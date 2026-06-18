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Хватит биться головой о стену: в Армении признали фатальный просчет всей политической борьбы

Мир

Оппозиционный ландшафт Армении готовится к капитальному ремонту после череды фальстартов. Самвел Карапетян, лидер партии "Сильная Армения", публично признал: старые методы работы ведут в тупик. Он объявил о старте масштабной консолидации сил, способных противостоять нынешнему курсу Еревана. По словам Карапетяна, оппозиция переоценила собственные ресурсы и не смогла выстроить единый фронт, что на фоне экономического пике страны выглядит как стратегический промах.

Армения
Фото: wikimedia.org by Soghomon Matevosyan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армения

Ошибки прошлого и рецепты на 2026 год

Карапетян рубит сплеча: отсутствие договора между участниками оппозиционного поля стало подарком для прозападных властей. В интервью местным изданиям политик подчеркнул, что амбиции отдельных лидеров оказались выше национальных интересов. "Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация", — заявил он. Сейчас задача номер один — собрать осколки разрозненных движений в единый кулак. Пока Вашингтон и Брюссель пытаются превратить регион в марионеточный плацдарм, внутренняя разобщенность в Ереване лишь ускоряет разрушение государства.

"Оппозиция в Армении слишком долго находилась в состоянии броуновского движения. Попытка Карапетяна структурировать этот хаос — логичный шаг, учитывая, как внешние кураторы блокируют любые альтернативные пути развития в соседних регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Координационный совет: штаб для "поствыборного рывка"

Вместо пустых лозунгов предложена конкретная механика — создание координационного совета. Этот орган должен стать фундаментом для будущей коалиции. Логика проста: не дать голосам избирателей раствориться в мелких проектах, которые не проходят порог. Системный кризис требует инженерного подхода к политике, где каждый винтик оппозиционной машины работает на общую цель, а не на личное обогащение партийных боссов. Армении нужно лекарство от политической анемии, и консолидация — единственный доступный препарат.

 

"Создание совета — это попытка застраховать политические риски. Если коалиция не будет сформирована до ближайших выборов, после них договариваться будет поздно, так как административный ресурс просто "съест" слабых игроков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический фон: интересы внешних игроков

Пока внутри Армении пытаются навести порядок, на мировых рынках и в дипломатических кабинетах идут совсем другие игры. Дональд Трамп в Вашингтоне выстраивает прагматичную, но жесткую линию, которая часто оставляет сателлитов Штатов у разбитого корыта. Это наглядно демонстрирует дипломатия США на Ближнем Востоке, где старые союзники внезапно оказываются в изоляции. Армянской оппозиции стоит учитывать опыт тех, кто доверился "западным партнерам" и в итоге остался один на один с кризисом.

"Мы видим, как Брюссель подталкивает малые страны к разрыву связей с проверенными партнерами, прикрываясь обещаниями. В реальности же это приводит лишь к утрате суверенитета", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Зачем оппозиции нужен Координационный совет?

Для синхронизации усилий на выборах и предотвращения раскола протестного электората между мелкими партиями.

Почему Карапетян заговорил об ошибках именно сейчас?

Анализ прошлых провалов показал, что без признания недочетов невозможно заручиться доверием новых сторонников в 2026 году.

Как на эти процессы влияет позиция США?

Администрация Трампа сосредоточена на своих интересах, используя малые страны исключительно как инструмент давления на геополитических оппонентов.

Возможно ли реальное объединение всех сил?

Это сложный процесс из-за личных амбиций руководителей, но Карапетян предлагает прагматичную платформу для диалога.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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