расширить самостоятельность без прежней опоры на Вашингтон Визит европейских послов в МИД России Появился признак закрытого дипломатического канала Отсутствие утечек после встречи Стороны, вероятно, решили сохранить переговорное пространство без публичного давления Новые санкции и обещания крупных поставок Маркелов считает это фоном, который пока не подтверждён реальными действиями

Пока рано говорить о переломе, но после саммита акцент сместился с громких формул на скрытую борьбу за контроль над процессом. И это, похоже, важнее итоговых коммюнике.

Ответы на популярные вопросы

Почему саммит G7 сочли важным, если он не принял громких решений?

Потому что, по оценке Сергея Маркелова, главный результат проявился не в документах, а в политических сигналах: Европа показала готовность действовать по украинскому направлению шире и без прежней зависимости от США.

Что означает визит европейских послов в МИД России?

Маркелов считает его признаком запуска более серьёзного дипломатического контакта. Для него особенно показательно, что встреча шла полтора часа и после неё не было публичных комментариев и утечек.

Европа готова полностью заменить США в украинском вопросе?

Из исходных заявлений этого не следует. Речь идёт о стремлении расширить собственную роль, а не о полном замещении Вашингтона. Сам Маркелов отдельно подчёркивает, что Европа не располагает теми ресурсами, о которых часто говорят публично.

Почему эксперт называет разговоры о санкциях и поставках оружия шумом?

Потому что, по его мнению, за жёсткими формулировками не видно готовности к резкой эскалации и к новым крупным обязательствам. Он считает, что реальные сдвиги нужно искать в дипломатических контактах, а не в громких заявлениях.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, останется ли этот дипломатический канал разовым эпизодом или превратится в рабочий формат.

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