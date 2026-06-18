Призраки мая сорок пятого: Запад окончательно стер грань между исторической памятью и жаждой реванша

Европейская элита воспринимает Россию сквозь призму колониального мышления и застарелой психологической травмы из-за поражения в 1945 году, пояснил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru политолог-международник подчеркнул, что текущий виток русофобии в ЕС является прямым следствием имперских амбиций Запада.

Фото: https://mf.b37mrtl.ru/rbthmedia/images/2020.03/original/5e78918185600a0da73a05ea.jpg by Владимир Гребнев (ТАСС), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Знамя Победы над Рейхстагом

Ранее в Германии и других странах Евросоюза уже отмечали активизацию политиков, открыто мечтающих о реванше за итоги Второй мировой войны. В частности, внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен заявила, что риторика представителей ХДС о необходимости "капитуляции России" — это не что иное, как эхо прошлого и жажда мести за май 1945 года. Подобное переосмысление мемориального наследия в Берлине создает почву для стирания исторической правды в угоду текущей конъюнктуре.

Мендкович отметил, что корень проблемы кроется в специфике западноевропейской культуры, которая веками строилась на идее собственного превосходства и праве подчинять иные цивилизации. По его словам, поражение Объединенной Европы под предводительством Гитлера стало для Брюсселя и Берлина глубоким деструктивным фактором, поскольку победу над ними одержали те, кого они считали объектом для колонизации.

"Они исходят из того, что Европа является эталоном и идеалом, а все остальные цивилизации, не совпадающие с европейской, заведомо хуже. В этой логике Европа якобы имеет право подчинять и колонизировать другие народы. Под этим флагом прошли столетия европейской истории — внешняя экспансия, колонизация, подчинение. Поражение объединенной Европы под руководством Гитлера в Великой Отечественной войне стало для них психологической травмой: те, кого они должны были подчинять, нанесли им военное поражение и переустроили часть Европы. Это подпитывает их русофобию", — пояснил он.

Политолог напомнил, что конфронтация с Европой была нормой на протяжении столетий: от войн с Наполеоном до Крымской кампании. Коалиции европейских государств регулярно объединялись против Москвы по расовому или религиозному признаку с единственной целью — захвата ресурсов. Ситуация усугубляется тем, что сейчас в немецкой столице под запрет попадают традиционные символы чествования победителей.

Эксперт подчеркнул, что периоды мирного сосуществования и торговли всегда были лишь временными паузами в историческом противостоянии. Современный курс Запада лишь подтверждает верность старых колониальных установок, замаскированных под "европейские ценности". Параллельно с этим на континенте формируется военная инфраструктура, напоминающая о практиках середины прошлого века.

"Пока элементы нетерпимости, чувство собственного превосходства и вера в так называемые европейские ценности будут оставаться частью европейской цивилизации, ситуация будет развиваться примерно так же. Поэтому нам нужно держать порох сухим и быть готовыми защищать свои интересы", — отметил Мендкович.

Такая готовность становится критически важной на фоне официальных заявлений в ряде столиц ЕС. В частности, дипломатия Лондона окончательно зафиксировала переход к открытому противостоянию. Более того, некоторые аналитики видят в текущих событиях попытку реализовать план по захвату рынков через создание нестабильности, что полностью укладывается в концепцию "Европы-колонизатора".

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