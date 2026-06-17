Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику

Удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области вызвал резкую реакцию дипломатов и руководства РФ и Белоруссии. В результате атаки на трассе А240 погибла женщина, гражданка Белоруссии, а несколько человек, включая детей, получили ранения. Инцидент привел к возбуждению уголовных дел в России и Белоруссии, а также к официальному обвинению Киева в организации теракта.

Фото: https://t.me/E_V_Kovalchuk/704 by ВРИО Брянской области Егор Ковальчук Атакованный автобус с детьми в Брянской области

По данным МИД Белоруссии, удар был нанесен осознанно, так как транспорт с детьми имеет специальные опознавательные знаки, которые легко видны операторам БПЛА. Ведомство подчеркивает, что в районе атаки отсутствуют российские военные объекты или элементы критической инфраструктуры. Пресс-секретарь министерства Руслан Варанков сообщил, что Украина должна дать объяснения по этому поводу.

В Брянской области также подтвердили версию о преднамеренности удара, отметив, что атака проводилась по автобусу так же, как по боевой технике.

"Подобные действия в приграничных зонах создают критический уровень опасности для гражданского транспорта, особенно в летний сезон, когда поток туристов и организованных групп растет. С юридической точки зрения, атака на транспорт, имеющий маркировку «Дети», квалифицируется как грубое нарушение международного гуманитарного права и военного кодекса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

В автобусе находилось 44 человека, из них 28 детей. Погибшая женщина была женой одного из тренеров клуба. По информации Минздрава РФ, семь человек получили травмы, пятеро из них — дети, один из которых остается в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим. В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, произошедшее расценивают как террористический акт. Те, кто не пострадал, были размещены в пункте временного пребывания и вскоре вернутся в Белоруссию.