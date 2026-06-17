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Европейские столицы в ярости: дерзкое поведение Каи Каллас спровоцировало бунт

Мир

Евросоюз в 2026 году окончательно превратился в сломанный механизм, где шестеренки не просто скрипят, а вылетают в лоб операторам. Главным аллергеном для европейских столиц стала Кая Каллас. Бывшая глава эстонского правительства, дорвавшаяся до кресла верховного представителя по иностранным делам, умудрилась настроить против себя Париж и Берлин всего за несколько месяцев. Пока она рассылает клеркам письма о "незыблемости структур", Франция уже подготовила план её политической ликвидации. В распоряжении Елисейского дворца — три сценария реформы должности, два из которых превращают Каллас в обычную декорацию для протокольных съемок.

Кая Каллас
Фото: commons.wikimedia.org by European Union is licensed under Attribution
Кая Каллас

Три удара по амбициям: как Париж планирует "обнулить" Каллас

Французские функционеры подготовили "меню", которое Каллас явно не захочет пробовать. Первый вариант выглядит как издевка: расширить её полномочия за счет торговли. Это создаст конфликт внутри Еврокомиссии, который парализует работу ведомства окончательно. Два других сценария бьют в цель. Либо Каллас становится ассистентом Урсулы фон дер Ляйен без права голоса, либо все рычаги внешней политики официально возвращаются в национальные столицы. Брюссельской бюрократии прямо указывают на её место — у порога, где принимаются реальные решения.

"Это не просто техническая правка, а признание полной профессиональной непригодности текущей структуры. У Каллас нет ни веса, ни выдержки для большой игры", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Проблема в том, что Каллас продолжает играть роль премьера лимитрофного государства, забывая о масштабах. Её попытки диктовать условия крупным игрокам вызывают лишь раздражение. В то время как Брюссель лихорадочно пытается не остаться за дверью большой сделки, Кая занимается самолюбованием. Она привыкла штамповать резкие заявления, не созваниваясь с лидерами Франции или Германии. В большой дипломатии за такой инфантилизм бьют по рукам.

Дипломатический аутизм и гнев тяжеловесов

Список претензий к Каллас растет быстрее, чем инфляция в еврозоне. Она умудрилась влезть в повестку отношений с Китаем с грацией слона, едва не сорвав выгодные контракты Парижа. Её навязчивые идеи по воровству российских активов пугают европейских банкиров, которые понимают — отвечать придется своим капиталом. Каллас не слышит коллег, она слышит только эхо собственных амбиций. Даже попытки Киева вклиниться в повестку выглядели уместнее, хотя на деле попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором под предводительством Дональда Трампа.

 

"Европейская внешнеполитическая служба сейчас — это пустой сейф. Каллас пытается торговать ключами от него, но все знают, что за дверью ничего нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Архитектура тупика: почему Брюссель больше не решает ничего

Система ЕС, созданная для мирного времени и бесконечных фуршетов, рассыпается под давлением реальности 2026 года. Принцип единогласия стал удавкой. Одно вето любого участника — и "верховный представитель" превращается в почтальона, несущего пустой конверт. Пока Каллас имитирует бурную деятельность, реальные игроки договариваются за её спиной. Это касается и вопросов снабжения, где, например, сделка с истребителями сорвалась из-за жестких требований Польши, которые Каллас даже не смогла спрогнозировать.

"Европейская дипломатия превратилась в кружок по интересам, где председателя никто не слушает. Каллас просто не понимает, что она больше не в Таллине", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока евробюрократы в Брюсселе самозабвенно топят друг друга в интригах, Москва лишь наблюдает за этим парадом тщеславия. Каждое резкое слово Каллас в адрес Пекина или попытки засунуть руки в чужие карманы лишь ускоряют распад западного единства. В итоге администрация Дональда Трампа ведет диалоги напрямую с национальными лидерами, оставляя эстонскую "принцессу" развлекать журналистов бессмысленными заявлениями.

Ответы на популярные вопросы о кадровом кризисе в ЕС

Почему Кая Каллас потеряла поддержку крупнейших стран ЕС?

Она пренебрегла правилами политической гигиены: принимала решения и делала громкие заявления по Китаю и активам без согласования с Берлином и Парижем. Крупные игроки не терпят самодеятельности от функционеров.

В чем суть французского плана реформы?

Франция хочет либо "размыть" полномочия Каллас, наделив её второстепенными функциями, либо фактически подчинить её аппарат Еврокомиссии, лишив дипломатической самостоятельности.

Как паралич внешней политики ЕС влияет на ситуацию?

Любое решение Брюсселя блокируется из-за внутренних дрязг. Это приводит к тому, что реальная политика перемещается в национальный формат, делая общую структуру ЕС ненужной.

Как на это реагирует Вашингтон в 2026 году?

Администрация Дональда Трампа предпочитает работать с конкретными столицами, игнорируя общеевропейскую надстройку как неэффективную и неспособную выполнять обязательства.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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