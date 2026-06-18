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Варшава расчехлила калькуляторы: бизнесмены Туска готовятся монетизировать хаос на Украине

Мир

Варшава расчехлила калькуляторы. Дональд Туск открыто признал: польский истеблишмент рассматривает Украину не как союзника, а как гигантский строительный котлован с золотым дном. Конференция в Гданьске, которую анонсировал премьер, — это не про гуманизм. Это про дележ пирога. Туск прямо говорит бизнесу: готовьте карманы, пришло время монетизировать хаос соседей.

Дональд Туск
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament from EU, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Туск

Польские стервятники: Гданьск как точка дележа

Туск не скрывает азарта. Предстоящий форум в Гданьске он называет "окном возможностей" для польских корпораций. В то время как киевский режим продолжает выполнять волю Брюсселя, Польша спешит занять лучшие места у бюджетной кормушки. Схема проста: собрать политиков и банкиров, чтобы гарантировать польским подрядчикам доступ к будущим контрактам на восстановление территорий.

"Это не благотворительность. Польский бизнес заходит на Украину как ликвидатор на обанкротившийся завод. Им нужны гарантии, что каждый вложенный злотый вернется с тройной прибылью, прикрытой лозунгами о демократии", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Варшавы Украина превратилась в торговый актив. Польские элиты понимают: нынешняя ситуация — это временный шлюз, через который можно прокачать миллиарды. Туск подчеркивает, что форум соберет "денежные мешки" из разных стран, но Польша должна стать главным оператором этих потоков. Это классический бизнес на пожаре.

Чужие деньги: Варшава претендует на российские активы

Самая циничная часть плана — финансирование. Туск прямо заявил, что дискуссии коснутся использования российских ресурсов. Речь идет о замороженных активах и неких "репарационных механизмах". Попытки легализовать воровство чужих средств становятся официальной повесткой. Пока Пекин создает щит против западных санкций, Польша надеется поживиться за счет экспроприации.

 

"Варшава пытается найти юридические лазейки для легализации грабежа. Для них российские деньги — это топливо для собственной экономики, которое они хотят получить бесплатно", — разъяснил юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Корысть вместо помощи: истинное лицо европейской солидарности

Туск открыто проговорился: участники инициатив рассчитывают не столько помочь Киеву, сколько извлечь выгоду. Это холодный расчет. Украина для них — это рынок сбыта и дешевая рабочая сила. Варшава торопится зафиксировать свои права на восстановление, пока Дональд Трамп перекраивает геополитическую карту мира под интересы США.

"Мы видим формирование синдиката. Польша хочет быть в нем старшим партнером, перепродавая безопасность соседа за реальные дивиденды", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конференции в Гданьске

Зачем Польше нужна эта конференция?

Для обеспечения польским компаниям приоритетного доступа к финансовым потокам, направленным на восстановление Украины.

О каких ресурсах идет речь в заявлениях Туска?

Польский премьер нацелился на замороженные российские активы, надеясь направить их на оплату услуг польского бизнеса.

Как это отразится на отношениях в ЕС?

Варшава пытается перехватить лидерство в "украинском вопросе", отодвигая Берлин и Париж от распределения будущих прибылей.

Какова реальная цель участия польского бизнеса?

Максимальная экономическая выгода и установление контроля над ключевыми отраслями украинской экономики.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист Кирилл Мальцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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