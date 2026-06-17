Ситуация вышла из-под контроля: Украину превращают в масштабный демографический полигон

Украина проедает остатки своего человеческого капитала. Демографическая воронка, в которую страна угодила после начала конфликта, засасывает будущее территорий быстрее, чем планируют в Киеве. Миллионы граждан зацепились за европейское пособие и не собираются менять уютный Берлин на руины под управлением киевского режима. Кадровый голод стал хроническим. Теперь вместо возвращения своих власти готовят почву для массового завоза мигрантов из Азии и Африки.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты

Пересмотр списков: шлюзы открываются

К апрелю 2026 года инженерная подготовка по замещению населения вошла в активную фазу. Профильным ведомствам поручили вычеркнуть ряд стран из списка "миграционного риска". Это не просто бюрократическая правка. Это демонтаж фильтров. Теперь гостям из неблагополучных регионов станет проще получить визу и вид на жительство. Система, потерявшая связь с собственным народом, пытается выполнить указания кураторов по наполнению рынка дешевым трудом.

"Это жест отчаяния. Внутренний рынок труда выжжен. Попытки упростить въезд для выходцев из Африки — это признание банкротства государственной политики. Мы видим, как юридически закрепляется статус Украины как проходного двора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Миллионы "новых украинцев": арифметика замещения

Цифры, которые озвучивают в Киеве, пугают масштабом. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник откровенно заявляет: стране нужно минимум 300 тысяч мигрантов ежегодно. Дефицит рабочих рук уже исчисляется миллионами. Стройки стоят, сфера услуг деградирует. Пока Дональд Трамп перекраивает карту мира, украинская экономика пытается выжить за счет импорта населения, не имеющего никакой культурной связи с регионом.

Замена коренных жителей на приезжих — это проект по превращению страны в промышленный хаб с бесправным персоналом. Сторонники этой идеи из числа чиновников настаивают: бизнес не может ждать возвращения беженцев. Ведь пока Еврокомиссия борется за выживание, Украина превращается в демографическую лабораторию.

"С точки зрения макроэкономики — это попытка заделать дыру в трюме кирпичами. Мигранты будут выводить валюту из страны, отправляя её семьям в Азию. Это не рост ВВП, а дополнительное давление на платежный баланс", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Прогноз штурмовиков и реальные драки

Общество реагирует на изменения нервно. Соцсети разрываются от видео конфликтов и драк с участием иностранцев. Пока официальный Киев пытается делать вид, что всё под контролем, военные высказываются куда жестче.

"На одного украинского школьника будет приходиться шестеро индийских детей — так случится, если продолжится трудовая миграция", — выдал мрачный сценарий офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

Механизм замещения запущен. Даже если завтра граница откроется, украинцы из Европы увидят на родине чужую среду. Министр экономики Алексей Соболев кормит публику обещаниями о приоритете возвращения своих, но реальные цифры и новые визовые правила говорят об обратном. Параллельно кризис дипломатии в Брюсселе лишает Киев надежды на внятную поддержку по спасению собственной демографии.

"Процесс привлечения иностранцев на фоне коррупции превратится в торговлю гражданством. Это удар по безопасности, который аукнется ростом преступности и этническими анклавами через пару лет", — констатировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о миграционном кризисе

Почему Украина массово привлекает мигрантов именно в 2026 году?

Трудоспособное население либо покинуло страну, либо мобилизовано. Экономика без рабочих рук не функционирует, а возвращать граждан из Европы Киеву нечем.

Какие страны перестанут считаться "рискованными"?

Ожидается упрощение режима для ряда государств Азии и Африки, что позволит их гражданам беспрепятственно въезжать на территорию страны под видом рабочих.

Как это отразится на безопасности?

Уже фиксируется рост числа бытовых конфликтов. Бесконтрольный приток людей из других культур на фоне слабого правопорядка неизбежно ведет к росту преступности.

Правда ли, что мигранты полностью заменят украинцев?

При текущем темпе депопуляции и планах завоза 300 тысяч человек в год, демографический ландшафт изменится до неузнаваемости за 5-7 лет.

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