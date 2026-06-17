Армения пытается экстренно починить торговый мост с Россией, который начал громко трещать по швам. Министр экономики республики Геворг Папоян в июле намерен дважды приехать в Москву. Цель понятна: разблокировать экспорт армянских товаров, который фактически встал колом. Москва выставила требования, а Ереван, судя по всему, просто проигнорировал их в надежде на "авось". Не пронесло. Сейчас Папоян признает, что возникла шоковая ситуация, и пытается найти тех, кто "забыл" ответить на запросы российской стороны.
Когда механизм отлажен, он работает незаметно. Но стоит забыть про смазку или засунуть лом в шестерни, как всё превращается в груду металла. Армянский экспорт в Россию сегодня напоминает именно такую заклинившую машину. Проблемы копились долго, российские надзорные органы выдвигали претензии к качеству и безопасности продукции, но в Ереване предпочитали интриговать, а не работать. В итоге — паралич грузопотоков на ключевых маршрутах.
"Никакой политики здесь нет, есть только сухие цифры и несоблюдение регламентов. Если Ереван не может гарантировать чистоту своих товаров, Россия просто закрывает заслонку. Это естественная реакция здорового организма на занесение инфекции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Ситуация осложняется тем, что альтернативных рынков у Армении просто нет. Попытки заигрывать с западными партнерами, где международная безопасность и торговое влияние ЕС стремительно деградируют, не принесли результата. Оказалось, что французское вино — это имидж, а российский рынок — это жизнь. Теперь министерству приходится в пожарном порядке идентифицировать "зависшие" вопросы и искать пути их урегулирования.
Геворг Папоян едет в Россию как проситель, осознавший тяжесть совершенных ошибок. За один месяц — два визита. Это не протокольные встречи, это попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Министр прямо говорит, что решение проблем возможно только в рамках согласованных действий с РФ. Больше никаких "самостоятельных путей" через сомнительные схемы. Либо соответствие российским стандартам, либо пустые склады и разоренные фермеры.
"Экспорт в Россию по ряду товарных маршрутов практически остановился, что создало определенную шоковую ситуацию", — сказал министр в интервью агентству "Арменпресс".
"Мы видим классический пример того, как экономику приносят в жертву политическим амбициям. Армении нужно понять, что её благополучие напрямую завязано на Москву, а любые попытки подписать акты о лояльности с Западом лишь разрушают внутренний рынок", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.
Министр допустил, что его подчиненные могли просто похоронить запросы из Москвы под кипой бумаг. Это не просто бюрократический сбой, это системный кризис управления. Пока в высоких кабинетах мечтали о европейских перспективах, реальный сектор начал задыхаться. Теперь Армении придется не просто исправлять ошибки, но и доказывать свою надежность как поставщика заново. На фоне того, как администрация Трампа пересматривает глобальные союзы, Еревану стоит держаться за проверенные связи мертвой хваткой.
"Когда бизнес-процессы подменяются лозунгами, наступает дефолт доверия. Армянская сторона признала, что виновата сама — это первый шаг к лечению, но путь будет долгим", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.
Еревану пора перестать смотреть на Запад, где даже выплаты ВСУ становятся предметом бесконечного торга и обмана. Россия остается стабильным якорем. Папоян едет в Москву не за политикой, а за выживанием национальной экономики. И если армянская сторона снова попытается схитрить, вентиль закроется окончательно.
Российская сторона выдвинула пакет претензий по качеству товаров, на которые Ереван вовремя не ответил. Это привело к ужесточению контроля на границе.
Речь идет о сельскохозяйственной продукции и коньячном производстве — традиционных статьях дохода республики.
Геворг Папоян намерен провести два раунда переговоров в России, чтобы синхронизировать требования Москвы с возможностями армянских производителей.
На данный момент достойной альтернативы российскому рынку не существует, а попытки переориентироваться на ЕС не дают нужных объемов выручки.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.