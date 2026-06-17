Нидерланды начали отрабатывать сценарии массового захвата российских военнослужащих, что директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал прямой подготовкой к потенциальной агрессии. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что подобные действия европейских властей являются не просто враждебным жестом, а историческим рецидивом.
Ранее сообщалось, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, объект предназначен для реализации сценария полномасштабной войны с РФ и способен вместить до 2 тысяч человек. Это первый случай за последние 30 лет, когда Амстердам проводит учения такого масштаба, посвященные содержанию задержанных в тылу. Генерал Николь де Вольф заявила, что новая инфраструктура значительно превосходит старые аналоги.
Данилин отметил, что тренировки по возведению подобных объектов вызывают прямые ассоциации с трагическими событиями Великой Отечественной войны. По мнению политолога, европейские элиты демонстрируют полное отсутствие исторической памяти, возвращаясь к практикам, которые казались изжитыми после 1945 года. В ряде стран Евросоюза сейчас активно обсуждается вероятность прямого столкновения.
"Это не совсем концлагеря — речь идет о проведении учений, связанных с возможностью их строительства. Я бы сказал, что это не вопрос ближайших 30 лет, а значительно более отдаленной перспективы. Это не просто недружественный шаг, а реминисценции к событиям Второй мировой войны, когда в концлагерях по всей Европе массово уничтожались русские люди", — пояснил он.
Эксперт добавил, что взывать к совести организаторов подобных учений бесполезно. Россиянам необходимо осознавать, что идеологическая база европейских государств со времен гитлеровской оккупации практически не претерпела изменений. О масштабных переменах в оборонной доктрине свидетельствует и тот факт, что в Скандинавии признали неизбежность прямого конфликта.
Анализируя готовность ЕС к большой войне, политолог призвал не расслабляться, несмотря на внутренние проблемы Запада. Хотя европейская экономика и армия могут быть не готовы к немедленному удару, сама постановка таких задач в Нидерландах говорит о долгосрочном планировании агрессии. Параллельно с этим на восточном фланге альянса наращивается военное присутствие.
"Я не думаю, что Европа готова к этому конфликту. Но я точно знаю, что России надо быть готовым к тому, что Европа может начать этот конфликт", — резюмировал специалист.
Москва расценивает подобные маневры как вызов национальной безопасности. В то время как политики в Гааге и Берлине делают ставку на милитаризацию, в российском экспертном сообществе указывают на кризис реальной боеспособности западных подразделений.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.