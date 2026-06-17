Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прятаться в ванной не придётся: эти три предмета помогут кошке спокойно пережить летнюю жару
Едем в Турцию 2026: полный расклад по оплате, QR-кодам и реальному курсу обмена валют
Трамп празднует победу, а Иран ставит США на счетчик: Вашингтон получил мир с очень дорогим подвохом
Пол перестанет скрипеть за час: хитрость с саморезами, которая избавит от шума без разборки
Вы можете спасти планету через тарелку: этот ужин вредит экологии сильнее авиаперелётов
Переводы с карты на карту: 5 причин, по которым банк может заморозить ваши деньги
Гипертония и праздники: можно ли пить и какой алкоголь лучше обходить стороной
Альтернатива тренажерному залу: всего одно упражнение, от которого мышцы горят огнем
Всё пошло не по сценарию: что заставляет людей возвращать своих питомцев обратно в приют

Брюссель уводит Киев от мира: Украину посадили на поводок перед решающим разговором с Москвой

Мир

Владимир Зеленский может пойти на реальный диалог с Москвой только после прямого указания западных кураторов, считает политолог, член СПЧ при Президенте России Александр Ионов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал перспективы личной встречи глав государств и текущую риторику Киева.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее в Кремле подчеркивали, что любые серьезные предложения должны поступать по официальным каналам, а не через медийное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: если украинская сторона действительно готова к предметному разговору, Зеленский всегда может приехать в Москву. Однако сам Зеленский отверг эту возможность, заявив о готовности встречаться исключительно на нейтральных площадках, таких как Турция, Швейцария или страны Ближнего Востока. При этом предоставленный ранее ответ послание президенту РФ четко обозначил неприятие Москвой хамского тона в дипломатической переписке.

Ионов полагает, что нынешняя позиция украинского руководства отличается крайней нестабильностью и зависимостью от внешних факторов. По его мнению, вектор переговоров постоянно меняется, так как Киев ориентируется на интересы европейской "партии войны". В подобных условиях попытки сесть за стол переговоров зачастую выглядят как элемент политического шоу.

"Нужно понимать, что Зеленский и украинское руководство очень нестабильны в своих заявлениях и внешнеполитических действиях. Зеленский постоянно меняет вектор переговоров. Поскольку он не является самостоятельной фигурой и сильно ориентируется на европейскую "партию войны", он согласится на реальные переговоры только тогда, когда ему разрешат его старшие товарищи", — отметил Ионов.

Эксперт подчеркивает, что для реальных контактов необходим переход к классическим дипломатическим нормам. Содержание последних обращений Киева, по словам политолога, не отражает искреннего желания завершить конфликт, а лишь демонстрирует настрой на неоправданные действия, ведущие к жертвам среди гражданского населения. На этом фоне фатальное противоречие в планах Банковой становится все более очевидным для международного сообщества.

Возможность встречи Ионов не исключает, однако указывает на необходимость формирования определенных условий внешними игроками, прежде всего США и рядом европейских стран. Тем временем в экспертном сообществе обсуждают, как резкий жест главы европейской дипломатии Каи Каллас и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен влияют на общую атмосферу в ЕС, фактически уводя повестку от мирного урегулирования в сторону политизации процесса. Одновременно с этим Брюссель почувствовал потерю влияния на фоне поиска новых форматов безопасности другими мировыми державами.

"Встреча Зеленского и президента России Владимира Путина возможна, но до нее должны сложиться определенные обстоятельства, которые будут сформированы внешними игроками — возможно, США или некоторыми европейскими государствами. Важно, чтобы в повестке был реальный вопрос мирного урегулирования, а не политизация процесса и превращение его в шоу. Судя по настроениям в Евросоюзе, пока они к этому не готовы", — подытожил Ионов.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Домашние животные
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Последние материалы
Качалка в гостиной: как сменить элитный фитнес на пару гантелей для радикальных результатов
Дорогие полироли больше не нужны: этот напиток скрывает царапины и оживляет темный пол
Альтернатива платьям: 5 моделей юбок, которые сделают ваше лето 2026 безупречным
Японцы больше не эталон? 5 кроссоверов, которые страховщики советуют обходить стороной
Баклажаны без капризов: хитрые приемы, после которых придется собирать урожай ведрами
Красный больше не в моде: какой оттенок педикюра этим летом выбирают самые стильные женщины
Деньги остаются в кармане: в Южной Корее нашли способ обхитрить мозг любителей тратить впустую
Черный дождь накрыл огороды в Ярославии: ученые оценили масштабы последствий для почв и воды
Слишком красивые огурцы: фальшивые дачники в Тюмени создали целую бизнес-систему
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.