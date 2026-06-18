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Это сочли капитуляцией: соглашение Трампа с Тегераном спровоцировало раскол в США

Мир

Подписанный Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом меморандум о взаимопонимании с Ираном не снял кризис в Вашингтоне, а перенес его внутрь американской политики. Главный спор теперь не о тексте соглашения, а о том, сможет ли Белый дом защитить его от собственных союзников и оппонентов. Если документ не утвердит конгресс, следующий президент США сможет отменить его одним решением. Для Трампа это означает борьбу сразу на двух фронтах: с критиками в парламенте и с общественным мнением, где сделку многие уже воспринимают как уступку Тегерану.

Трамп на дебатах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Трамп на дебатах

Почему меморандум стал причиной раскола в Вашингтоне

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, соглашение Трампа с Ираном вызвало серьезный политический раскол в американской столице. Самую жесткую реакцию показали так называемые "ястребы" в обеих партиях, прежде всего среди республиканцев. Они обвиняют главу Белого дома в том, что тот де-факто идет на капитуляцию перед Тегераном и заключает сделку, которую считают катастрофой.

Этот конфликт выходит за рамки спора о внешней политике. Для части американского истеблишмента уступки Ирану означают удар по образу силы, который Трамп пытается удержать и на Ближнем Востоке, и в других кризисах, связанных с ядерной повесткой США. На этом фоне новая договоренность уже стала тестом на устойчивость Белого дома внутри собственной системы.

"Для Вашингтона сейчас опасен не только сам компромисс с Ираном, но и образ уступки, который навешивают на Трампа его оппоненты. Во внешней политике в США часто бьют не по тексту сделки, а по политической репутации ее автора", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что решит конгресс и почему это главный риск для Трампа

Дудаков считает, что противники сделки в конгрессе попытаются сорвать ее выполнение. Трамп, по его словам, заявляет о готовности отправить договор на утверждение и ратификацию, но политолог сомневается, что это произойдет. Слишком много противников документа и среди демократов, и среди республиканцев.

Если соглашение останется на уровне исполнительной власти, его статус будет слабее. В такой конструкции меморандум зависит не от долгой межпартийной поддержки, а от текущего хозяина Белого дома. Это делает документ уязвимым уже сейчас, когда в США спорят не только об Иране, но и о роли Вашингтона в более широкой системе союзов, включая стратегию США в Европе и подход к финансированию Украины.

Именно поэтому вопрос ратификации стал центральным. Без него Белый дом получает политическую передышку, но не закрепляет результат.

Почему в США снова вспоминают сделку Обамы

В аргументации Дудакова важен прецедент 2018 года. Тогда Трамп без особых усилий аннулировал иранскую сделку времен Барака Обамы. Политолог связывает это с тем, что соглашение не прошло через конгресс. Теперь тот же механизм может сработать в обратную сторону уже против самого Трампа.

Этот исторический пример в Вашингтоне читают предельно просто: если договор не получил парламентского одобрения, он не переживает смену администрации. Поэтому нынешний меморандум многие рассматривают не как завершение конфликта, а как временную паузу. Тем более что тема Ирана уже связана с более широким спором о ядерных договоренностях, условиях меморандума и тем, как меняется баланс сил на Ближнем Востоке после деэскалации между США и Ираном.

"Вашингтон сам создал практику, при которой международные договоренности живут до следующих выборов. Если конгресс не берет сделку под свою защиту, она остается политическим расходником", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Как общественное мнение усиливает давление на Белый дом

Дудаков не исключает, что "ястребы" из обеих партий будут наращивать давление и пытаться выставить Трампа слабым звеном. По его словам, они создадут много шума и будут усложнять жизнь Белому дому на политическом уровне.

Отдельная проблема для Трампа — реакция общества. Как отметил политолог, две трети американцев воспринимают сделку с Ираном как де-факто поражение Соединенных Штатов. В такой атмосфере продать соглашение как победу будет трудно. Белый дом попадает в ловушку: отказаться от сделки рискованно, но и убедить страну в ее выгоде тоже почти невозможно.

На этом фоне атака на Трампа может идти сразу по нескольким линиям: от обвинений в слабости до попыток встроить тему Ирана в более широкий спор о кризисе американского лидерства, который уже заметен в дискуссиях о позиции Индии, о состоянии европейских элит и о том, как Вашингтон теряет контроль над прежними политическими схемами.

"Когда две трети избирателей считают сделку поражением, спор давно вышел за рамки дипломатии. Для оппонентов Трампа это удобный повод показать, что Белый дом уступает там, где раньше обещал давить", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сторона Что означает меморандум
Дональд Трамп Попытка закрепить договоренность с Ираном, не потеряв политические позиции внутри США
"Ястребы" в республиканцах Повод обвинить Белый дом в уступках Тегерану
Демократы, выступающие против сделки Инструмент давления на Трампа через конгресс и публичную критику
Следующий президент США Возможность отменить соглашение, если оно не будет ратифицировано

Главный вывод из этой истории прост: судьбу меморандума решит не только дипломатия, но и внутренняя американская борьба за право определять границы уступок и пределы президентской власти.

Ответы на популярные вопросы

Почему вопрос ратификации стал главным?

Потому что без утверждения в конгрессе соглашение может остаться актом исполнительной власти. В этом случае следующий президент США сможет отменить его своим решением.

Кто выступает против сделки?

По словам Малека Дудакова, против нее настроены "ястребы" в обеих партиях, особенно среди республиканцев. Часть демократов тоже не готова поддержать документ.

Почему сейчас вспоминают Барака Обаму и 2018 год?

Потому что Трамп уже выходил из иранской сделки Обамы. Политолог связывает это с тем, что-то соглашение не было ратифицировано конгрессом.

Может ли Трамп представить меморандум как свою победу?

Дудаков считает, что сделать это будет трудно, поскольку две трети американцев воспринимают договоренность с Ираном как поражение США.

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Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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