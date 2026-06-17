Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом

Обвинения в адрес Пекина в обучении российских солдат лишены доказательств и логики, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт разобрал мотивы громких заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Фото: commons.wikimedia.org by euranet_plus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой утверждения о помощи китайской стороны российским военным. Поводом для международного скандала послужили слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас. После встречи министров иностранных дел стран ЕС она объявила "подтвержденной" информацию о том, что специалисты из Поднебесной готовят бойцов ВС РФ для зоны СВО. Каллас также охарактеризовала Пекин как "решающего пособника войны". Аналитики отмечают, что подобная риторика Брюсселя подчеркивает серьезный кризис дипломатии в отношениях с крупнейшими мировыми игроками.

Литовкин подчеркивает, что бездоказательные вбросы со стороны европейских чиновников стали привычным инструментом политического давления. По мнению эксперта, тезис об "обучении" России китайскими военными выглядит абсурдно, учитывая колоссальный боевой опыт российских подразделений.

"Что касается разговоров о том, что Китай якобы чему-то учит Россию в военном плане, то это тоже звучит довольно странно. У китайцев нет того опыта современных боевых действий, который есть у России. Наоборот, они изучают наш опыт, анализируют его. Поэтому говорить о том, что Китай учит Россию воевать, по меньшей мере выглядит не очень убедительно. Это звучит даже довольно смешно", — отметил он.

Специалист указывает на то, что попытки придать подобным заявлениям статус "подтвержденных" без предъявления фактов свидетельствуют лишь об идеологической ангажированности. Эксперты в области безопасности напоминают, что Пекин регулярно проводит анализ современных тактик, используемых в мировых конфликтах, отдавая приоритет собственному усилению. При этом жесткая позиция Брюсселя в отношении восточных партнеров Москвы зачастую вызывает протест ключевых столиц самого Евросоюза.

Отсутствие конкретики в претензиях Каллас, по словам Литовкина, обесценивает ее аргументацию. Очередные обвинения в адрес Москвы и Пекина укладываются в общую канву западной пропаганды последних лет.

"Если человек делает столь громкие заявления, хочется увидеть факты. Она утверждает, что Россия за последние сто лет 19 раз нападала на соседей. Где этот список? Где подтверждение этих слов? Опять голословные обвинения без конкретики. А что касается заявлений, что Китай якобы чему-то учит Россию — это тоже остается без доказательств", — сказал эксперт.

На фоне нагнетания обстановки в Европе наблюдаются попытки диктовать Москве новые условия, затрагивающие стратегически важные регионы. Одновременно с этим вводятся правила, которые могут спровоцировать вооруженные инциденты на море, что дополнительно дестабилизирует международную обстановку.

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