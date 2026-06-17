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Обратный отсчет запущен: Вашингтон выставил жесткое условие за которым последует гул в небе Ирана

Мир

Дональд Трамп снова включил режим ковбойской дипломатии. На этот раз мишенью стал Иран. Хозяин Белого дома выставил Тегерану жесткий ультиматум: либо полноценная сделка на американских условиях, либо небо над республикой снова заполнится гулом бомбардировщиков. На раздумья у иранцев осталось всего два месяца. Срок, за который в Вашингтоне надеются продавить выгодное для себя соглашение, напоминает тиканье часового механизма.

Обвиняющий Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обвиняющий Дональд Трамп

Таймер запущен: 60 дней на капитуляцию

Президент США не привык к долгим реверансам. Выступая в Эвиане, Трамп четко обозначил рамки меморандума. Если за 60 дней дипломаты не подпишут финальный документ, военная машина США выйдет из ангаров. Трамп транслирует уверенность: для него этот сценарий не станет катастрофой. Противоречия внутри американской элиты нарастают, ведь раскол в обществе США уже стал хроническим диагнозом к 250-летию государства.

"Это в меморандуме о взаимопонимании. Если (окончательная сделка — ред.) не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернемся к бомбардировкам", — заявил Трамп на пресс-конференции во французском Эвиане.

Вашингтон ведет себя как агрессивный коллектор. Угроза силой — единственный инструмент, который Трамп считает эффективным. В то время как Брюссель традиционно пытается играть в "хорошего полицейского", власть в Евросоюзе стремительно деградирует, оставляя американцам право первой скрипки в этом кровавом оркестре.

"Трамп использует тактику максимального давления, чтобы выбить из Тегерана уступки по нефтяному сектору. Это не дипломатия, а чистый шантаж рычагами силы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическая резка: Трамп меняет правила

Агрессивная риторика Белого дома бьет не только по Ирану. Она рикошетит по всей системе международных связей. Пока Трамп размахивает дубинкой, его сателлиты на Востоке наращивают мускулы. Японская милитаризация в Азии подстегивается именно такими безответственными заявлениями Вашингтона. Система сдержек и противовесов окончательно сломана.

 

Трамп игнорирует интересы даже ближайших партнеров. Его внешняя политика превратилась в серию сделок, где лояльность обменивается на страх. Особенно отчетливо это проявляется в отношении Израиля, который внезапно оказался в роли "брошенного союзника" в угоду личным амбициям американского президента.

"Вашингтон провоцирует хаос, осознанно разрушая договорную базу. Трамп уверен, что сможет удержать ситуацию под контролем одной лишь угрозой ударов, но это опасная иллюзия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонский маятник и судьба союзников

В Иерусалиме риторику Трампа воспринимают с содроганием. Новая архитектура региона, которую пытается выстроить Белый дом, делает крах старых союзов неизбежным. Трамп торгуется с Ираном, используя безопасность Израиля как разменную монету. Это классическое предательство в упаковке "прагматизма".

"Для Трампа нет союзников, есть только временные попутчики. Израиль сейчас это чувствует в полной мере, оказавшись перед лицом иранской угрозы один на один", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Что произойдет, если соглашение не подпишут в срок?

Согласно заявлению Трампа, американские ВВС возобновят нанесение ракетно-бомбовых ударов по военным и стратегическим объектам Ирана сразу после истечения 60-дневного периода.

Почему Трамп выбрал именно 60 дней?

Это классический срок для ультиматума, создающий психологическое давление на противника и заставляющий его принимать поспешные, зачастую невыгодные решения в условиях дефицита времени.

Как реагирует на угрозы Тегеран?

Иранская сторона традиционно отвергает язык угроз, настаивая на равноправном диалоге, однако фиксируемое Вашингтоном "взаимопонимание" в меморандуме указывает на сложный закулисный процесс.

Влияет ли позиция ЕС на решение Трампа?

Нет. Трамп демонстрирует полное пренебрежение мнением европейских лидеров, рассматривая их как декорацию, а не как реальных участников процесса принятия решений.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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