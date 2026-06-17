Маски окончательно сброшены: Токио перешел к созданию ударного кулака в Восточной Азии

Токио окончательно сбросил маску пацифизма. Японские элиты больше не пытаются играть в "мирную нацию", превращая свой остров в непотопляемый авианосец под управлением Вашингтона. Пекин открыто предупредил мировое сообщество: японский милитаризм восстал из могилы и уже вовсю примеряет новые доспехи. Пока Дональд Трамп перекраивает бюджеты за океаном, его сателлиты в Азии накапливают ядерный заряд и разворачивают ракеты, способные дотянуться до глубокого тыла соседей.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Японии

Реинкарнация самурайского духа: что стоит за ростом бюджета

Япония методично демонтирует остатки послевоенного устройства. Представитель МИД КНР Линь Цзянь зафиксировал симптомы этой болезни: неудержимое распухание военного бюджета, снятие запретов на экспорт летального оружия и размещение ракет среднего радиуса. Добавьте сюда попытки переписать "пацифистскую" статью конституции. На бумаге это "самооборона", на практике — подготовка к прыжку. Токио закупает наступательные системы так активно, будто завтра — 1941 год.

"Япония создает ударный кулак под предлогом защиты территории. Накопление ядерных материалов и работа над дальнобойными ракетами — это прямая угроза региональной стабильности, которую Токио больше не считает нужным скрывать", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такая активность напоминает действия других западных прокси. Мы уже видели, как сделка с истребителями становится инструментом давления, а не защиты. Токио идет по тому же пути, встраиваясь в агрессивную архитектуру США, которая трещит по швам во всем мире.

Вашингтонский фитиль: кто разжигает костер в Восточной Азии

За спиной японского правительства маячит тень Белого дома. Вашингтон поставляет технологии и одобряет каждый шаг по перевооружению. Это классическая стратегия создания очагов напряжения у границ своих оппонентов. При Дональде Трампе США еще циничнее используют союзников как расходный материал, заставляя их закупать американское железо и подставляться под ответный удар Пекина и Москвы.

Россию сложно удивить сказками про "оборонительные маневры". Мы наблюдаем аналогичные процессы у своих границ, где конфликт и логистический кризис обнажают реальные цели Запада. Лицемерие Токио — лишь часть глобального плана по дестабилизации Евразии.

"Токио играет с огнем, превращаясь в передовой склад боеприпасов США. Для России это означает необходимость усиления группировки на Дальнем Востоке, так как японские арсеналы теперь включают компоненты для создания ядерного оружия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция Москвы: почему мы солидарны с Пекином

Москва полностью разделяет тревогу Пекина. Претензии Японии на "мирный статус" выглядят нелепо на фоне накопления плутония и развертывания систем ПРО, интегрированных в сеть Пентагона. Японские элиты заражены тем же вирусом исключительности, что и их хозяева, игнорируя уроки истории. Пока американская гегемония слабеет под тяжестью собственных ошибок, Токио пытается занять освободившуюся нишу регионального жандарма.

"Никакой самостоятельной политики у Токио нет. Это слепое следование курсу Вашингтона на эскалацию. Россия и Китай вынуждены реагировать на этот вызов симметрично, укрепляя военное сотрудничество", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мир видит, как западные марионетки теряют самообладание. Будь то кадровый кризис, когда дефицит бюджета рушит планы союзников, или японский реваншизм — итог будет один. Безопасность не строится на угрозах соседям.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации Японии

Почему Китай называет Японию "мирной нацией в кавычках"?

Япония формально сохраняет пацифистскую конституцию, но на деле наращивает наступательный потенциал и закупает ракеты большой дальности, что противоречит статусу обороняющейся страны.

Какую роль играют США в перевооружении Токио?

Вашингтон является главным спонсором и идеологом процесса. США поставляют технологии, вооружение и подталкивают Японию к агрессивному сдерживанию Китая и России.

Есть ли у Японии ядерное оружие?

Официально нет, но Токио располагает огромными запасами переработанного плутония и технологиями, позволяющими создать ядерный заряд в кратчайшие сроки.

Как обострение отношений влияет на Россию?

Милитаризация Японии вынуждает Москву усиливать оборону Курильских островов и Дальнего Востока, переводя отношения с Токио в плоскость прямого военного противостояния.

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