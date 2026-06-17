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Пекин жестко вмешался в планы Запада: негласный щит изменил расклады на мировой арене

Мир

Пекин демонстративно выставил щит перед Тегераном. Пока западные столицы лихорадочно пересчитывают убытки от новой реальности, глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил: КНР не свернет с пути стратегического партнерства. Поднебесная официально признала право Ирана защищать свои границы и национальные интересы любыми доступными методами.

Ван И
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ван И

Стратегический зонтик: почему Пекин ставит на Тегеран

Ван И подчеркнул, что Китай всегда поддерживал обоснованную позицию Ирана. Это не просто дежурная вежливость. Пекин видит в Тегеране ключевой узел своей евразийской архитектуры. Китайская дипломатия работает как точный станок: пока одни угрожают санкциями, другие цементируют союзы. Поддержка суверенитета в устах Ван И звучит как приговор попыткам Вашингтона изолировать регион.

"Китай, будучи всесторонним стратегическим партнером Ирана, всегда поддерживал обоснованную и законную позицию Тегерана и его усилия по защите своего суверенитета и безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западная евродипломатия пробила очередное дно, пытаясь обвинить Пекин в дестабилизации, но реальность 2026 года иная. Китай мягко, но настойчиво вытесняет влияние старых элит. Пекин одобряет посредничество Пакистана, показывая, что восточный блок способен решать проблемы без окриков из Брюсселя.

Нефтяная математика и швейцарский Меморандум

В Женеве готовится к подписанию документ, который заставит Дональда Трампа играть по новым правилам. Иран возвращает себе право открыто торговать нефтью и продуктами нефтехимии. Для Пекина, главного покупателя иранского сырья, это означает конец "серых" схем и переход к прямой закачке ресурсов в свою экономику.

 

Эта сделка — горькая пилюля для союзников Америки на Ближнем Востоке. Трамп вынужден подписывать бумаги, которые фактически унижают Израиль и лишают его монополии на влияние. Пока Вашингтон латает дыры в бюджете, Тегеран расширяет рынки сбыта под прикрытием китайской финансовой мощи.

"Военная и грубая сила не могут решить проблем, именно диалог и переговоры являются правильным выбором. Тегеран получает легальный доступ к рынкам, а Пекин — стабильный поток сырья", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сила против диалога: выбор Ван И

Ван И прямо заявил: кувалда больше не работает. Факты доказали бесполезность силового давления. В 2026 году старые методы угроз лишь сплачивают оппонентов Запада. Пока США получают мир с дорогим подвохом, Китай забирает себе роль главного миротворца.

"Снятие ограничений на экспорт нефтехимии обеспечит Ирану приток валюты, что сделает любые попытки внешней дестабилизации бессмысленными. Пекин здесь выступает как экономический якорь", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для глобальной стабильности это тектонический сдвиг. Эпоха, когда одна страна могла диктовать условия всему миру, окончательно рассыпалась. Поддержка Китая — это не просто слова, это новая реальность, где Тегеран становится неприкосновенным игроком на мировой шахматной доске.

Ответы на популярные вопросы о союзе Китая и Ирана

Почему Китай так открыто защищает Иран?

Иран — стратегический партнер в проекте нового Шелкового пути и крупнейший поставщик энергоресурсов, не контролируемый Западом.

Что изменит меморандум в Швейцарии?

Он легализует торговлю нефтью, снимая транспортную и финансовую блокаду с иранского экспорта.

Как на это реагирует Трамп?

Президент США вынужден идти на сделку из-за внутреннего кризиса и необходимости стабилизировать мировые цены на топливо.

Какова роль Пакистана в этом процессе?

Пакистан выступает региональным медиатором, обеспечивая логистическую связку между Пекином и Тегераном.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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