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Нидерланды начали отрабатывать сценарии массового захвата российских военнослужащих, что директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал прямой подготовкой к потенциальной агрессии. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные действия европейских властей являются не просто враждебным жестом, а историческим рецидивом.

Германия - Ораниенбург, концентрационный лагерь Заксенхаузен
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Германия - Ораниенбург, концентрационный лагерь Заксенхаузен

Ранее сообщалось, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, объект предназначен для реализации сценария полномасштабной войны с РФ и способен вместить до 2 тысяч человек. Это первый случай за последние 30 лет, когда Амстердам проводит учения такого масштаба, посвященные содержанию задержанных в тылу. Генерал Николь де Вольф заявила, что новая инфраструктура значительно превосходит старые аналоги. 

Данилин отметил, что тренировки по возведению подобных объектов вызывают прямые ассоциации с трагическими событиями Великой Отечественной войны. По мнению политолога, европейские элиты демонстрируют полное отсутствие исторической памяти, возвращаясь к практикам, которые казались изжитыми после 1945 года. В ряде стран Евросоюза сейчас активно обсуждается вероятность прямого столкновения.

"Это не совсем концлагеря — речь идет о проведении учений, связанных с возможностью их строительства. Я бы сказал, что это не вопрос ближайших 30 лет, а значительно более отдаленной перспективы. Это не просто недружественный шаг, а реминисценции к событиям Второй мировой войны, когда в концлагерях по всей Европе массово уничтожались русские люди", — пояснил он.

Эксперт добавил, что взывать к совести организаторов подобных учений бесполезно. Россиянам необходимо осознавать, что идеологическая база европейских государств со времен гитлеровской оккупации практически не претерпела изменений. О масштабных переменах в оборонной доктрине свидетельствует и тот факт, что в Скандинавии признали неизбежность прямого конфликта.

Анализируя готовность ЕС к большой войне, политолог призвал не расслабляться, несмотря на внутренние проблемы Запада. Хотя европейская экономика и армия могут быть не готовы к немедленному удару, сама постановка таких задач в Нидерландах говорит о долгосрочном планировании агрессии. Параллельно с этим на восточном фланге альянса наращивается военное присутствие.

"Я не думаю, что Европа готова к этому конфликту. Но я точно знаю, что России надо быть готовым к тому, что Европа может начать этот конфликт", — резюмировал специалист.

Москва расценивает подобные маневры как вызов национальной безопасности. В то время как политики в Гааге и Берлине делают ставку на милитаризацию, в российском экспертном сообществе указывают на кризис реальной боеспособности западных подразделений.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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