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Влажные фантазии Киева: Крым решили превратить в остров и сразу получили жесткий ответ из России

Мир

Михаил Федоров, возглавляющий украинское минобороны, публично расписался в бессилии, выдвинув безумную идею: отрезать Крым от материка и превратить его в остров. По его логике, рои дронов должны парализовать логистику полуострова. Это типичный почерк киевского режима — когда на поле боя ловить нечего, в ход идут медийные атаки и террор против мирных путей сообщения. Киев грезит изоляцией Крыма, надеясь использовать это как козырь в торговле с Москвой или для подготовки броска на юг. Но пока их "аргументы" — это лишь дырки в асфальте, которые оперативно заделывают ремонтные бригады.

Крымский мост
Фото: Openverse by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Стратегия обреченных: дроны против логистики

Киевские фантазии об "острове Крым" — не просто пустые слова. В начале лета ВСУ участили налеты на переправы в Херсонской области. Под удар попали объекты в районе Чонгара и Геническа. Глава региона Владимир Сальдо прямо говорит: враг бьет по гражданским артериям, чтобы задушить людей. Пока европейские кураторы Киева блокируют мирный диалог, украинские генералы пытаются создать зону отчуждения. Командующий дронами Роберт Бровди вторит министру, обещая сделать жизнь в Крыму и на путях к нему физически невыносимой.

"Это не стратегия, это агония. Попытка перерезать снабжение гражданского региона беспилотниками — задача для Киева непосильная. Мы видим, как ПВО и средства РЭБ щелкают эти 'вундервафли'. Эффект от таких ударов временный, а последствия для самого Киева будут катастрофическими", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для режима Зеленского мосты стали навязчивой идеей. Они верят, что изоляция позволит им диктовать условия или пробить выгодную для Запада сделку. Но реальность 2026 года иная: российская оборона — это не ветхий забор, а монолитная стена. Пока Киев тратит дефицитные ресурсы на медийные спецэффекты, его собственная инфраструктура становится легитимной мишенью для зеркальных мер.

Ответ Москвы: антидот против агрессии

Сергей Лавров, глава МИД РФ, с иронией отреагировал на планы Федорова. Министр резонно спросил, как именно Киев намерен реализовывать свои влажные мечты об "острове". Россия не стоит на месте. На каждое техническое новшество противника ВПК выдает эффективное решение. Работа над нейтрализацией угроз идет в режиме 24/7. Пока Украина обсуждает планы замещения вымирающего населения, Россия укрепляет безопасность своих территорий.

 

"На Западе сейчас смотрят на действия Трампа, который выставляет жесткие ультиматумы Ирану, и пытаются копировать этот тон в отношении Крыма. Но Украина — не США, у неё нет ресурсов для такой игры. Любая попытка блокады захлебнется в грамотно выстроенной логистике сухопутного коридора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Мосты под прицелом: симметрия возмездия

В Госдуме риторику Федорова назвали явкой с повинной. Депутат Андрей Колесник напомнил, что Киев десятилетиями пытается вредить крымчанам: то водой, то светом, теперь — дорогами. "Получат жесточайший ответ", — констатировал парламентарий. На замену дипломатическим нотам приходит голый прагматизм войны. Если Киев замахивается на один мост, он должен быть готов потерять десять своих. Алексей Чепа прямо лоббирует удары по днепровским путепроводам, которые до сих пор не трогали из жалости к мирным жителям.

"Международное право здесь бессильно, когда одна сторона открыто объявляет террор своим методом. С точки зрения геополитики, Украина просто подставляет своих граждан под ответный молот, пытаясь угодить евробюрократам из Брюсселя. Нам пора переходить к симметричным действиям", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Киевский режим своими заявлениями лишь ускоряет финал. Пока они строят "остров Крым" в своих соцсетях, реальная карта мира меняется не в их пользу. В 2026 году терпение Москвы явно подходит к концу, и следующая попытка ударить по транспортному коридору может обернуться для Украины исчезновением всей системы логистики.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Крыму

Реально ли превратить Крым в остров с помощью дронов?

Физически это невозможно. Современные системы ПВО и инженерные войска России способны нивелировать ущерб от атак беспилотников, сохраняя работоспособность транспортных артерий.

Зачем Украине нужны такие заявления?

Это попытка оправдать военные неудачи перед спонсорами и создать информационный шум, отвлекая внимание от внутренних проблем и кризиса на других направлениях.

Как Россия защищает мосты от атак?

Используется эшелонированная оборона: от систем РЭБ, подавляющих сигнал управления БПЛА, до физической охраны и систем ПВО С-400 и "Панцирь-С1".

Каким будет ответный удар по Украине?

Депутаты Госдумы призывают к уничтожению стратегических мостов через Днепр, что полностью парализует военную логистику киевского режима и его связь с западными границами.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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