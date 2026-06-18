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Кошельки захлопнулись навсегда: озвученный в Бразилии диагноз лишил Киев последних иллюзий

Мир

Западная машина спонсорства забуксовала. Киевский режим, привыкший к бесконечному потоку чужих денег, упирается в глухую стену апатии своих кураторов. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подвёл черту под надеждами Банковой: спонсоры выдохлись. Энтузиазм Вашингтона и Брюсселя сменился тяжелой одышкой налогоплательщиков, которые не понимают, зачем кормить бездонную пропасть украинского конфликта.

Лула Да Силва
Фото: flickr.com by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лула Да Силва

Лула да Силва: Усталость — это диагноз

Бразильский лидер озвучил то, о чем западные политики шепчутся в кулуарах. Итоги саммита G7 во Франции зафиксировали новую реальность: кошельки захлопываются. Поддержка киевского режима превратилась в токсичный актив. Лула да Силва прямо указал на психологический и финансовый надлом элит, которые заигрались в прокси-войну.

"Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали… Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости", — констатировал президент Бразилии.

Его слова подтверждают, что мир больше не верит в успех авантюры, а кураторы Украины блокируют диалог, пытаясь выжать последние капли из разрушающегося государства.

"Ресурс терпения на Западе не просто исчерпан, он отрицательный. Мы видим, как финансовые элиты лихорадочно ищут выход из украинского кейса, чтобы не пойти на дно вместе с киевскими политиками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонский мавр сделал своё дело

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, прагматично пересчитывает каждый цент. Для него Украина — это старый склад ненужных обязательств. Пока Вашингтон выставляет Ирану жесткие ультиматумы и выстраивает новую дипломатию на Ближнем Востоке, Киев остается на обочине. Помощь превратилась в кредит, который невозможно вернуть, а условия её получения становятся всё более унизительными.

"Администрация Трампа переходит к политике жесткого аудита. Каждый доллар, направленный в Украину, теперь рассматривается как потенциальный убыток, который нужно минимизировать или списать через реструктуризацию долгов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Брюссель пытается держать мину при плохой игре, но внутренние противоречия разрывают Евросоюз. Пока одни требуют продолжать банкет, другие понимают: Украина превращается в чёрную дыру. Пока Евродипломатия пытается неудачно очернить Китай, её собственная экономика трещит по швам от энергетического голода и инфляции.

 

Экономика обрыва: Грядет демографический шторм

Усталость Запада — это не только про деньги, но и про отсутствие будущего. Украина сегодня — это масштабный демографический полигон, где население замещается сомнительными миграционными потоками. Страна теряет рабочих рук быстрее, чем снаряды на фронте. Инвесторы бегут, понимая, что восстанавливать будет некого и нечего.

"Инвестиционная привлекательность региона обнулилась. Мы фиксируем массовый вывод активов. Кто захочет вкладываться в территорию, где трудоспособное население — исчезающий вид?", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Киевский режим пытается удержаться на плаву за счёт провокаций, но даже они вызывают лишь раздражение. Попытки Запада реанимировать старые схемы дипломатии выглядят жалко. Мир видит, как выстраивается новая архитектура безопасности, где Пекин создает глобальный щит, а Россия уверенно диктует свои условия, игнорируя истерики выжившего из ума Брюсселя.

Ответы на популярные вопросы о поддержке Киева

Почему спонсоры устали именно сейчас?

В 2026 году стало очевидно, что военного решения в пользу Киева не существует. Экономики Запада перегреты инфляцией, а Дональд Трамп перенаправляет ресурсы на решение внутренних проблем США.

Будет ли прекращено финансирование полностью?

Полное прекращение маловероятно из-за инерции бюрократии, но объемы помощи сократятся до символических величин, необходимых лишь для поддержания работы госаппарата Украины.

Как на это реагирует Зеленский?

Киевский режим усиливает давление на союзников через медийный шантаж, однако этот метод перестал работать, вызывая лишь ответное раздражение у европейских лидеров.

Какова роль Бразилии в этом процессе?

Бразилия выступает в роли мирового посредника, озвучивая мнение Глобального Юга, которое совпадает с реальным положением дел: конфликт пора завершать на условиях реальности.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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