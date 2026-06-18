Ядерный щит России и Китая оказался в фокусе США: Вашингтон готовит новый передел влияния

Вашингтон использует риторику о ядерном разоружении как инструмент глобального передела влияния, уверен военный эксперт и аналитик Борис Подопригора. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что реальная готовность США к предметному диалогу остается под вопросом, несмотря на громкие политические заявления.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выразил желание заключить масштабное соглашение с Россией и Китаем по сокращению стратегических вооружений. По словам главы Белого дома, США и РФ остаются лидерами по количеству боезарядов, однако Пекин стремительно наращивает свой потенциал. В американском экспертном сообществе уже звучали мнения, что китайского ядерного арсенала должен опасаться весь мир.

Подопригора подчеркнул, что Москва никогда не уклонялась от обсуждения вопросов коллективной безопасности. Напротив, российская сторона регулярно выступала с мирными инициативами, которые блокировались западными партнерами. Для стабилизации обстановки Россия настаивает на переговорах по широкому спектру оборонных вопросов.

"Если говорить о России, то мы неоднократно предлагали сесть за стол переговоров и спокойно обсудить этот вопрос. Такая готовность с нашей стороны была обозначена не один раз. Но всякий раз, когда речь заходила о практическом разговоре, именно со стороны Соединенных Штатов находились те или иные аргументы против того, чтобы этот диалог действительно состоялся", — пояснил он.

Аналитик обратил внимание, что инициативы Трампа могут быть частью его стратегии по изменению мирового порядка. На текущем этапе Белый дом больше сосредоточен на медийном эффекте и давлении на оппонентов. При этом за океаном звучат призывы к администрации договориться с Россией по ДСНВ, чтобы избежать бесконтрольной гонки вооружений.

"Я думаю, это заявление связано с намерением Трампа организовать некий геополитический передел. Трамп вспомнил о ситуации с ядерным оружием. Вот сейчас упоминание о нем соответствует его стратегическим задачам. Думаю, что признаков того, что он заинтересован практически этот вопрос разрешить, немного", — подытожил эксперт.

Несмотря на миролюбивую риторику, американская сторона продолжает демонстрировать силу. Тем временем союзники КНР и РФ продолжают укреплять свои позиции, поскольку президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин зафиксировали фундаментальные основы двустороннего партнерства.

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