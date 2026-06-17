Брюссель уводит Киев от мира: Украину посадили на поводок перед решающим разговором с Москвой

Владимир Зеленский может пойти на реальный диалог с Москвой только после прямого указания западных кураторов, считает политолог, член СПЧ при Президенте России Александр Ионов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал перспективы личной встречи глав государств и текущую риторику Киева.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее в Кремле подчеркивали, что любые серьезные предложения должны поступать по официальным каналам, а не через медийное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: если украинская сторона действительно готова к предметному разговору, Зеленский всегда может приехать в Москву. Однако сам Зеленский отверг эту возможность, заявив о готовности встречаться исключительно на нейтральных площадках, таких как Турция, Швейцария или страны Ближнего Востока. При этом предоставленный ранее ответ послание президенту РФ четко обозначил неприятие Москвой хамского тона в дипломатической переписке.

Ионов полагает, что нынешняя позиция украинского руководства отличается крайней нестабильностью и зависимостью от внешних факторов. По его мнению, вектор переговоров постоянно меняется, так как Киев ориентируется на интересы европейской "партии войны". В подобных условиях попытки сесть за стол переговоров зачастую выглядят как элемент политического шоу.

"Нужно понимать, что Зеленский и украинское руководство очень нестабильны в своих заявлениях и внешнеполитических действиях. Зеленский постоянно меняет вектор переговоров. Поскольку он не является самостоятельной фигурой и сильно ориентируется на европейскую "партию войны", он согласится на реальные переговоры только тогда, когда ему разрешат его старшие товарищи", — отметил Ионов.

Эксперт подчеркивает, что для реальных контактов необходим переход к классическим дипломатическим нормам. Содержание последних обращений Киева, по словам политолога, не отражает искреннего желания завершить конфликт, а лишь демонстрирует настрой на неоправданные действия, ведущие к жертвам среди гражданского населения. На этом фоне фатальное противоречие в планах Банковой становится все более очевидным для международного сообщества.

Возможность встречи Ионов не исключает, однако указывает на необходимость формирования определенных условий внешними игроками, прежде всего США и рядом европейских стран. Тем временем в экспертном сообществе обсуждают, как резкий жест главы европейской дипломатии Каи Каллас и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен влияют на общую атмосферу в ЕС, фактически уводя повестку от мирного урегулирования в сторону политизации процесса. Одновременно с этим Брюссель почувствовал потерю влияния на фоне поиска новых форматов безопасности другими мировыми державами.

"Встреча Зеленского и президента России Владимира Путина возможна, но до нее должны сложиться определенные обстоятельства, которые будут сформированы внешними игроками — возможно, США или некоторыми европейскими государствами. Важно, чтобы в повестке был реальный вопрос мирного урегулирования, а не политизация процесса и превращение его в шоу. Судя по настроениям в Евросоюзе, пока они к этому не готовы", — подытожил Ионов.

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