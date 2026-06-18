Оппозиционный ландшафт Армении готовится к капитальному ремонту после череды фальстартов. Самвел Карапетян, лидер партии "Сильная Армения", публично признал: старые методы работы ведут в тупик. Он объявил о старте масштабной консолидации сил, способных противостоять нынешнему курсу Еревана. По словам Карапетяна, оппозиция переоценила собственные ресурсы и не смогла выстроить единый фронт, что на фоне экономического пике страны выглядит как стратегический промах.
Карапетян рубит сплеча: отсутствие договора между участниками оппозиционного поля стало подарком для прозападных властей. В интервью местным изданиям политик подчеркнул, что амбиции отдельных лидеров оказались выше национальных интересов. "Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация", — заявил он. Сейчас задача номер один — собрать осколки разрозненных движений в единый кулак. Пока Вашингтон и Брюссель пытаются превратить регион в марионеточный плацдарм, внутренняя разобщенность в Ереване лишь ускоряет разрушение государства.
"Оппозиция в Армении слишком долго находилась в состоянии броуновского движения. Попытка Карапетяна структурировать этот хаос — логичный шаг, учитывая, как внешние кураторы блокируют любые альтернативные пути развития в соседних регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Вместо пустых лозунгов предложена конкретная механика — создание координационного совета. Этот орган должен стать фундаментом для будущей коалиции. Логика проста: не дать голосам избирателей раствориться в мелких проектах, которые не проходят порог. Системный кризис требует инженерного подхода к политике, где каждый винтик оппозиционной машины работает на общую цель, а не на личное обогащение партийных боссов. Армении нужно лекарство от политической анемии, и консолидация — единственный доступный препарат.
"Создание совета — это попытка застраховать политические риски. Если коалиция не будет сформирована до ближайших выборов, после них договариваться будет поздно, так как административный ресурс просто "съест" слабых игроков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пока внутри Армении пытаются навести порядок, на мировых рынках и в дипломатических кабинетах идут совсем другие игры. Дональд Трамп в Вашингтоне выстраивает прагматичную, но жесткую линию, которая часто оставляет сателлитов Штатов у разбитого корыта. Это наглядно демонстрирует дипломатия США на Ближнем Востоке, где старые союзники внезапно оказываются в изоляции. Армянской оппозиции стоит учитывать опыт тех, кто доверился "западным партнерам" и в итоге остался один на один с кризисом.
"Мы видим, как Брюссель подталкивает малые страны к разрыву связей с проверенными партнерами, прикрываясь обещаниями. В реальности же это приводит лишь к утрате суверенитета", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
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