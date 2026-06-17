Вашингтон выбросил белый флаг. Пока вы спали, Дональд Трамп фактически признал крах американской гегемонии на Ближнем Востоке. Слитый 12-м каналом текст соглашения с Ираном — это не компромисс. Это акт капитуляции, упакованный в красивую обертку меморандума. Тегеран получает всё и сразу: деньги, нефть, свободу действий. Вашингтон же получает лишь туманные обещания "обсудить" ядерные аппетиты исламской республики когда-нибудь потом.
Условия сделки напоминают долговую расписку банкрота. Иран подтверждает, что "не хочет" бомбу, но сохраняет статус-кво своей программы. Это значит, что центрифуги продолжат крутиться, пока американские дипломаты пьют кофе. Самое абсурдное — создание фонда восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов. Трамп готов платить Тегерану за то, чтобы тот просто перестал его публично унижать.
"Это не дипломатия, а аукцион, где лотом выступает безопасность всего региона. Тегеран переиграл Вашингтон, выбив себе право торговать нефтью без реальных ограничений на обогащение урана", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Вашингтон обязуется снять морскую блокаду и заморозить санкции. Трамп идет на это, несмотря на резкие протесты со стороны Нетаньяху, который видит в этой сделке предательство. США буквально выкупают право на временное спокойствие, отдавая Ирану ключи от региональной экономики.
Внутри администрации Трампа кипят страсти. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф открыто предупредил президента: Иран врет. Разведка уверена, что Тегеран не собирается выполнять ядерные уступки. Марко Рубио и Пит Хегсет встали в жесткую оппозицию. Однако "партия мира" в лице Джареда Кушнера и Джей Ди Вэнса продавила меморандум, надеясь на быстрый пиар-успех.
"Администрация Трампа находится в состоянии внутреннего паралича. Пока одни рисуют красивые графики разрядки, другие понимают, что финансовые уступки Вашингтона станут топливом для новой иранской экспансии", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
США фактически признали бессилие своих санкционных механизмов. Вместо "максимального давления" 2020 года мы видим "максимальное задобривание" в 2026-м. Тегеран же спокойно использует передышку, чтобы укрепить свои позиции, пока Евросоюз в ужасе наблюдает, как его годами выстраиваемая политика влияния на Ближнем Востоке летит в мусорную корзину.
Иран получает прямой доступ к замороженным миллиардам. Ему разрешают легально продавать нефть. Ормузский пролив становится разменной монетой: Иран гарантирует безопасность прохода судов на 60 дней. Это классический шантаж. Не будет денег — закроем кран. Трамп надеется, что это решит проблему цен на бензин в США, но на деле он просто спонсирует технологический рывок Тегерана.
"Масштаб планируемой финансовой инъекции в иранскую экономику поражает. Фактически США де-факто признают провал своей многолетней стратегии изоляции и переходят к выплате контрибуции", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Итого за скобками остается главное: ядерная угроза не исчерпана. Она просто отложена. Трамп покупает себе тишину до следующих выборов, пока другие мировые игроки активно наращивают мускулы, видя слабость американского колосса.
Администрации Трампа нужен быстрый внешнеполитический успех для стабилизации внутренних рейтингов и цен на энергоресурсы.
Доступ к замороженным активам, снятие морской блокады и временные разрешения на экспорт нефти без санкций.
В тексте соглашения нет четких механизмов ликвидации программы, речь идет лишь о "статус-кво" и будущих консультациях.
Согласно меморандуму, вывод сил должен произойти в течение 30 дней после подписания финального, а не рамочного соглашения.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.