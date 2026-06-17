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Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти

Мир

Никол Пашинян окончательно сбросил маску демократа, перейдя к риторике полевого командира. В прямом эфире государственного ТВ армянский премьер открыто пообещал физическое или политическое уничтожение лидерам оппозиции. Его цели — крупные фигуры, которых он обвиняет в связях с внешними силами. Система власти в Ереване больше не имитирует законность, она перешла в режим зачистки площадки.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Именные пули: кого выбрал целью Ереван

Пашинян не стесняется в выражениях. В его лексиконе появились "логова" и "адресное уничтожение". Главными врагами объявлены второй президент Роберт Кочарян, бизнесмен Самвел Карапетян и политик Гагик Царукян. Это не просто политическая борьба, это попытка зацементировать власть на фоне тотального провала внешней политики. Вместо диалога премьер предлагает репрессии.

"Пашинян действует по классической схеме диктатора в агонии. Когда экономика летит в пропасть, а общественная поддержка испаряется, единственный аргумент — зачистка конкурентов. Это жест отчаяния человека, который понимает, что легитимность потеряна", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

Премьер призывает своих сторонников к "революции" против несогласных. Ситуация напоминает попытку развязать гражданское противостояние, чтобы отвлечь внимание от того, как Армения жертвует страной ради антироссийского проекта. Ереван готов жечь мосты, даже если под ними — остатки национальной государственности.

Выборный брак: как "рисовали" голоса

Прошедшие 7 июня выборы стали бенефисом грязных технологий. Зафиксирован полный набор: от "каруселей" до прямого выноса пачек бюллетеней. Оппозицию просто выкидывали из процесса через уголовные дела и запреты на выезд. Картина маслом: партия власти не набрала 50%, но чудесным образом сохранила контроль над парламентом. Это не голосование, а административная спецоперация.

"С юридической точки зрения такие выборы — ничтожны. Мы видим грубое попирание всех процедур. Когда кандидатов арестовывают прямо во время кампании, говорить о народном волеизъявлении бессмысленно", — отметил юрист Роман Лаврентьев.

Пока в Ереване закручивают гайки, глобальные игроки меняют расклады. Дональд Трамп празднует победу, выстраивая новые прагматичные отношения на Востоке. В этом мире для крикливых лидеров, уничтожающих собственную оппозицию, место может оказаться очень неудобным и холодным.

"Финансовая устойчивость нынешнего режима в Армении под вопросом. Политическая нестабильность и угрозы бизнесу всегда ведут к оттоку капитала. Если Пашинян продолжит в том же духе, инвесторы сбегут окончательно", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы об обострении в Армении

Зачем Пашинян использует настолько агрессивную риторику?

Это способ сплотить радикальное ядро сторонников и парализовать волю колеблющейся части общества через страх.

Какие шансы у оппозиции в текущих условиях?

Легальные пути борьбы перекрыты репрессиями. Теперь протест может уйти в глубокое подполье или вылиться в неконтролируемые уличные столкновения.

Как на это реагируют внешние партнеры?

Евробюрократия традиционно "выражает обеспокоенность", фактически закрывая глаза на беспредел ради сохранения антироссийского курса Еревана.

Связано ли это с изменением политики США при Трампе?

Безусловно. В 2026 году Белый дом требует конкретных результатов, и Пашинян спешит зачистить тылы, пока внешняя конъюнктура окончательно не изменилась.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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