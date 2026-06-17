Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа

Вашингтон намеренно исключил Тель-Авив из процесса формирования договоренностей с Тегераном, чтобы продемонстрировать внешнеполитическую автономность Белого дома, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Специально для Pravda.Ru эксперт проанализировал причины растущей изоляции ключевого союзника США на Ближнем Востоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаги США и Израиля

Ранее сообщалось, что израильское правительство запросило у США доступ к меморандуму о взаимопонимании с Ираном, подписание которого намечено на 19 июня в Швейцарии. Однако власти Израиля получили отказ и до сих пор не располагают полным текстом документа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует зачитать соглашение дословно на специальной пресс-конференции, при этом сроки публикации материалов остаются неизвестными.

По словам Кошкина, текущая ситуация стала итогом публичных претензий, которые союзники начали предъявлять друг другу. Соединенные Штаты стремятся закрепить за собой статус единоличного лидера, отодвигая региональных партнеров на второстепенные роли. При этом эксперт сомневается, что достигнутые соглашения окажутся долговечными в условиях агрессивной политической среды.

Существуют серьезные опасения, что израильская сторона может выступить катализатором дестабилизации, если почувствует угрозу своим национальным интересам. В экспертном сообществе полагают, что Трамп не сможет реализовать сделку без учета позиции союзников и законодателей.

"США и Израиль начинали этот конфликт вместе, но затем между ними возникли разногласия и взаимные претензии. Переломный момент наступил, когда Трамп сначала объявил о поддержке Израиля, а затем изменил позицию, заявив, что США приняли самостоятельное решение. С тех пор он постоянно находится в информационно-политическом поле, доказывая, что Америка действует независимо", — отметил Кошкин.

Политолог подчеркнул, что логика Вашингтона заключается в четкой иерархии, где контроль над документом принадлежит только "главному" игроку. Даже при наличии личных гарантий американского президента, риск нарушения договоренностей остается высоким из-за динамики конфликта. Пока дипломаты готовятся к встрече, на местах продолжается обмен ударами по критическим объектам, что ставит под вопрос исполнимость любого меморандума.

Ситуация осложняется тем, что Израиль фактически теряет рычаги влияния на переговорный процесс в Европе. Аналитики указывают, что в Иерусалиме заговорили о катастрофе из-за изменения статуса Тегерана в глазах американской администрации.

"США, в лице Трампа, берут на себя ответственность и гарантируют, что все условия будут соблюдены. Но в нынешнем динамичном и агрессивном мире процесс согласования и подписания не внушает уверенности, что соглашение будет выполнено. Скорее всего, оно будет нарушаться, и, как показывает практика, возбудителем этого нарушения может стать Израиль", — пояснил специалист.

На фоне кулуарных переговоров в США пересматривают формат взаимодействия с партнерами. Не исключено, что Вашингтон поставит жесткие условия для дальнейшей поддержки систем безопасности. В то же время многие рассматривают текущую активность Белого дома как попытку выиграть время, считая, что мирное соглашение является лишь инструментом для управления общественным вниманием.

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