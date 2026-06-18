Зеленский потянулся к Индии за поддержкой: Нью-Дели быстро остудил киевский энтузиазм

Индия будет придерживаться нейтралитета в украинском конфликте и не станет поставлять вооружение Киеву, так как это не отвечает ее национальным интересам, заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что Нью-Дели традиционно избегает участия в чужих геополитических противостояниях.

Фото: commons.wikimedia.org by Prime Minister's Office is licensed under GODL-India Нарендра Моди

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам переговоров Зеленский выразил уверенность в большом потенциале двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, однако конкретные детали договоренностей не раскрывались.

По словам Волхонского, энтузиазм украинской стороны носит скорее декларативный характер. Индия проводит многовекторную политику и стремится поддерживать конструктивные отношения со всеми мировыми центрами силы. На этом фоне Нью-Дели успешно защищает свой цифровой суверенитет, отказывая в допуске на рынок западным корпорациям, если это угрожает безопасности страны.

"Зеленскому в данном случае нужен прежде всего медийный эффект. Индия занимает позицию благожелательного нейтралитета, старается ни с кем не ссориться, за исключением Пакистана. Это была встреча вежливости. Для Индии Украина — достаточно далекая тема", — сказал он.

Разговоры о возможных поставках индийского оружия на Украину также не имеют под собой серьезных оснований. Аналитик подчеркнул, что Индия сама остается одним из крупнейших в мире импортеров продукции военного назначения и в первую очередь обеспечивает собственные оборонные нужды. Параллельно страна развивает и высокоточное оружие собственного производства, что делает ее независимой от внешней конъюнктуры.

Специалист также напомнил о специфике южноазиатского региона. В то время как Индия сохраняет нейтральную позицию, соседний Пакистан проявляет гораздо большую активность в вопросах снабжения ВСУ. Для того чтобы лучше понимать расклад сил, стоит обратить внимание на то, как Пекин помогает Исламабаду — например, недавно там дебютировал новый ударный вертолет китайского производства.

"Индия, во-первых, является крупным импортером вооружений, а не экспортером. Поэтому собственные потребности в вооружении у страны достаточно высоки. Не думаю, что Индия будет делиться оружием с Украиной, поскольку, по моему опыту общения с индийскими дипломатами и политологами, они исходят из того, что приоритетом остается обеспечение собственных нужд. Кроме того, у Индии свои большие потребности в вооружениях, поэтому вряд ли она станет активно поставлять их кому бы то ни было", — отметил специалист.

Пока Киев пытается найти новых партнеров, его возможности по экспорту собственных технологий ограничены. Даже те страны, которые активно продвигают свои беспилотные системы на внешних рынках, сталкиваются с высокой конкуренцией. Для самой Украины ситуация осложняется тем, что многие западные союзники выставляют жесткие условия. Так, недавние переговоры с Вашингтоном вынудили украинское руководство действовать в режиме строгой секретности из-за опасений имиджевых потерь.

Читайте также