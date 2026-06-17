Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Унитаз безнадежно забит: обычная емкость из-под воды выручит в патовой ситуации
Марс и Луна больше не в приоритете: ученые НАСА выбрали более перспективный мир для жизни
Дорогой ремонт за свой счет отменится: десять премиальных машин уберегут владельцев от сервисов
Малина-кормилица: выбираем лучшие сорта с медовым вкусом и двойным урожаем ягод
Забудьте про кирпичи и цемент: в Подмосковье создали жилье по иному принципу
Микро-шаги к спокойствию: избавят пушистых пациентов от паники перед поездкой в клинику
Это казалось немыслимым: крошечный мозг насекомого выдал решение на уровне высших приматов
Аномальное похолодание в Москве отодвинет начало купального сезона в столице
Пашинян жертвует страной ради антироссийского проекта: счет за разрыв с Москвой выставят народу

Власть ускользает из рук фон дер Ляйен: ее кресло уже трещит под давлением чужих амбиций

Мир

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли сможет рассчитывать на политическое будущее после завершения работы в Еврокомиссии, считает политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. Ожидаемый уход главы ЕК с поста связан не с ее личным желанием, а с решением внешних кураторов, которые уже ищут замену подконтрольному политику, рассказал политолог в беседе с Pravda.Ru.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Ранее в западных медиа появилась информация, что Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на третий срок в 2029 году. Как сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники, глава офиса председателя ЕК Бьерн Зайберт на закрытом мероприятии подтвердил отсутствие у нее интереса к продолжению полномочий. При этом эксперты подчеркивают, что кризис Еврокомиссии во многом спровоцирован специфическими методами управления нынешнего руководства.

Бардин отметил, что карьера фон дер Ляйен сопровождалась чередой громких инцидентов, включая коррупционные подозрения, связанные с закупками вакцин через SMS-согласования с фармацевтическими гигантами. По мнению политолога, ее переизбрание на второй срок стало возможным лишь благодаря поддержке структур, аффилированных с Вашингтоном и международными фондами.

Схожую ситуацию аналитики наблюдают и в работе других ведомств союза. Так, нарастающее недовольство высокопоставленным дипломатом ставит под вопрос устойчивость кадровой политики Брюсселя.

"Кто будет спрашивать ее желание? Она может решить держаться за свой пост, может решить не держаться — но решение будет приниматься не ею. Урсула фон дер Ляйен не обладает политической автономией. Она полностью подконтрольна своим кураторам, и ее политическая судьба зависит не от ее собственных решений", — отметил Бардин.

Политолог пояснил, что доминирующий в Брюсселе клан ориентирован на оппонентов президента США Дональда Трампа, и именно полная лояльность этим кругам станет главным критерием для следующего главы Еврокомиссии. При этом на вакантное место уже претендуют другие политические деятели, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Свои амбиции демонстрирует и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, хотя кризис дипломатии Брюсселя вынуждает крупные столицы Евросоюза готовить радикальные сценарии по ограничению полномочий прибалтийских чиновников.

"Вряд ли фон дер Ляйен продолжит политическую карьеру после ухода с поста главы Еврокомиссии. Выше этой должности — разве что генеральный секретарь ООН, но это маловероятно. К тому же она уже возрастной политик. Есть желающие занять ее место, поэтому с большой долей вероятности третьего срока не будет", — отметил эксперт.

Вопрос демократической сменяемости власти также играет роль: третий срок одного и того же лица окончательно подорвал бы имидж европейских институтов. Ситуация усугубляется тем, что реформа дипломатии Брюсселя становится неизбежной на фоне внутренних противоречий между Парижем, Берлином и союзными структурами. Одновременно с этим влияние структур, действующих поверх официальных администраций, продолжает определять ключевые кадровые перестановки в Европе.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Последние материалы
Крах империи Volkswagen: топ-менеджмент впервые признал угрозу существованию легендарного бренда
Салонный уход отойдёт на второй план: два домашних ритуала помогут усмирить непослушные волосы
Ормузский пролив перестал быть ловушкой: иранская нефть может вернуться и обвалить биржи
Цвет шерсти кота изменит вашу жизнь? Вот какие питомцы приманят в дом богатство
Секрет бодрости без литров кофе: 10 упражнений, которые включат ваше тело за 5 минут
Вместо Чёрного моря — к шаманам: эти направления стали главными хитами лета-2026
Тикают часики или время для себя? Как на самом деле возраст влияет на беременность
Платим по-новому: 3 главных изменения в квитанциях ЖКХ, которые вступают в силу в июле
Небо над Землей больше не общее: мощный рывок SpaceX поставил под вопрос безопасность всей планеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.