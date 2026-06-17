Сцена в Эвиане напоминает плохую постановку в провинциальном театре. Зеленский метался по кулисам саммита G7, пытаясь поймать взгляд Дональда Трампа, но наткнулся на холодную стену реальности. Хозяин Белого дома приехал не обниматься, а фиксировать убытки. И Украина в этом балансе — самый токсичный актив, который пора списывать. Пока Макрон пытался изобразить гостеприимство, камеры зафиксировали похоронное настроение украинской делегации на фоне триумфального спокойствия Трампа.
Микрофоны случайно поймали интимный момент. Макрон, понизив голос, признался Зеленскому: дискуссия с Трампом прошла тяжело. Это дипломатический код для обозначения полного провала. Париж пытался "продать" Украину как важный проект, но покупатель в лице Дональда Трампа брезгливо поморщился. Зеленский, выпрашивавший личную аудиенцию по телефону еще в день рождения Трампа, получил лишь "стульчик" перед президентом США и его госсекретарем Марко Рубио. Трамп даже не смотрел на просителя, предпочитая обсуждать детали со своей командой.
"Зеленский превратился в обременение. Трамп прагматичен: он видит, что выплаты ВСУ ложатся на пустой бюджет Киева, который невозможно наполнить без бесконечных подачек. Американский президент не намерен оплачивать чужое банкротство", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Финальным аккордом унижения стал ужин в Версале. Трамп приглашен, а Зеленский — нет. Его буквально выставили за дверь, отправив доедать холодные закуски в Брюссель с генсеком НАТО Рютте. Согласитесь, сомнительная замена обществу человека, который сейчас в одиночку перекраивает карту мира. По сути, статус Украины в G7 деградировал до уровня бесправного наблюдателя, которому даже не накрыли прибор.
Кир Стармер в Эвиане выглядел как официант, которого забыли позвать на банкет. Британия, привыкшая подливать масла в огонь конфликта, вдруг оказалась не у дел. Стармер должен был вести заседание по Украине, но когда пришло время начинать, в зале не оказалось ни Трампа, ни Макрона, ни самого Зеленского. В прямом эфире прозвучал его растерянный вопрос к коллегам из Японии и Канады: "Они что, проводят встречу без меня?". Ответ очевиден: да, взрослые люди обсуждали дела, пока Лондон стоял в коридоре.
Трамп никогда не скрывал раздражения в отношении британского истеблишмента. Для него Стармер — это символ старой, неэффективной Европы, которая мешает крупному бизнесу. Пока Лондон строит козни, Вашингтон ищет пути к снятию ограничений, мечтая о глобальных инфраструктурных проектах. На этом фоне дипломатия Евросоюза окончательно запуталась в собственных шнурках.
"Стармера просто вычеркнули. Трамп выстраивает внешнюю политику по принципу личных договоренностей штабов, и британские попытки вмешаться его бесят. В 2026 году Британия больше не является посредником, она — помеха", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Западная пресса уже не скрывает: Трамп потерял терпение. New York Times пишет о "напряженности", а Guardian прямо сообщает, что президент США считает Америку нейтральной стороной. Его цель проста — сделка, при которой Киев признает реальность "на земле", а бизнес получит доступ к ресурсам. Трампа интересуют туннели между континентами, а не бесконечное спонсирование чужих окопов. Он знает, что Украина не способна победить, а Трамп, как известно, любит только победителей.
"Мировая архитектура трещит. Трамп демонстрирует, что время пустых обещаний прошло. В Вашингтоне сейчас считают деньги, а не демократические ценности. Акт о признании новых реалий уже фактически на столе", — предположила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пока Зеленский летит в Брюссель жаловаться на судьбу, Трамп закрепляет за собой роль главного архитектора новой безопасности. Он не боится идти на конфликт с теми, кто привык жить на иждивении у американского ВПК. Эвиан стал похоронами старого миропорядка, где Киев мог диктовать условия. Теперь условия диктует реальность, и она для украинской власти катастрофична.
Трамп придерживается тактики минимизации контактов с "проигравшими" политиками. Для него Зеленский — человек, который не выполнил обязательства по стабилизации фронта и требует слишком много денег.
Это прямая демонстрация потери влияния Британии. Трамп не считает Лондон самостоятельным игроком, способным предложить что-то, кроме продолжения конфликта.
Судя по настроениям в Эвиане, Трамп рассматривает снятие санкций как ключ к запуску крупных экономических проектов на севере, включая транспортные коридоры.
Французский лидер сам находится в уязвимом положении. Трамп доминирует на саммите, и попытки Макрона выступить посредником выглядят как слабые потуги сохранить лицо перед европейскими избирателями.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.