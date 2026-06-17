Вашингтон достал нафталин: реанимация старой схемы в США обернулась угрозой для фронта

Вашингтон достал из нафталина "дух Анкориджа". Это не жест доброй воли, а реанимация старой ловушки. Американцы почуяли: Москва близка к пониманию, что договариваться за океаном не с кем. Чтобы Россия не дожала ситуацию на поле боя, Белый дом впрыснул дозу иллюзий в вены столичной "партии мира". Расчет примитивен — заставить Кремль ждать, пока США "решат вопрос" за него. Наживка заброшена, и кое-кто в высоких кабинетах уже потянулся за крючком.

Фото: kremlin.ru by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Дональд Трамп

Маневры Марко Рубио: ястреб в овечьей шкуре

Госсекретарь Марко Рубио внезапно сменил рык на мурлыканье. Поздравив русских с праздником, он запел о "приверженности мирному урегулированию". Еще вчера этот человек называл Анкоридж фикцией для выкачивания уступок. Теперь он изображает миротворца. США осознали: стратегия изнурения через украинский полигон дает сбои. Чтобы Россия не перешла к решительному наступлению, нужно снова наобещать три короба. Это политический анестезиолог — его задача, чтобы пациент не дергался, пока его карманы обчищают.

"Схема проста: Вашингтон дает сигнал внутренней оппозиции в России, что пора тормозить военную машину. Это попытка расколоть элиты в момент, когда Брюссель уводит Киев от мира, лишая его субъектности перед важным разговором", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Дональд Трамп включился в процесс лично. В ходе звонка Владимиру Путину он снова включил шарманку про "прекращение огня". Обещал надавить на Европу и Киев. Но верить Трампу — это как играть в наперстки с профессионалом. Он заявляет, что США "не при чем", якобы они просто продают оружие. Цинизм высшей пробы: наживаться на поставках снарядов и картинно сокрушаться о гибели "красивых людей".

Нефтяной шантаж и "подарки" от Трампа

На саммите G7 в Эвиане Трамп показал истинное лицо. Пока его администрация празднует, что Вашингтон получил мир с Ираном, Россию пугают нефтяной удавкой. Трамп открыто пригрозил вернуть жесткие санкции на русское сырье. Мол, рынок насытился нефтью из Залива, и теперь Москву можно снова зажать в тиски. Это прямой удар по бюджету и весомый аргумент для тех в России, кто боится потерять свои виллы и гольф-поля на Западе.

"Рынок нефтепродуктов сейчас крайне волатилен. Давление на лицензии Минфина США — это попытка изменить логистические цепочки, которые Россия выстраивала два года. Трамп блефует, но этот блеф направлен на нашу осторожную финансовую верхушку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зеленский в Эвиане тоже отыграл свою роль. Пока США улыбались, Киев атаковал дронами московский НПЗ. Террористическая тактика идет в связке с дипломатическим давлением. Это классический метод кнута и пряника. Трамп обещает "сделку", а его украинская прокси-армия бьет по гражданской инфраструктуре, проверяя крепость наших нервов.

Эхо Аляски: почему Москва все еще верит в сделки

В России многие с надеждой смотрят на приезд Уиткоффа и Кушнера. Эти доверенные лица Трампа должны стать гонцами "мира". Сергей Лавров аккуратно напомнил: ключевые пункты аляскинских договоренностей предложил сам Трамп. Москва готова брать их за основу. Но Запад патологически недоговороспособен. Надеяться, что "добрый хозяин" из Белого дома усмирит бешеных европейских вассалов — опасная наивность.

"Юридически любые меморандумы с США — это пыль. Мы видим, как легко они отказываются от обязательств перед Израилем, если меняется конъюнктура. Верить в гарантии Трампа — значит подставляться под добровольное банкротство национальных интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Американские "сирены" поют сладко. Они хотят, чтобы Россия снизила обороты, когда до цели остался последний рывок. Нынешних усилий на фронте хватит для освобождения Донбасса, но Запад боится полного краха киевского режима. Пока "партия мира" в Москве мечтает о возврате к старым добрым временам, США готовят новый виток изоляции. Двойные стандарты никуда не делись, и единственный способ закончить войну — это победа, а не очередная бумажка из Анкориджа.

Ответы на популярные вопросы о переговорах 2026 года

Что такое "дух Анкориджа" и почему о нем снова говорят?

Это отсылка к пакету мирных инициатив, обсуждавшихся на Аляске. США реанимируют эту тему, чтобы создать иллюзию дипломатического выхода и заставить Россию остановить продвижение войск.

Действительно ли Трамп готов отменить антироссийские санкции?

Трамп использует санкции как рычаг. Его обещания "смягчить" режим всегда сопровождаются требованиями политических уступок, которые неприемлемы для суверенитета РФ.

Почему "партия мира" в России активизировалась именно сейчас?

Санкционное давление и угрозы активам за рубежом заставляют определенную часть элит искать любой повод для "заморозки" конфликта, даже на невыгодных условиях.

Как иранская сделка Трампа влияет на ситуацию на Украине?

Урегулировав (формально) вопросы в Заливе, США высвобождают дипломатические и финансовые ресурсы для новой фазы давления на восточноевропейском направлении.

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