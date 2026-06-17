Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику

Удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области вызвал резкую реакцию дипломатов и руководства РФ и Белоруссии. В результате атаки на трассе А240 погибла женщина, гражданка Белоруссии, а несколько человек, включая детей, получили ранения. Инцидент привел к возбуждению уголовных дел в России и Белоруссии, а также к официальному обвинению Киева в организации теракта.
По данным МИД Белоруссии, удар был нанесен осознанно, так как транспорт с детьми имеет специальные опознавательные знаки, которые легко видны операторам БПЛА. Ведомство подчеркивает, что в районе атаки отсутствуют российские военные объекты или элементы критической инфраструктуры. Пресс-секретарь министерства Руслан Варанков сообщил, что Украина должна дать объяснения по этому поводу.
В Брянской области также подтвердили версию о преднамеренности удара, отметив, что атака проводилась по автобусу так же, как по боевой технике.
"Подобные действия в приграничных зонах создают критический уровень опасности для гражданского транспорта, особенно в летний сезон, когда поток туристов и организованных групп растет. С юридической точки зрения, атака на транспорт, имеющий маркировку «Дети», квалифицируется как грубое нарушение международного гуманитарного права и военного кодекса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
В автобусе находилось 44 человека, из них 28 детей. Погибшая женщина была женой одного из тренеров клуба. По информации Минздрава РФ, семь человек получили травмы, пятеро из них — дети, один из которых остается в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим. В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, произошедшее расценивают как террористический акт. Те, кто не пострадал, были размещены в пункте временного пребывания и вскоре вернутся в Белоруссию.
|Показатель
|Данные
|Общее число пассажиров
|44 человека
|Количество детей
|28 человек
|Погибшие
|1 женщина (гражданка РБ)
|Пострадавшие
|7-8 человек (в т.ч. 5-6 детей)
|Локация
|Брянская область, трасса А240
Главный вызов: Обеспечение безопасности гражданского транспорта в приграничных регионах в условиях регулярного применения БПЛА. Риски затрагивают не только местных жителей, но и туристов, что может привести к падению турпотока.
Интересно, что атака произошла в момент заграничного визита Владимира Зеленского. В МИД Белоруссии полагают, что это расчетливый ход, чтобы снять с него личную ответственность за произошедшее.
Отметим, что накануне в интервью интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко неожиданно принёс извинения Зеленскому за свои прежние жёсткие высказывания в его адрес:
«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он всё-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом».
Кто ведет расследование?
Уголовные дела возбуждены Следственным комитетом Российской Федерации и соответствующими органами Белоруссии.
Где находятся пострадавшие?
Раненые получают медицинскую помощь, остальные пассажиры размещены в пунктах временного пребывания.
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Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.
Белорусская сторона видит в этом ударе попытку запугать граждан и втянуть Минск в активные боевые действия. Также отмечается, что атака произошла после предложений президента Белоруссии Александра Лукашенко по мирному урегулированию конфликта и перед встречей лидеров России и Белоруссии, что может быть попыткой создать разлад между союзниками.