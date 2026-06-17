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Премьер-министр Армении Никол Пашинян целенаправленно ведет страну по пути разрыва связей с Россией, невзирая на неизбежные финансовые потери, заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что текущий курс Еревана полностью соответствует интересам западных элит, а не армянского народа.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

По словам специалиста, иллюзия разворота на Запад подкрепляется лишь декларативными обещаниями Брюсселя, в то время как реальные механизмы европейской торговли остаются закрытыми для армянского бизнеса. Ожидания того, что рынки ЕС смогут полноценно заменить доходы от сотрудничества с РФ, эксперт считает необоснованными. В сложившейся ситуации страна рискует потерять значительную часть своего национального дохода.

"Для Армении нет особых поблажек со стороны ЕС — на словах им пообещали снизить пошлины на продукцию. Но организационно это непросто: даже те же армянские коньяки, которые теперь по требованию Пашиняна переименованы в бренди, сложно отправлять в Европу из-за ограничений. Европейские производители вряд ли будут рады такой конкуренции", — пояснил Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что Пашинян осознает последствия своих решений, включая потенциальный урон промышленности и энергетике. Одним из наиболее болезненных вопросов может стать давление Брюсселя в пользу закрытия Армянской АЭС. Подобная траектория развития событий во многом напоминает деструктивные процессы в других постсоветских республиках. Специалисты указывают, что попытка радикально сменить вектор развития уже лишила республику безопасности.

"Это стандартная комбинация. Она нанесет колоссальный урон экономике Армении, особенно в энергетике, поскольку европейцы настаивают на закрытии атомной станции. Эти проблемы давно известны, и Пашинян о них знает. Но у него другая задача — не развитие страны, не улучшение жизни населения, а создание проблемы для России, горячей точки против нас в интересах Запада, в первую очередь европейских глобалистов из Брюсселя, а не Лондона, как в случае с Украиной", — добавил специалист.

Дудчак также выразил сомнение в легитимности кадровых решений в Ереване, указывая на манипуляции избирательным процессом и использование административного ресурса. Он отметил, что политические технологии Запада позволили удержать власть в нужных руках, несмотря на объективное отсутствие поддержки большинства населения.

Многие эксперты согласны с тем, что победа на голосовании была обеспечена специфическими технологическими факторами. Кроме того, внутренняя ситуация в стране серьезно осложнилась из-за системного влияния иностранных фондов. Одновременно с этим некогда стабильный грузопоток на ключевых направлениях продолжает сокращаться, создавая дефицит бюджета и социальное напряжение.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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