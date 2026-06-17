Трамп празднует победу, а Иран ставит США на счетчик: Вашингтон получил мир с очень дорогим подвохом

Мировое соглашение между США и Ираном может закрепить фактическую победу Тегерана в регионе, считает секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд", историк и политик Дарья Митина. В комментарии Pravda.Ru эксперт отметила, что подписанный сторонами меморандум носит рамочный характер, но фиксирует ключевые требования исламской республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону удалось достичь мирного соглашения с Тегераном. В своих социальных сетях американский лидер выступил с победной речью, заявив, что благодаря ему нефть сейчас должна политься рекой через Ормузский пролив. Иранская сторона была куда сдержаннее в оценке заключенных договоренностей. Само подписание итогового документа должно состояться в пятницу, 19 июня.

По словам Митиной, меморандум, подписанный со стороны США Джей Ди Вэнсом, а со стороны Ирана — спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, затрагивает пять фундаментальных узлов противоречий. Главным из них является контроль над Ормузским проливом.

Тегеран настаивает на статусе главного диспетчера судоходства, что позволит ему юридически закрепить право взимать плату с проходящих судов и диктовать свои условия. На фоне дипломатических маневров эксперты фиксируют масштабные проблемы с логистикой в районе крупнейшей водной артерии, вызванные длительной неопределенностью.

"Сейчас действуют правила, установленные Ираном де-факто. Фактически Иран определяет условия прохода для судов. Для России, Китая и Омана проход бесплатный. Для других судов, включая официальный и теневой флот, действуют дифференцированные правила — с одних судов берут одну плату, с других другую. С судов недружественных стран плата может достигать стоимости самого груза", — сказала Митина.

Политик подчеркнула, что такие условия вынуждают перевозчиков искать обходные пути, однако альтернативные маршруты остаются под угрозой. В частности, нестабильная ситуация сохраняется в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за невозможности гарантировать безопасность судоходства многие компании вынуждены радикально менять курсы своих танкеров, выбирая более долгие и затратные пути.

Еще одним важным пунктом сделки является разморозка иранских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Митина пояснила, что первый транш в 2 миллиарда уже поступил из ОАЭ. Это событие подтверждает тренд на восстановление движения капиталов в Персидском заливе в обход прежних ограничений. Однако вопрос полного снятия санкций и ядерной программы остается поводом для спекуляций.

"Стартовая позиция Ирана — снятие всех санкций. На деле так, конечно, не будет, но как начальная позиция это правильное требование. Иран почти мировой рекордсмен по санкциям, пьедестал с Россией и КНДР делят. В какой степени и на какие сектора будут сниматься санкции — предстоит узнать. Сомневаюсь, что сейчас это подробно расписано, меморандум носит рамочный характер, это документ на двух листах, обозначающий лишь намерения", — отметила эксперт.

Она добавила, что что США пытаются представить ядерную программу Ирана как свой главный успех, а Трамп говорит о вынужденном отказе Тегерана от ядерных планов. Однако на самом деле Иран никогда не стремился к ядерному оружию, и война с Америкой и Израилем лишь подтвердила это.

"Ядерная программа подается США как их главный успех. Трамп заявляет, что Америка вынудила Иран отказаться от планов ядерного господства над Ближним Востоком. Но это смешной аргумент, потому что Иран никогда не стремился к ядерному оружию — ни риторически, ни реально. Война с США и Израилем подтвердила, что Иран не лукавил и к созданию бомбы не приступал. У него есть лишь пороговая готовность — способность быстро собрать бомбу в случае политического решения. Но самой бомбы у Ирана нет, так что для него ничего не меняется. Выдавать это за победу, как делает Трамп, по меньшей мере смешно", — пояснила Митина.

Самым сложным пунктом переговоров стала судьба прокси-сил Ирана, в частности "Хезболлы". Тегеран требует вывода израильских войск из Южного Ливана и письменных гарантий безопасности. При этом в дипломатических кругах отмечают, что Вашингтон игнорирует опасения своих ключевых союзников, выстраивая новую конфигурацию отношений в регионе. Митина полагает, что нежелание США обеспечить выполнение этого пункта может сорвать сделку в любой момент.

"Иран жестко настаивает на прекращении израильской агрессии против Ливана, выводе войск ЦАХАЛ из Южного Ливана и письменных гарантиях, что Ливан больше не пострадает от израильских атак. Это главное препятствие, потому что Израиль уже заявил, что не является колонией США и не собирается выполнять договоренности между Вашингтоном и Тегераном", — подчеркнула историк.

Резкая риторика Трампа, который успел пригрозить возобновлением бомбардировок Ирана в случае недовольства текстом меморандума, подтверждает хрупкость договоренностей. Аналитики полагают, что нынешнее перемирие может оказаться лишь попыткой Вашингтона взять паузу в затяжном противостоянии. Тем не менее сам факт подписания документа крайне важен для Тегерана как фиксация его фактической победы и новой роли в мировой архитектуре.

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