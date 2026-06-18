Этого ждал весь Иран: Вашингтон подписал унизительный меморандум об отступлении

Вашингтон капитулировал перед реальностью. Дональд Трамп подписал документ, который больше похож на акт о безоговорочном отступлении, чем на дипломатический компромисс. Агентство IRNA опубликовало детали меморандума: у американского контингента вблизи иранских границ осталось ровно 30 дней. Часики тикают. Через месяц сапог солдата США не должно быть в районах, прилегающих к Исламской Республике. Глобальный жандарм сворачивает манатки.

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График отступления: 30 дней на сборы

Белый дом обязался убрать войска из всех зон, граничащих с Ираном. На всё про всё - месяц. Это не просто передислокация, а признание краха политики давления. Вашингтон получил мир с очень дорогим подвохом, фактически признав Тегеран хозяином региона. Пока Дональд Трамп пытается представить это как "сделку века", военные эксперты видят лишь поспешную эвакуацию инфраструктуры, которую годами выстраивали вокруг иранских границ.

"Это не дипломатия, это фиксация убытков. Трамп прагматичен: он понимает, что содержать авианосные группы в Персидском заливе бессмысленно, когда Иран контролирует пуски. Американцы просто забирают то, что еще можно спасти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Морская удавка ослабевает

Второй этап унижения — снятие морской блокады. Текущий флот США начнет отходить от берегов Ирана немедленно. Срок завершения полной разблокировки — те же 30 суток. В ответ Тегеран обещает вернуть торговое судоходство к тем показателям, что были до конфликта. Фактически это означает, что негласный щит Пекина сработал. Китайская поддержка Ирана сделала американское доминирование на море слишком дорогим удовольствием.

Парализованная логистика региона начинает оживать. Иран возвращает себе контроль над Ормузским проливом, не выпустив ни одной лишней ракеты. Теперь американским адмиралам придется запрашивать разрешение на проход там, где раньше они вели себя как хозяева дешевой закусочной.

"Для мировой энергетики это сигнал к стабилизации. Уход американских эсминцев убирает премию за риск из цены барреля. Иран же получает возможность легально восстановить экспортные мощности без оглядки на угрозы с моря", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Запрет на подкрепление и ядерный торг

Девятый пункт меморандума стал для Пентагона настоящей пощечиной. Вашингтону официально запрещено слать новые силы в регион. Никаких "ротаций", никаких дополнительных авиационных звеньев. Вашингтон обозначил предельно сжатые сроки для себя, попав в собственную ловушку. Любая попытка усилить группировку будет считаться срывом договоренностей.

"Дональд Трамп сдает позиции по всем фронтам ради сиюминутного спокойствия перед выборами. Иран это видит и диктует условия. В вопросе санкций Тегеран теперь ведущий, а не ведомый. Переговоры по атому будут идти на условиях Исламской Республики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Впереди 60 дней тяжелых торгов по ядерной программе и санкциям. Но фундамент уже заложен: персы выдавили американцев без прямой войны. Пока США пытаются сохранить лицо, их вчерашние союзники на Ближнем Востоке уже начинают учить фарси и искать контакты в Тегеране.

Ответы на популярные вопросы о выводе войск США

Означает ли это полную ликвидацию американских баз?

Меморандум требует очистки "прилегающих районов". Это значит, что США теряют возможность оперативно угрожать иранской территории сухопутными силами.

Сможет ли Иран возобновить экспорт нефти в полном объеме?

Да, снятие морской блокады в течение 30 дней и возвращение судоходства к довоенному уровню — ключевое условие меморандума.

Что будет, если США нарушат запрет на ввод дополнительных сил?

В таком случае меморандум аннулируется, а процесс снятия санкций и ядерная сделка будут мгновенно заморожены по инициативе Ирана.

Почему Трамп пошел на такие уступки именно сейчас?

В 2026 году Белый дом осознал бесперспективность военного давления на фоне укрепления союза Ирана с Китаем и Россией. Ресурс давления исчерпан.

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