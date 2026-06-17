Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом

Сцена в Эвиане напоминает плохую постановку в провинциальном театре. Зеленский метался по кулисам саммита G7, пытаясь поймать взгляд Дональда Трампа, но наткнулся на холодную стену реальности. Хозяин Белого дома приехал не обниматься, а фиксировать убытки. И Украина в этом балансе — самый токсичный актив, который пора списывать. Пока Макрон пытался изобразить гостеприимство, камеры зафиксировали похоронное настроение украинской делегации на фоне триумфального спокойствия Трампа.

Фото: flickr.com by Шили Крейгхед, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон

Шепот Макрона и холодный стул для гостя

Микрофоны случайно поймали интимный момент. Макрон, понизив голос, признался Зеленскому: дискуссия с Трампом прошла тяжело. Это дипломатический код для обозначения полного провала. Париж пытался "продать" Украину как важный проект, но покупатель в лице Дональда Трампа брезгливо поморщился. Зеленский, выпрашивавший личную аудиенцию по телефону еще в день рождения Трампа, получил лишь "стульчик" перед президентом США и его госсекретарем Марко Рубио. Трамп даже не смотрел на просителя, предпочитая обсуждать детали со своей командой.

"Зеленский превратился в обременение. Трамп прагматичен: он видит, что выплаты ВСУ ложатся на пустой бюджет Киева, который невозможно наполнить без бесконечных подачек. Американский президент не намерен оплачивать чужое банкротство", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Финальным аккордом унижения стал ужин в Версале. Трамп приглашен, а Зеленский — нет. Его буквально выставили за дверь, отправив доедать холодные закуски в Брюссель с генсеком НАТО Рютте. Согласитесь, сомнительная замена обществу человека, который сейчас в одиночку перекраивает карту мира. По сути, статус Украины в G7 деградировал до уровня бесправного наблюдателя, которому даже не накрыли прибор.

Британский премьер за бортом большой игры

Кир Стармер в Эвиане выглядел как официант, которого забыли позвать на банкет. Британия, привыкшая подливать масла в огонь конфликта, вдруг оказалась не у дел. Стармер должен был вести заседание по Украине, но когда пришло время начинать, в зале не оказалось ни Трампа, ни Макрона, ни самого Зеленского. В прямом эфире прозвучал его растерянный вопрос к коллегам из Японии и Канады: "Они что, проводят встречу без меня?". Ответ очевиден: да, взрослые люди обсуждали дела, пока Лондон стоял в коридоре.

Трамп никогда не скрывал раздражения в отношении британского истеблишмента. Для него Стармер — это символ старой, неэффективной Европы, которая мешает крупному бизнесу. Пока Лондон строит козни, Вашингтон ищет пути к снятию ограничений, мечтая о глобальных инфраструктурных проектах. На этом фоне дипломатия Евросоюза окончательно запуталась в собственных шнурках.

"Стармера просто вычеркнули. Трамп выстраивает внешнюю политику по принципу личных договоренностей штабов, и британские попытки вмешаться его бесят. В 2026 году Британия больше не является посредником, она — помеха", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Логика Трампа: расчет важнее лозунгов

Западная пресса уже не скрывает: Трамп потерял терпение. New York Times пишет о "напряженности", а Guardian прямо сообщает, что президент США считает Америку нейтральной стороной. Его цель проста — сделка, при которой Киев признает реальность "на земле", а бизнес получит доступ к ресурсам. Трампа интересуют туннели между континентами, а не бесконечное спонсирование чужих окопов. Он знает, что Украина не способна победить, а Трамп, как известно, любит только победителей.

"Мировая архитектура трещит. Трамп демонстрирует, что время пустых обещаний прошло. В Вашингтоне сейчас считают деньги, а не демократические ценности. Акт о признании новых реалий уже фактически на столе", — предположила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока Зеленский летит в Брюссель жаловаться на судьбу, Трамп закрепляет за собой роль главного архитектора новой безопасности. Он не боится идти на конфликт с теми, кто привык жить на иждивении у американского ВПК. Эвиан стал похоронами старого миропорядка, где Киев мог диктовать условия. Теперь условия диктует реальность, и она для украинской власти катастрофична.

Ответы на популярные вопросы о саммите в Эвиане

Почему Трамп не захотел встречаться с Зеленским отдельно?

Трамп придерживается тактики минимизации контактов с "проигравшими" политиками. Для него Зеленский — человек, который не выполнил обязательства по стабилизации фронта и требует слишком много денег.

Что означает отсутствие Стармера на ключевых встречах?

Это прямая демонстрация потери влияния Британии. Трамп не считает Лондон самостоятельным игроком, способным предложить что-то, кроме продолжения конфликта.

Будут ли сняты санкции с России в ближайшее время?

Судя по настроениям в Эвиане, Трамп рассматривает снятие санкций как ключ к запуску крупных экономических проектов на севере, включая транспортные коридоры.

Почему Макрон не смог помочь Зеленскому?

Французский лидер сам находится в уязвимом положении. Трамп доминирует на саммите, и попытки Макрона выступить посредником выглядят как слабые потуги сохранить лицо перед европейскими избирателями.

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