Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян

Нидерланды начали отрабатывать сценарии массового захвата российских военнослужащих, что директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал прямой подготовкой к потенциальной агрессии. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные действия европейских властей являются не просто враждебным жестом, а историческим рецидивом.

Фото: https://web.archive.org/web/20161102213310/https://www.panoramio.com/photo/110715878 by randreu is licensed under This image, which was originally posted to Panoramio, was automatically reviewed on 14 April 2017 by Panoramio upload bot, who confirmed that it was available on Panoramio under the above license on that date. Германия - Ораниенбург, концентрационный лагерь Заксенхаузен

Ранее сообщалось, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, объект предназначен для реализации сценария полномасштабной войны с РФ и способен вместить до 2 тысяч человек. Это первый случай за последние 30 лет, когда Амстердам проводит учения такого масштаба, посвященные содержанию задержанных в тылу. Генерал Николь де Вольф заявила, что новая инфраструктура значительно превосходит старые аналоги.

Данилин отметил, что тренировки по возведению подобных объектов вызывают прямые ассоциации с трагическими событиями Великой Отечественной войны. По мнению политолога, европейские элиты демонстрируют полное отсутствие исторической памяти, возвращаясь к практикам, которые казались изжитыми после 1945 года. В ряде стран Евросоюза сейчас активно обсуждается вероятность прямого столкновения.

"Это не совсем концлагеря — речь идет о проведении учений, связанных с возможностью их строительства. Я бы сказал, что это не вопрос ближайших 30 лет, а значительно более отдаленной перспективы. Это не просто недружественный шаг, а реминисценции к событиям Второй мировой войны, когда в концлагерях по всей Европе массово уничтожались русские люди", — пояснил он.

Эксперт добавил, что взывать к совести организаторов подобных учений бесполезно. Россиянам необходимо осознавать, что идеологическая база европейских государств со времен гитлеровской оккупации практически не претерпела изменений. О масштабных переменах в оборонной доктрине свидетельствует и тот факт, что в Скандинавии признали неизбежность прямого конфликта.

Анализируя готовность ЕС к большой войне, политолог призвал не расслабляться, несмотря на внутренние проблемы Запада. Хотя европейская экономика и армия могут быть не готовы к немедленному удару, сама постановка таких задач в Нидерландах говорит о долгосрочном планировании агрессии. Параллельно с этим на восточном фланге альянса наращивается военное присутствие.

"Я не думаю, что Европа готова к этому конфликту. Но я точно знаю, что России надо быть готовым к тому, что Европа может начать этот конфликт", — резюмировал специалист.

Москва расценивает подобные маневры как вызов национальной безопасности. В то время как политики в Гааге и Берлине делают ставку на милитаризацию, в российском экспертном сообществе указывают на кризис реальной боеспособности западных подразделений.

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