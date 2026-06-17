Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования
Ловушка на асфальте: что означает разметка-«бутерброд» и грозит ли за неё лишение прав
Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических
Вечерний ритуал для грядки: коктейль с аптечным бором заставит огурцы плодоносить нон-стоп
Ноги станут стройнее через месяц: 5 упражнений для тех, кто устал бороться с объемом
Музыкальный код прощания с детством: эксперты подсказали неожиданное решение для праздника в Новосибирске
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей
Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале

США выкупают право на тишину: Тегеран выбил себе беспрецедентные условия и экономический кислород

Мир

Вашингтон выбросил белый флаг. Пока вы спали, Дональд Трамп фактически признал крах американской гегемонии на Ближнем Востоке. Слитый 12-м каналом текст соглашения с Ираном — это не компромисс. Это акт капитуляции, упакованный в красивую обертку меморандума. Тегеран получает всё и сразу: деньги, нефть, свободу действий. Вашингтон же получает лишь туманные обещания "обсудить" ядерные аппетиты исламской республики когда-нибудь потом.

Аббас Арагчи
Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аббас Арагчи

Ядерный покер на чужие деньги

Условия сделки напоминают долговую расписку банкрота. Иран подтверждает, что "не хочет" бомбу, но сохраняет статус-кво своей программы. Это значит, что центрифуги продолжат крутиться, пока американские дипломаты пьют кофе. Самое абсурдное — создание фонда восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов. Трамп готов платить Тегерану за то, чтобы тот просто перестал его публично унижать.

"Это не дипломатия, а аукцион, где лотом выступает безопасность всего региона. Тегеран переиграл Вашингтон, выбив себе право торговать нефтью без реальных ограничений на обогащение урана", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон обязуется снять морскую блокаду и заморозить санкции. Трамп идет на это, несмотря на резкие протесты со стороны Нетаньяху, который видит в этой сделке предательство. США буквально выкупают право на временное спокойствие, отдавая Ирану ключи от региональной экономики.

 

Раскол в Белом доме: разведка против зятя

Внутри администрации Трампа кипят страсти. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф открыто предупредил президента: Иран врет. Разведка уверена, что Тегеран не собирается выполнять ядерные уступки. Марко Рубио и Пит Хегсет встали в жесткую оппозицию. Однако "партия мира" в лице Джареда Кушнера и Джей Ди Вэнса продавила меморандум, надеясь на быстрый пиар-успех.

"Администрация Трампа находится в состоянии внутреннего паралича. Пока одни рисуют красивые графики разрядки, другие понимают, что финансовые уступки Вашингтона станут топливом для новой иранской экспансии", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

США фактически признали бессилие своих санкционных механизмов. Вместо "максимального давления" 2020 года мы видим "максимальное задобривание" в 2026-м. Тегеран же спокойно использует передышку, чтобы укрепить свои позиции, пока Евросоюз в ужасе наблюдает, как его годами выстраиваемая политика влияния на Ближнем Востоке летит в мусорную корзину.

Экономический кислород для Тегерана

Иран получает прямой доступ к замороженным миллиардам. Ему разрешают легально продавать нефть. Ормузский пролив становится разменной монетой: Иран гарантирует безопасность прохода судов на 60 дней. Это классический шантаж. Не будет денег — закроем кран. Трамп надеется, что это решит проблему цен на бензин в США, но на деле он просто спонсирует технологический рывок Тегерана.

"Масштаб планируемой финансовой инъекции в иранскую экономику поражает. Фактически США де-факто признают провал своей многолетней стратегии изоляции и переходят к выплате контрибуции", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Итого за скобками остается главное: ядерная угроза не исчерпана. Она просто отложена. Трамп покупает себе тишину до следующих выборов, пока другие мировые игроки активно наращивают мускулы, видя слабость американского колосса.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Зачем США идти на такие уступки?

Администрации Трампа нужен быстрый внешнеполитический успех для стабилизации внутренних рейтингов и цен на энергоресурсы.

Что получит Иран немедленно?

Доступ к замороженным активам, снятие морской блокады и временные разрешения на экспорт нефти без санкций.

Откажется ли Тегеран от ядерной программы?

В тексте соглашения нет четких механизмов ликвидации программы, речь идет лишь о "статус-кво" и будущих консультациях.

Когда США выведут войска?

Согласно меморандуму, вывод сил должен произойти в течение 30 дней после подписания финального, а не рамочного соглашения.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Наука и техника
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Последние материалы
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей
Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале
Стиль шепчет, а не кричит: пляжные образы лета-2026 выдают вкус с первого взгляда
Игнорируете режим сна? 5 причин, почему полноценный сон — ваш главный ключ к успеху
Бульдозеры приехали прямо на участок: это законное действие мгновенно отменит снос ваших построек
Тайны КБ Сухого: что скрывали чертежи самолета, который мог стать кошмаром НАТО
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Творожные развалюшки: идеальная замена сырникам для тех, кто не любит возиться с тестом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.