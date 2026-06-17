Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японцы больше не эталон? 5 кроссоверов, которые страховщики советуют обходить стороной
Баклажаны без капризов: хитрые приемы, после которых придется собирать урожай ведрами
Красный больше не в моде: какой оттенок педикюра этим летом выбирают самые стильные женщины
Деньги остаются в кармане: в Южной Корее нашли способ обхитрить мозг любителей тратить впустую
Черный дождь накрыл огороды в Ярославии: ученые оценили масштабы последствий для почв и воды
Слишком красивые огурцы: фальшивые дачники в Тюмени создали целую бизнес-систему
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян
Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом

Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа

Мир

Вашингтон намеренно исключил Тель-Авив из процесса формирования договоренностей с Тегераном, чтобы продемонстрировать внешнеполитическую автономность Белого дома, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Специально для Pravda.Ru эксперт проанализировал причины растущей изоляции ключевого союзника США на Ближнем Востоке.

Флаги США и Израиля
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаги США и Израиля

Ранее сообщалось, что израильское правительство запросило у США доступ к меморандуму о взаимопонимании с Ираном, подписание которого намечено на 19 июня в Швейцарии. Однако власти Израиля получили отказ и до сих пор не располагают полным текстом документа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует зачитать соглашение дословно на специальной пресс-конференции, при этом сроки публикации материалов остаются неизвестными.

По словам Кошкина, текущая ситуация стала итогом публичных претензий, которые союзники начали предъявлять друг другу. Соединенные Штаты стремятся закрепить за собой статус единоличного лидера, отодвигая региональных партнеров на второстепенные роли. При этом эксперт сомневается, что достигнутые соглашения окажутся долговечными в условиях агрессивной политической среды.

Существуют серьезные опасения, что израильская сторона может выступить катализатором дестабилизации, если почувствует угрозу своим национальным интересам. В экспертном сообществе полагают, что Трамп не сможет реализовать сделку без учета позиции союзников и законодателей.

"США и Израиль начинали этот конфликт вместе, но затем между ними возникли разногласия и взаимные претензии. Переломный момент наступил, когда Трамп сначала объявил о поддержке Израиля, а затем изменил позицию, заявив, что США приняли самостоятельное решение. С тех пор он постоянно находится в информационно-политическом поле, доказывая, что Америка действует независимо", — отметил Кошкин.

Политолог подчеркнул, что логика Вашингтона заключается в четкой иерархии, где контроль над документом принадлежит только "главному" игроку. Даже при наличии личных гарантий американского президента, риск нарушения договоренностей остается высоким из-за динамики конфликта. Пока дипломаты готовятся к встрече, на местах продолжается обмен ударами по критическим объектам, что ставит под вопрос исполнимость любого меморандума.

Ситуация осложняется тем, что Израиль фактически теряет рычаги влияния на переговорный процесс в Европе. Аналитики указывают, что в Иерусалиме заговорили о катастрофе из-за изменения статуса Тегерана в глазах американской администрации.

"США, в лице Трампа, берут на себя ответственность и гарантируют, что все условия будут соблюдены. Но в нынешнем динамичном и агрессивном мире процесс согласования и подписания не внушает уверенности, что соглашение будет выполнено. Скорее всего, оно будет нарушаться, и, как показывает практика, возбудителем этого нарушения может стать Израиль", — пояснил специалист.

На фоне кулуарных переговоров в США пересматривают формат взаимодействия с партнерами. Не исключено, что Вашингтон поставит жесткие условия для дальнейшей поддержки систем безопасности. В то же время многие рассматривают текущую активность Белого дома как попытку выиграть время, считая, что мирное соглашение является лишь инструментом для управления общественным вниманием.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Еда и рецепты
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль большую часть Константиновки и вышли на Дружковку Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Последние материалы
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян
Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом
Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа
Кредит выплачен, а долг только растет: как закрыть договор без штрафов и сюрпризов
Межпланетный десант без скафандров: почему учёные надеются встретить у Юпитера земную жизнь
Подсчет еды больше не работает: раскрыт секрет, как обмануть метаболизм и не набирать вес
Цены на заправках взлетели: ФАС расследует действия трёх зарвавшихся трейдеров
Живот не вздувается, легкость обеспечена: что съесть, чтобы очистить кишечник без лекарств
Космический ужас вырывается из тьмы: мощнейшие потоки начали выжигать целые звездные системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.