Власть ускользает из рук фон дер Ляйен: ее кресло уже трещит под давлением чужих амбиций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли сможет рассчитывать на политическое будущее после завершения работы в Еврокомиссии, считает политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. Ожидаемый уход главы ЕК с поста связан не с ее личным желанием, а с решением внешних кураторов, которые уже ищут замену подконтрольному политику, рассказал политолог в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Ранее в западных медиа появилась информация, что Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на третий срок в 2029 году. Как сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники, глава офиса председателя ЕК Бьерн Зайберт на закрытом мероприятии подтвердил отсутствие у нее интереса к продолжению полномочий. При этом эксперты подчеркивают, что кризис Еврокомиссии во многом спровоцирован специфическими методами управления нынешнего руководства.

Бардин отметил, что карьера фон дер Ляйен сопровождалась чередой громких инцидентов, включая коррупционные подозрения, связанные с закупками вакцин через SMS-согласования с фармацевтическими гигантами. По мнению политолога, ее переизбрание на второй срок стало возможным лишь благодаря поддержке структур, аффилированных с Вашингтоном и международными фондами.

Схожую ситуацию аналитики наблюдают и в работе других ведомств союза. Так, нарастающее недовольство высокопоставленным дипломатом ставит под вопрос устойчивость кадровой политики Брюсселя.

"Кто будет спрашивать ее желание? Она может решить держаться за свой пост, может решить не держаться — но решение будет приниматься не ею. Урсула фон дер Ляйен не обладает политической автономией. Она полностью подконтрольна своим кураторам, и ее политическая судьба зависит не от ее собственных решений", — отметил Бардин.

Политолог пояснил, что доминирующий в Брюсселе клан ориентирован на оппонентов президента США Дональда Трампа, и именно полная лояльность этим кругам станет главным критерием для следующего главы Еврокомиссии. При этом на вакантное место уже претендуют другие политические деятели, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Свои амбиции демонстрирует и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, хотя кризис дипломатии Брюсселя вынуждает крупные столицы Евросоюза готовить радикальные сценарии по ограничению полномочий прибалтийских чиновников.

"Вряд ли фон дер Ляйен продолжит политическую карьеру после ухода с поста главы Еврокомиссии. Выше этой должности — разве что генеральный секретарь ООН, но это маловероятно. К тому же она уже возрастной политик. Есть желающие занять ее место, поэтому с большой долей вероятности третьего срока не будет", — отметил эксперт.

Вопрос демократической сменяемости власти также играет роль: третий срок одного и того же лица окончательно подорвал бы имидж европейских институтов. Ситуация усугубляется тем, что реформа дипломатии Брюсселя становится неизбежной на фоне внутренних противоречий между Парижем, Берлином и союзными структурами. Одновременно с этим влияние структур, действующих поверх официальных администраций, продолжает определять ключевые кадровые перестановки в Европе.

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