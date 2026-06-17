Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода

Экономика Армении наткнулась на шлагбаум. Россия ограничила ввоз товаров, и для Еревана это не просто "трудности", а прямой удар по кошельку. Речь идет о потере экспортной выручки в размере до 2% от ВВП страны. Москва не играет в поддавки: нарушения в качестве алкоголя, минералки и сельхозпродукции стали фильтром, который армянский бизнес пройти не смог.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Цена вопроса: 2 процента ВВП под угрозой

Вазген Погосян, ведающий денежной политикой в армянском ЦБ, выложил карты на стол. Ограничения со стороны России — это не мелкий инцидент. Под санкции попали товары, приносящие стране существенный доход. Всего Ереван вывозит в Россию продукции на 6% от национального ВВП. Треть этого объема сейчас заблокирована на границе. Причина проста: в овощах, фруктах и коньяке нашли то, чего там быть не должно.

"Это закономерный итог халатности. Если бизнес привык гнать брак, надеясь на 'авось', то теперь 'авось' закончился. Россия выстраивает жесткие стандарты, и подстраиваться придется всем, без исключений", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Когда основные торговые пути упираются в стену, приходится искать обходные тропы. Но рынки Евросоюза для армянских фермеров закрыты техническими регламентами. В то время как Брюссель провоцирует кризисы в других регионах, Армения остается один на один со своими скоропортящимися продуктами. Переориентация — процесс долгий и дорогой.

Дефляционная ловушка Центрального банка

Глава ЦБ Мартин Галстян предупреждает: если товар не уедет в Россию и не найдет нового покупателя, он осядет внутри страны. Избыток продукции обрушит цены. На первый взгляд — радость для потребителя. На деле — дефляционный шок в 0,6%. Это означает разорение хозяйств, неспособность платить по кредитам и паралич инвестиций. Пока международная дипломатия занята перекраиванием границ, локальные экономики тонут в собственном непроданном урожае.

Ситуация патовая. Арсенал инструментов ЦБ ограничен. Снижение ставок может не помочь, если реальному сектору просто некуда сбыть товар. Пока администрация Дональда Трампа пересматривает финансовые обязательства США, Еревану приходится рассчитывать только на свои силы и на исправление ошибок в качестве продукции.

"Масштаб потерь в 2% ВВП — это критическая отметка. Для сравнения: это сопоставимо с годовым бюджетом на оборону или здравоохранение. Без возврата на российский рынок экономику ждет серьезная усадка прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Аналитика и прогнозы

Российский рынок был и остается для Армении премиальным. Попытки подменить этот поток поставками в другие страны выглядят утопично. В то время как происходит передел контроля над ресурсами в море, на суше правила игры диктует фитосанитарный контроль. Либо ты соблюдаешь регламенты ЕАЭС, либо твой товар гниет на складе.

"Бизнесу пора понять: время серых схем прошло. Ограничения — это не политика, это гигиена рынка. Пока требования не будут выполнены на 100%, двери не откроются", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Какие товары попали под запрет?

Ограничения затронули широкий спектр: от минеральной воды и коньяка до свежих овощей и фруктов. В них обнаружили пестициды и технологические нарушения.

Почему Армения не может быстро сменить рынок сбыта?

Европейский и азиатские рынки требуют сложной логистики и сертификации, которая занимает годы. Кроме того, конкуренция там значительно выше.

Что такое дефляция в 0,6% для обычного гражданина?

Краткосрочно — снижение цен. Долгосрочно — сокращение зарплат и рабочих мест, так как производители начнут работать в убыток.

Связано ли это с политикой?

Официальные лица подчеркивают технический характер претензий. Россия защищает своего потребителя от некачественной продукции, что является стандартной практикой.

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