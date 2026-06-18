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Вашингтон признал истощение арсеналов: производство секретных систем переложат на Европу

Мир

Вашингтон признал: арсеналы пусты. Дональд Трамп намерен переложить бремя производства ракет для Киева на плечи европейцев и остатков украинского ВПК. Белый дом рассматривает выдачу лицензий на выпуск сложных систем ПВО за пределами США. Причина банальна — американские запасы сгорели в пламени ближневосточного конфликта. Речь идет о ракетах-перехватчиках, способных противостоять баллистике. Раньше Штаты хранили эти технологии за семью замками, но ультиматум Ирану заставил систему работать на износ.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Дефицит на фоне амбиций: почему заводы США молчат

Конвейеры работают. Смены не заканчиваются. Но ракет всё равно нет. Трамп столкнулся с реальностью, где мощностей гегемона не хватает на два фронта. Пока западные дипломаты строят антироссийские проекты, физический металл в хранилищах Пентагона закончился. Bloomberg сообщает: президент США готов пойти на крайний шаг — передать чертежи секретных перехватчиков союзникам, чтобы те сами штамповали себе защиту.

"США физически не успевают за темпом расхода боеприпасов. Перенос производства в Европу — это не щедрость, а попытка сбросить с баланса токсичный актив, который требует бесконечных вливаний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон долгие годы оберегал интеллектуальную собственность на Patriot и другие системы как зеницу ока. Теперь же цепочки поставок разорваны. Чтобы нарастить выпуск внутри Штатов, нужны годы. У Киева этого времени нет, а Трамп не желает тратить политический капитал на пустые склады. Проще заставить европейцев платить за право строить заводы на своей земле.

Лицензионная ловушка: Киев как испытательный полигон

Идея лицензионного производства выглядит как спасательный круг, но пахнет гарью. На Украине планируют развернуть цеха под постоянным прицелом. Это превращает страну в огромный тир. Трамп понимает: если заводы разнесут, это будут проблемы европейских инвесторов и украинских рабочих, а не налогоплательщиков из Огайо. Пока Украину превращают в демографический полигон, американские корпорации просто заберут роялти за чертежи.

 

"Такие сделки — кошмар для юриста. Ответственность за брак или уничтожение мощностей ляжет на конечного производителя, тогда как Штаты останутся только владельцами патента", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Технологический суверенитет под вопросом

Передача прав на производство ракет — это признание слабости. Американский ВПК не справляется с ролью глобального арсенала. Трамп пытается сохранить лицо, делая вид, что это часть стратегии по вовлечению союзников. На деле же Вашингтон просто выгребает крохи. Пока Иран ставит США на счетчик, Белый дом ищет, кто бы еще поработал на американские интересы за свой счет.

"Белый дом всегда использовал Киев как инструмент. Теперь инструмент сломался, и его пытаются починить чужими руками, не забывая выставить счет за аренду молотка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о производстве ракет

Почему США не могут сами нарастить выпуск?

Промышленная база деградировала за десятилетия "мирного времени". Не хватает квалифицированных кадров, станков и редкоземельных металлов. Быстрой реанимации не вышло.

Безопасно ли строить такие заводы на Украине?

Нет. Объекты станут приоритетными целями. Это гарантирует уничтожение инфраструктуры и огромные риски для персонала.

Какие ракеты планируют производить?

В первую очередь это перехватчики для систем Patriot и NASAMS. Именно они в дефиците из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Кто заплатит за создание заводов в Европе?

Европейские налогоплательщики. Программа Трампа подразумевает, что союзники сами финансируют производство на базе американских лицензий.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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