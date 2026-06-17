Сионистский проект под угрозой: в Израиле заговорили о неминуемой катастрофе из-за Трампа

Израильский политический бомонд бьется в истерике. Причина — Дональд Трамп. Его администрация продавила сделку, которая фактически признает суверенитет и влияние Ирана на Ближнем Востоке. Для Тель-Авива это звучит как приговор. Бывший премьер Нафтали Беннет уже открыто ставит ультиматум: либо смена власти в Иерусалиме, либо окончательный крах "сионистского проекта". Система безопасности Израиля трещит по швам, не выдерживая давления новой реальности 2026 года.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Доктрина "Осьминога" против иранского триумфа

Беннет не подбирает слова. Выступая в Кнессете, он вскрыл гнойник: правление Нетаньяху началось с внутреннего раскола, захлебнулось в крови октября 2023-го и теперь тонет в геополитическом бессилии перед Тегераном. Пока США снимают санкции, израильская армия топчется на месте. Беннет обещает реанимировать "Доктрину Осьминога". Суть проста: бить не по прокси-силам в Ливане, а жечь голову в самом Иране. Но для этого нужна армия. А её нет. Религиозные фанатики продолжают уклоняться от службы, пока солдаты гибнут за одни и те же клочки земли по третьему кругу.

"Это системный коллапс. Нельзя выиграть войну, когда ты превращаешь армию в бесконечный конвейер по захвату пустых развалин. Без зачистки тыловых привилегий и прямого удара по Ирану Израиль просто выгорит изнутри", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация осложняется тем, что сделка Вашингтона с Ираном стала точкой невозврата. Белый дом выбрал прагматизм, оставив Израиль один на один с обидами и старым арсеналом. Тегеран сохранил ракеты, влияние и ядерный потенциал, получив при этом доступ к замороженным миллиардам.

Ястребы против Трампа: паралич израильской дипломатии

Реакция правого лагеря напоминает взрыв на складе боеприпасов. Итамар Бен-Гвир в соцсети заявил прямо: соглашение Трампа не имеет для нас веса. По его версии, Израиль — суверенная держава, а не филиал Госдепа. Министр требует не уходить с захваченных земель и добить "Хезболлу". Но громкие лозунги разбиваются о реальность: без американских снарядов и денег "независимость" Тель-Авива выглядит как бравада банкрота перед аудитором.

Бецалель Смотрич вторит коллеге в соцсети: сделка плоха для "свободного мира". Он призывает к "креативным методам" уничтожения режима аятолл. Однако пока Израиль ищет креатив, конфликт Иерусалима с Вашингтоном переходит в фазу открытой вражды. Трамп не терпит неподчинения, особенно когда на кону его глобальные договоренности.

"Израиль пытается играть в сверхдержаву, не имея для этого ресурсной базы. Когда ваши союзники перекраивают карту мира, а вы продолжаете цепляться за догмы двадцатилетней давности, вы превращаетесь в токсичный актив. И Трамп это понимает лучше других", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Экзистенциальный тупик Нетаньяху

Оппозиция в лице Яира Голана бьет еще больнее. По его словам, сделка — это стратегическая катастрофа, созданная пока Нетаньяху пребывал в состоянии слабости и изоляции. Лидер "Демократов" прямо называет премьера "подарком для ХАМАС и Ирана". Замена руководства страны позиционируется уже не как политическая борьба, а как вопрос выживания нации. Пока Иран укрепляет суверенитет, дипломатия ЕС судорожно пытается найти свое место в новом миропорядке, где старые альянсы больше не работают.

"Политические элиты Израиля находятся в состоянии грогги. Они пропустили удар от собственного патрона. Сейчас мы видим попытку сохранить лицо при плохой игре, но реальных рычагов, чтобы остановить Иран без одобрения Белого дома, у них нет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Министр обороны Исраэль Кац храбрится, обещая вечное присутствие ЦАХАЛ в зонах безопасности Ливана и Сирии. Но хор голосов Беннета и Голана звучит убедительнее: старые методы сдохли. Израиль либо примет новые правила игры, где Иран — полноценный игрок, либо рискнет всем в самоубийственной атаке, которую никто не поддержит.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Израиле

Почему израильские политики критикуют Дональда Трампа?

Они считают, что его сделка с Ираном 2026 года легализует ядерные амбиции Тегерана и оставляет Израиль без гарантий безопасности, лишая его поддержки США в случае прямого столкновения.

Что такое "Доктрина Осьминога" Нафтали Беннета?

Это стратегия переноса военных действий непосредственно на территорию Ирана. Вместо борьбы с мелкими группировками на границах предлагается наносить удары по политическому и военному центру принятия решений в Тегеране.

В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху его оппоненты?

В утрате стратегического влияния, неспособности реформировать армию и допущении международной изоляции Израиля, что привело к усилению позиций Ирана и "Хезболлы".

Будет ли Израиль соблюдать соглашение между США и Ираном?

Радикальное крыло правительства (Бен-Гвир, Смотрич) заявляет, что Израиль не связан этим договором и оставляет за собой право на любые военные операции в регионе.

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