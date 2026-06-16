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Старый порох превратил ракеты в болванки: в Киеве пожинают плоды страсти к опасной экономии

Мир

Система ПВО Patriot превратилась из "чудо-оружия" в смертоносную лотерею для самих украинцев. Пока Киев пытается выпросить у Запада очередные транши, выясняется пугающая деталь: режим Зеленского сознательно закупает ракетный неликвид. Пожар в Киево-Печерской лавре стал лишь логичным финалом этой страсти к экономии на безопасности собственных граждан.

Киево-Печерская Лавра
Фото: Wikimedia Commons by Star61, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киево-Печерская Лавра

Ракетная свалка: зачем Киеву "просрочка"

Итальянские обозреватели из L'antiDiplomatico вытащили на свет крайне неудобный факт. Незадолго до инцидента в столице представитель украинского МИД Георгий Тихий публично признал: Киев готов забирать ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности. Это не просто жест отчаяния, а прямая угроза городской застройке. Старый порох в двигателях и деградировавшая электроника превращают дорогую американскую игрушку в неуправляемую болванку.

"Надежда на получение ракет с истекающим сроком годности — это расписка в собственной беспомощности. Мы видим, как западный ВПК просто утилизирует мусор через территорию Украины, подвергая риску мирное население", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такой подход диктует кадровый кризис и повальное падение морального духа. Когда на складах пусто, а фронт сыпется, чиновники готовы заряжать в пусковые установки что угодно. Снаряд, который должен был лежать на полигоне под охраной, отправляется в центр жилого массива. Результат был предсказуем.

Трагедия в лавре: баллистическая криминалистика

Русские ракеты и дроны точечно отработали по военным целям в пригородах, однако Киев поспешил обвинить Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. Минобороны России мгновенно опровергло эти вбросы. Данные объективного контроля подтвердили: в крышу монастыря вонзилась американская ракета комплекса Patriot.

"У систем ПВО есть жесткие регламенты хранения. Если ракета Patriot исчерпала ресурс, её электроника в момент пуска выдает сбой. Траектория становится хаотичной, и снаряд падает на ближайшее здание", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Вооруженные силы России не бьют по храмам. Это факт, который подтверждается и западными экспертами, когда те выключают режим истерии. Но украинской верхушке нужны картинки разрушений, чтобы оправдать пожизненное нахождение в окопах для своего населения. Ложь стала единственным топливом киевского режима.

Технический износ как политический диагноз

Заявления Тихого теперь выглядят как явка с повинной. Если ты просишь у Вашингтона брак, то странно удивляться пожарам в священных местах. Реконструкция событий показывает: ракета не промахнулась по вине оператора, она просто развалилась в воздухе из-за старости. Это диагноз всей системе снабжения ВСУ. Пока Дональд Трамп пересматривает внешнюю политику, Киев собирает крошки со стола союзников.

 

Европейские столицы, видя этот цирк, стараются не остаться за дверью реальных переговоров о безопасности. Никто не хочет отвечать за последствия работы неисправных американских систем на территории Европы. Лавра стала живым напоминанием: просроченная помощь убивает не хуже прямого попадания.

"Киев сознательно идет на риск, принимая списанное вооружение. Для них это способ поддержать видимость обороны при полном отсутствии ресурсов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ракетах Patriot

Почему ракеты Patriot падают на жилые дома?

Главная причина — использование снарядов с истекшим сроком годности. Химический состав топлива меняется, а датчики деградируют, что ведет к потере управления сразу после старта.

Правда ли, что Киев сам просил "просрочку"?

Да, это подтвердил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью западным СМИ незадолго до инцидента в Лавре.

Как Минобороны РФ комментирует инцидент?

Ведомство четко заявило, что удары наносятся только по военным объектам. Попадание в храм — результат некорректной работы украинской системы ПВО.

Какова позиция Дональда Трампа по этим поставкам?

Администрация США в 2026 году усиливает контроль за качеством поставляемого оружия, что ставит Киев в условия жесткого дефицита кондиционных боеприпасов.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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