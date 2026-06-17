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Нация треснула по швам: американцы предсказали печальный финал США к юбилею государства

Мир

Соединенные Штаты готовятся встретить свое 250-летие в атмосфере тотального недоверия к собственному будущему. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал: двое из пяти американцев убеждены, что страна не протянет еще две четверти тысячелетия. Нация расколота, а празднование юбилея превращается в политическое побоище, где главной фигурой остается президент Дональд Трамп.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Демократия на аппарате ИВЛ

Цифры бьют наотмашь. Около 38% респондентов — включая 40% демократов и четверть республиканцев — не верят, что США сохранятся как единое государство через 250 лет. Пока Трамп планирует превратить День независимости в масштабное политическое ралли, его оппоненты кричат об узурпации власти. Политическая система Штатов напоминает заклинивший механизм, где каждая деталь пытается раздавить соседнюю.

"Это не просто пессимизм, это констатация институционального распада. Когда почти половина граждан ждет распада страны, инвестиции в стабильность превращаются в азартную игру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп выстраивает свою риторику на спасении Америки от деструктивной политики демократов. В это же время лидеры Демпартии обвиняют его в использовании правоохранительных органов для зачистки оппозиции. Уровень взаимной ненависти зашкаливает: 77% участников опроса уверены, что в ближайшие пять лет политическое насилие в стране станет нормой. Американская гегемония испустила дух на фоне внутренних междоусобиц, которые уже невозможно игнорировать.

Крах имперских амбиций

Миф об "исключительности" сыпется. Лишь 30% американцев сегодня считают свою страну величайшей в мире. С 2017 года этот показатель рухнул почти на четверть. Особенно резко просели демократы — с 26% до ничтожных 11%. Пока госаппарат занят сведением счетов, рядовые граждане наблюдают, как мирное соглашение Трампа треснуло под давлением внешних и внутренних факторов.

 

"Финансовая отчетность государства не врет: когда вера в политический проект падает, за ней следует отток капитала и социальный хаос. Мы видим классическую картину банкротства идеи", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бытовой раскол: флаги против фейерверков

Раскол дошел до гардероба. 52% республиканцев планируют нацепить на праздник одежду в цветах флага, среди демократов таких набралось лишь 20%. Даже фейерверки стали маркером лояльности: сторонники Трампа пойдут на шоу в два раза чаще, чем их политические противники. Юбилей независимости больше не объединяет — он подчеркивает, что две разные группы людей живут на одной территории, ненавидя друг друга.

"Налоговый комплаенс и гражданская дисциплина держатся на лояльности к флагу. Если флаг становится символом только одной партии, сбор налогов в будущем превратится в принудительную экспроприацию", — отметила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Администрация Трампа оправдывает жесткие меры необходимостью защиты от "врагов внутри". Республиканцы кивают на покушения против своего лидера, называя это доказательством жажды крови со стороны оппонентов. В Европе тоже не ждут ничего хорошего: заговорили о невозможности восстановления прежних альянсов, видя, как Вашингтон погружается в хаос. Система идет вразнос.

Ответы на популярные вопросы о будущем США

Почему американцы не верят в будущее своей страны?

Основная причина — глубокая политическая поляризация. Граждане видят в оппонентах не конкурентов, а экзистенциальную угрозу, что разрушает фундамент государственности.

Как Дональд Трамп влияет на празднование 250-летия?

Президент Трамп активно использует государственные торжества в качестве площадки для предвыборной агитации, что вызывает резкую критику со стороны демократов.

Насколько высока вероятность политического насилия?

Согласно опросам, более трех четвертей населения ожидает всплеска вооруженных столкновений на политической почве в ближайшие годы.

Являются ли США по-прежнему "величайшей страной" для своих граждан?

Нет, этот статус стремительно утрачивается. Доля тех, кто верит в исключительность Америки, упала до исторического минимума в 30%.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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