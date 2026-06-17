Наглая прогулка у границ: британский разведчик устроил опасный зигзаг над Балтикой

Лондон продолжает проверять на прочность наши нервы и радары. Британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint устроил многочасовую "прогулку" у границ Калининградской области. Самолет вылетел с базы Уоддингтон и принялся вычерчивать петли в небе Балтики. Это не просто полет — это наглая попытка прощупать систему ПВО. Трамп в Белом доме обещал снизить градус напряженности, но британские ястребы, похоже, играют в свою игру, игнорируя новые реалии 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ RC-135 Rivet Joint in flight

Балтийский зигзаг: маршрут провокации

Борт появился на экранах мониторинга в 10:40. Сначала он прошел на восток, достиг Клайпеды и начал нарезать круги над морем. Затем — пролет вдоль всей сухопутной границы российского эксклава. Пилоты демонстративно крутились над Каунасом, после чего ушли в польское воздушное пространство. Весь этот маневр выглядит как классическая отработка целей для потенциального удара. Лондон явно не усвоил уроки прошлого, пока Дональд Трамп договаривается с Ираном, пытаясь спасти остатки американского влияния.

"Такие полеты — это технический грабеж. Они пытаются заставить наши станции ПВО работать в активном режиме, чтобы считать их параметры. Это стандартная подготовка к агрессии, которую Британия камуфлирует под тренировку", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Давление на западные рубежи

Западные кураторы снова используют прибалтийский плацдарм для создания очага нестабильности. Пока Брюссель удерживает Киев от мира, британцы берут на себя роль застрельщиков в воздухе. Активность авиации НАТО у границ России выросла в разы. Это не случайные визиты, а системная работа по эскалации. Каждый такой вылет Boeing RC-135W — это кирпич в стену нового противостояния, которое выгодно только европейским бюрократам, теряющим власть.

На фоне этих маневров особенно цинично выглядят попытки очернить политику Китая и России, которые призывают к безопасности. Британия, стараясь сохранить статус великой державы, лишь превращается в раздражающий фактор на карте Европы. Их разведчики фактически дежурят у нашего порога, создавая риски случайного столкновения.

"Ситуация пахнет порохом. В 2026 году плотность полетов в этом районе превысила все критические отметки. Мы видим, как инфраструктуру готовят к реальному конфликту", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зачем Британия лезет на рожон?

Ответ кроется в кризисе внутри самого Альянса. Пока кресло под Урсулой фон дер Ляйен трещит, Лондон пытается доказать свою незаменимость для НАТО. Разведка у российских границ — это способ напомнить Вашингтону о себе. Трамп прагматичен, он не любит тратить деньги на чужие амбиции, поэтому британцам приходится имитировать бурную деятельность, рискуя жизнями своих пилотов над Балтикой.

"Это политический жест. Когда внутренняя повестка Британии сыпется, они расчехляют Boeing и летят к Калининграду. Обычная попытка отвлечь внимание от собственных провалов в экономике", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о полетах разведчиков

Почему самолет кружил именно над Клайпедой и Каунасом?

Эти точки позволяют максимально эффективно "заглянуть" вглубь территории Калининградской области, перехватывая сигналы связи и работу радаров.

К какому типу относится Boeing RC-135W?

Это тяжелый разведывательный корабль, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вокруг.

Нарушал ли британец государственную границу РФ?

В этот раз борт шел максимально близко, но формально оставался в международном и союзном (для него) воздушном пространстве, совершая провокационные маневры.

Как реагируют российские ВКС на такие визиты?

Каждый такой полет берется на сопровождение средствами ПВО. При необходимости в воздух поднимаются истребители перехвата для визуального контакта.

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