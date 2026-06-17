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Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Мир

Армения пытается экстренно починить торговый мост с Россией, который начал громко трещать по швам. Министр экономики республики Геворг Папоян в июле намерен дважды приехать в Москву. Цель понятна: разблокировать экспорт армянских товаров, который фактически встал колом. Москва выставила требования, а Ереван, судя по всему, просто проигнорировал их в надежде на "авось". Не пронесло. Сейчас Папоян признает, что возникла шоковая ситуация, и пытается найти тех, кто "забыл" ответить на запросы российской стороны.

Владимир Путин и Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Никол Пашинян

Торговый тупик: почему армянский экспорт замер

Когда механизм отлажен, он работает незаметно. Но стоит забыть про смазку или засунуть лом в шестерни, как всё превращается в груду металла. Армянский экспорт в Россию сегодня напоминает именно такую заклинившую машину. Проблемы копились долго, российские надзорные органы выдвигали претензии к качеству и безопасности продукции, но в Ереване предпочитали интриговать, а не работать. В итоге — паралич грузопотоков на ключевых маршрутах.

"Никакой политики здесь нет, есть только сухие цифры и несоблюдение регламентов. Если Ереван не может гарантировать чистоту своих товаров, Россия просто закрывает заслонку. Это естественная реакция здорового организма на занесение инфекции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что альтернативных рынков у Армении просто нет. Попытки заигрывать с западными партнерами, где международная безопасность и торговое влияние ЕС стремительно деградируют, не принесли результата. Оказалось, что французское вино — это имидж, а российский рынок — это жизнь. Теперь министерству приходится в пожарном порядке идентифицировать "зависшие" вопросы и искать пути их урегулирования.

Попытка реанимации отношений в Москве

Геворг Папоян едет в Россию как проситель, осознавший тяжесть совершенных ошибок. За один месяц — два визита. Это не протокольные встречи, это попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Министр прямо говорит, что решение проблем возможно только в рамках согласованных действий с РФ. Больше никаких "самостоятельных путей" через сомнительные схемы. Либо соответствие российским стандартам, либо пустые склады и разоренные фермеры.

"Экспорт в Россию по ряду товарных маршрутов практически остановился, что создало определенную шоковую ситуацию", — сказал министр в интервью агентству "Арменпресс".

"Мы видим классический пример того, как экономику приносят в жертву политическим амбициям. Армении нужно понять, что её благополучие напрямую завязано на Москву, а любые попытки подписать акты о лояльности с Западом лишь разрушают внутренний рынок", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

 

Цена бюрократической халатности

Министр допустил, что его подчиненные могли просто похоронить запросы из Москвы под кипой бумаг. Это не просто бюрократический сбой, это системный кризис управления. Пока в высоких кабинетах мечтали о европейских перспективах, реальный сектор начал задыхаться. Теперь Армении придется не просто исправлять ошибки, но и доказывать свою надежность как поставщика заново. На фоне того, как администрация Трампа пересматривает глобальные союзы, Еревану стоит держаться за проверенные связи мертвой хваткой.

"Когда бизнес-процессы подменяются лозунгами, наступает дефолт доверия. Армянская сторона признала, что виновата сама — это первый шаг к лечению, но путь будет долгим", — отметила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Еревану пора перестать смотреть на Запад, где даже выплаты ВСУ становятся предметом бесконечного торга и обмана. Россия остается стабильным якорем. Папоян едет в Москву не за политикой, а за выживанием национальной экономики. И если армянская сторона снова попытается схитрить, вентиль закроется окончательно.

Ответы на популярные вопросы о торговле Армении и РФ

Почему экспорт из Армении в Россию внезапно затормозил?

Российская сторона выдвинула пакет претензий по качеству товаров, на которые Ереван вовремя не ответил. Это привело к ужесточению контроля на границе.

Какие товары пострадали больше всего?

Речь идет о сельскохозяйственной продукции и коньячном производстве — традиционных статьях дохода республики.

Что планирует делать армянский министр в июле?

Геворг Папоян намерен провести два раунда переговоров в России, чтобы синхронизировать требования Москвы с возможностями армянских производителей.

Есть ли у Армении альтернативные рынки сбыта?

На данный момент достойной альтернативы российскому рынку не существует, а попытки переориентироваться на ЕС не дают нужных объемов выручки.

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