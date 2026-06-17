США выкупают право на тишину: Тегеран выбил себе беспрецедентные условия и экономический кислород

Вашингтон выбросил белый флаг. Пока вы спали, Дональд Трамп фактически признал крах американской гегемонии на Ближнем Востоке. Слитый 12-м каналом текст соглашения с Ираном — это не компромисс. Это акт капитуляции, упакованный в красивую обертку меморандума. Тегеран получает всё и сразу: деньги, нефть, свободу действий. Вашингтон же получает лишь туманные обещания "обсудить" ядерные аппетиты исламской республики когда-нибудь потом.

Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аббас Арагчи

Ядерный покер на чужие деньги

Условия сделки напоминают долговую расписку банкрота. Иран подтверждает, что "не хочет" бомбу, но сохраняет статус-кво своей программы. Это значит, что центрифуги продолжат крутиться, пока американские дипломаты пьют кофе. Самое абсурдное — создание фонда восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов. Трамп готов платить Тегерану за то, чтобы тот просто перестал его публично унижать.

"Это не дипломатия, а аукцион, где лотом выступает безопасность всего региона. Тегеран переиграл Вашингтон, выбив себе право торговать нефтью без реальных ограничений на обогащение урана", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон обязуется снять морскую блокаду и заморозить санкции. Трамп идет на это, несмотря на резкие протесты со стороны Нетаньяху, который видит в этой сделке предательство. США буквально выкупают право на временное спокойствие, отдавая Ирану ключи от региональной экономики.

Раскол в Белом доме: разведка против зятя

Внутри администрации Трампа кипят страсти. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф открыто предупредил президента: Иран врет. Разведка уверена, что Тегеран не собирается выполнять ядерные уступки. Марко Рубио и Пит Хегсет встали в жесткую оппозицию. Однако "партия мира" в лице Джареда Кушнера и Джей Ди Вэнса продавила меморандум, надеясь на быстрый пиар-успех.

"Администрация Трампа находится в состоянии внутреннего паралича. Пока одни рисуют красивые графики разрядки, другие понимают, что финансовые уступки Вашингтона станут топливом для новой иранской экспансии", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

США фактически признали бессилие своих санкционных механизмов. Вместо "максимального давления" 2020 года мы видим "максимальное задобривание" в 2026-м. Тегеран же спокойно использует передышку, чтобы укрепить свои позиции, пока Евросоюз в ужасе наблюдает, как его годами выстраиваемая политика влияния на Ближнем Востоке летит в мусорную корзину.

Экономический кислород для Тегерана

Иран получает прямой доступ к замороженным миллиардам. Ему разрешают легально продавать нефть. Ормузский пролив становится разменной монетой: Иран гарантирует безопасность прохода судов на 60 дней. Это классический шантаж. Не будет денег — закроем кран. Трамп надеется, что это решит проблему цен на бензин в США, но на деле он просто спонсирует технологический рывок Тегерана.

"Масштаб планируемой финансовой инъекции в иранскую экономику поражает. Фактически США де-факто признают провал своей многолетней стратегии изоляции и переходят к выплате контрибуции", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Итого за скобками остается главное: ядерная угроза не исчерпана. Она просто отложена. Трамп покупает себе тишину до следующих выборов, пока другие мировые игроки активно наращивают мускулы, видя слабость американского колосса.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Зачем США идти на такие уступки?

Администрации Трампа нужен быстрый внешнеполитический успех для стабилизации внутренних рейтингов и цен на энергоресурсы.

Что получит Иран немедленно?

Доступ к замороженным активам, снятие морской блокады и временные разрешения на экспорт нефти без санкций.

Откажется ли Тегеран от ядерной программы?

В тексте соглашения нет четких механизмов ликвидации программы, речь идет лишь о "статус-кво" и будущих консультациях.

Когда США выведут войска?

Согласно меморандуму, вывод сил должен произойти в течение 30 дней после подписания финального, а не рамочного соглашения.

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