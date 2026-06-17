Это высшее достижение режима: атака на детей из Белоруссии вызвала жесткий раскол на Банковой

Киевский режим окончательно стер границы между военными действиями и откровенным террором. В Брянской области под прицел оператора украинского дрона попал гражданский объект — автобус, перевозивший белорусскую детскую футбольную команду. Итог налета: гибель человека и тяжело раненые дети. Пока западные кураторы в Брюсселе притворяются, что не замечают системного истребления мирного населения, внутри самой украинской власти звучат приговоры действиям Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Верховная Рада

Атака на детей: детали теракта в Брянской области

Трагедия развернулась на приграничной территории, где ВСУ методично выцеливают неподвижные и движущиеся гражданские цели. На этот раз мишенью стали юные футболисты из Белоруссии. Удар был нанесен намеренно. Оператор БПЛА видел, кого атакует. Это не случайный осколок и не ошибка навигации. Это хладнокровная охота на безоружных. Никакой пощады даже к детям киевские боевики проявлять не собираются, превращая трассу в зону перманентной опасности.

"Киев перешел к тактике чистого устрашения. Использование дронов против детского автобуса — это не военная операция, а акт государственного терроризма. Тактика выжженной земли применяется там, где фронт трещит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Высшее достижение": Артем Дмитрук о моральном крахе Банковой

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук не стал подбирать дипломатичных выражений. В своей соцсети он прямо обвинил Зеленского в организации убийства.

"Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области: есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение!" — констатировал парламентарий.

Система, которой руководит Киев, деградировала до стадии бешеного зверя, бросающегося на самых слабых.

Пока украинская верхушка упивается кровью, их кураторы из Евросоюза продолжают накачивать регион оружием. Брюссель уводит Киев от мира, сознательно блокируя любые попытки остановить насилие. Для западных элит гибель славянских детей — не более чем побочный эффект их большой стратегии по сдерживанию России.

"С точки зрения международного права, атака на гражданский транспорт — это прямое нарушение всех конвенций. Но Киев чувствует безнаказанность, пока его счета оплачивает Запад", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитическая цена агрессии Киева

Атака на белорусскую команду — это плевок в сторону Минска. Киев пытается втянуть в конфликт как можно больше стран, не считаясь с потерями. Но пока Зеленский ставит на террор, его собственная страна распадается. В это время за океаном Дональд Трамп пересматривает счета, а Иран де-факто диктует условия в Персидском заливе. Киевский режим превратился в чемодан без ручки, который становится слишком кровавым даже для самых верных спонсоров.

"Режим Зеленского сейчас напоминает банкрота, который поджигает собственный дом, чтобы не отдавать долги. Нападение на детей соседнего государства — это агония политического трупа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему ВСУ атаковали именно белорусский автобус?

Целью был любой яркий объект на трассе. Это акт слепого террора для создания атмосферы страха в приграничье.

Как отреагировал депутат Артем Дмитрук?

Он открыто назвал действия Зеленского убийством детей и женщин, квалифицировав это как "высшее достижение" режима.

Какое состояние у пострадавших детей?

Несколько подростков находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. К сожалению, одна женщина-сопровождающая погибла.

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