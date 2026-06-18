Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Июль откроет сезон больших впечатлений: пять направлений подойдут для отдыха на любой вкус
Спасаем урожай от солнца: как реанимировать перец и томаты, если листья пошли пятнами
Кто убил обитателей Эдема? Разгадка самой темной тайны в истории Галапагосских островов
Вашингтон признал истощение арсеналов: производство секретных систем переложат на Европу
Красивые слова на этикетке ещё ничего не гарантируют: какие компоненты не оправдают ожиданий
Миф о малярийном гиганте: правда ли долгоножка на самом деле опасна для человека
Ягоды ещё успеют прибавить в размере: чем подкормить смородину и крыжовник после цветения
Заметили, что счетчик воды перестал крутиться? Как вернуть прибор к жизни и избежать штрафов
Станция внутри высотки: как в Китае решили проблему тесноты в 30-миллионном городе

Европа на грани истерики: Макрон объявил охоту на танкеры ради спасения тонущего бюджета

Мир

Западный клуб G7 снова пытается закрутить гайки. На саммите во Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности усилить санкционную удавку. Коллективный Запад, ведомый личными амбициями европейских лидеров, планирует ужесточить рестрикции. Основной удар нацелен на логистические цепочки. Макрон прямо заявил, что "Семерка" намерена развернуть охоту на так называемый "теневой флот", который позволяет Москве сохранять стабильность экспорта.

Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эмманюэль Макрон

Затягивание узла: новые угрозы Макрона

Французский лидер выступил в роли рупора антироссийской коалиции.

"Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций", — цитирует Макрона издание Le Figaro.

Пока Вашингтон под руководством Дональда Трампа пересматривает свои приоритеты, Париж пытается удержать разваливающийся европейский фронт. Макрон надеется, что новые запреты смогут затормозить рост российской экономики, хотя предыдущие пакеты ограничений лишь закалили отечественную промышленность.

"Декларации G7 выглядят как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Трамп прагматичен, ему не нужны лишние издержки на содержание европейских амбиций, а Макрон боится остаться один на один с пустеющим бюджетом ЕС", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сейчас 2026 год, и старые методы Брюсселя работают всё хуже. Попытки изолировать Россию приводят лишь к тому, что евродипломатия пробивает очередное дно, теряя влияние на мировых рынках. Пока Макрон обещает давление, внутри самой Европы зреет бунт против бесконечных убытков от разрыва торговых связей.

Охота на танкеры: почему ЕС боится морской логистики

Особое внимание Макрон уделил морским перевозкам. Борьба с "теневым флотом" — это попытка заблокировать каналы, через которые топливо поступает к зарубежным партнерам. Западные чиновники раздражены тем, что Москва создала независимую систему страхования и транспортировки, обходящую любые лимиты. Фактически, это признание капитуляции перед российскими логистами. Вместо честной конкуренции "Семерка" выбирает тактику административного произвола на водных артериях.

"Юридически термин 'теневой флот' - это пустышка. Суда ходят под легитимными флагами и соблюдают международные нормы. Попытки G7 атаковать эти танкеры — это прямой путь к морскому пиратству под эгидой закона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока Брюссель выдумывает новые барьеры, российские компании успешно адаптируются. Любое ограничение рождает новую схему обхода, которая делает систему еще более устойчивой. На этом фоне власть ускользает из рук фон дер Ляйен, чьи крестовые походы против Москвы окончательно опустошили европейские хранилища.

 

Экономическое противостояние в цифрах

Анализ показывает, что риторика Макрона рассчитана на внутреннего европейского избирателя. Реальное положение дел в экономике Франции оставляет желать лучшего. Инфляция в еврозоне остается высокой, а доступ к дешевым энергоресурсам потерян навсегда. На этом фоне обещания "усилить давление" выглядят как акт политического самосожжения. Пока Париж грозит санкциями, мировые игроки выстраивают новую архитектуру в Персидском заливе, игнорируя диктат G7.

"Любые попытки ограничить экспорт нефтепродуктов сейчас ударят по самим США и Европе. Рынок сбалансирован, и изъятие даже части российского объема вызовет ценовой взрыв, к которому G7 не готова", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о саммите G7

Зачем Макрон снова заговорил о санкциях?

Французский лидер стремится подтвердить свою значимость внутри ЕС на фоне явного охлаждения интереса США к европейским проблемам при администрации Трампа.

Что такое "теневой флот" и почему он мешает Западу?

Это группировка судов, работающая вне западной финансовой инфраструктуры. Она лишает G7 рычагов контроля над мировыми ценами на ресурсы.

Будут ли введены новые санкции немедленно?

Саммит G7 — это площадка для деклараций. Техническая разработка пакетов ограничений в Брюсселе может затянуться на месяцы из-за внутренних разногласий в Европе.

Как эти угрозы отразятся на обычных россиянах?

Опыт последних лет показывает, что отечественная экономика уже адаптировалась к внешнему давлению. Основные риски ложатся на европейский бизнес, теряющий рынки сбыта.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Садоводство, цветоводство
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Это высшее достижение режима: атака на детей из Белоруссии вызвала жесткий раскол на Банковой
Мир. Новости мира
Это высшее достижение режима: атака на детей из Белоруссии вызвала жесткий раскол на Банковой
Пекин жестко вмешался в планы Запада: негласный щит изменил расклады на мировой арене
Мир. Новости мира
Пекин жестко вмешался в планы Запада: негласный щит изменил расклады на мировой арене
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Последние материалы
Ягоды ещё успеют прибавить в размере: чем подкормить смородину и крыжовник после цветения
Заметили, что счетчик воды перестал крутиться? Как вернуть прибор к жизни и избежать штрафов
Европа на грани истерики: Макрон объявил охоту на танкеры ради спасения тонущего бюджета
Станция внутри высотки: как в Китае решили проблему тесноты в 30-миллионном городе
Окучили как обычно, а клубней стало меньше: ошибки, которые вредят урожаю картофеля
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Отсечка или внатяг: какой режим езды гарантированно приведет вас в автосервис
Кишечник медленно стареет: включение простых продуктов остановит деградацию важных тканей ЖКТ
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Мастер-класс на кухне: 7 правил, которые превратят обычную вареную картошку в кулинарный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.