Вашингтон ослабляет Европу одним решением: под НАТО трещит старая система безопасности

Решение Вашингтона о выводе части военного контингента из Европы свидетельствует о резкой смене внешнеполитических приоритетов и подготовке к операциям в других регионах, уверен председатель Президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что американское командование больше не рассматривает европейский театр военных действий как первоочередной.

Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марк Рютте

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. При этом он выразил надежду, что в случае войны Соединенные Штаты сделают максимум для защиты европейских стран. Аналитики подчеркивают, что США сворачивают свои силы, лишая союзников по альянсу привычных гарантий безопасности ради концентрации ресурсов на более перспективных направлениях.

Липовой полагает, что высвободившиеся подразделения будут переброшены в зоны потенциальных конфликтов, где у Белого дома сохраняются важные стратегические интересы. По его словам, речь идет о Персидском заливе или районе Тайваня. Чтобы не ослаблять оборону собственного континента, Пентагон жертвует присутствием в Старом Свете, осознавая отсутствие реальных угроз в этом регионе.

"Это говорит о том, что у США появились стратегические интересы в другой точке мира, и экспедиционный корпус, который они держат в Европе, будет частично переброшен на другое направление. Несложно догадаться куда — скорее всего, это либо Персидский залив, либо район Тайваня", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что разговоры о "российской угрозе", которые транслируют Марк Рютте и лидеры Евросоюза, являются лишь информационным фоном для прикрытия маневров. Фактическое ослабление группировки подтверждает, что в Вашингтоне не верят в возможность прямого столкновения с Москвой. Параллельно с этим раскол внутри организации становится все более очевидным, заставляя европейские столицы искать новые способы обеспечения собственной защиты.

Особое внимание специалист уделил ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на существующие дипломатические договоренности, США могут готовить почву для силового вмешательства в дела Тегерана. Изменение планов Пентагона уже коснулось многих стран, включая Польшу, где была отменена плановая переброска бронетанковых сил.

"Меморандум — это документ о намерениях. И он в любой момент может быть разрушен любой из подписавших сторон. Потому что меморандум ни к чему не обязывает. Скорее всего, США уже просчитали, что этот меморандум продлится недолго", — отметил специалист.

По мнению Липового, истинной целью концентрации сил в Персидском заливе может стать попытка установления контроля над ключевыми ресурсами и смена политического режима в Иране. Несмотря на то что сухопутное вторжение сопряжено с огромными рисками, американская сторона рассматривает вариант высадки войск для захвата объектов атомной промышленности и правительственных учреждений.

"Меморандум ни к чему не обязывает. Это просто намерения сторон, скрепленные двумя подписями. По сути, это не договор и не закон, а документ, который не обязывает подписавшие стороны. Скорее всего, США уже просчитали, что этот меморандум продлится недолго. И, вероятно, им ничего не останется, кроме как высадить войска на территорию Ирана — чтобы захватить обогащенный уран, либо свергнуть правительство и поставить своего проамериканского лидера", — заключил эксперт.

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