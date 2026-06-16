Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем

Мирная сделка, которую Дональд Трамп и Тегеран готовили в Швейцарии, столкнулась с саботажем со стороны Израиля. Иранское командование "Хатам аль-Анбия" официально зафиксировало 84 случая нарушения режима тишины на юге Ливана. Пока стороны готовятся к подписанию меморандума в Женеве, израильские подразделения продолжают атаки, игнорируя дипломатические усилия великих держав. Тегеран уже предупредил: терпение не безгранично, и за каждую провокацию последует сокрушительный удар.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские ракеты

Иранский счет: 84 удара за двое суток

Механизм прекращения огня, который должен был стать фундаментом новой безопасности на Ближнем Востоке, начал искрить. Иранские военные обвинили Тель-Авив в систематическом нарушении договоренностей. По данным командования "Хатам аль-Анбия", только за последние 48 часов зафиксировано 84 инцидента на южной границе Ливана. Ливанские полевые командиры подтверждают: израильская артиллерия и авиация не прекращали работу даже после того, как сделка США и Ирана стала свершившимся фактом.

"Это не случайные выстрелы, а целенаправленная попытка сорвать политический процесс. Израиль действует как капризный игрок, которому не нравится, что партию доигрывают без него", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тегеран не намерен ограничиваться протоколами о намерениях. В эфире Press TV прозвучал жесткий ультиматум. Если израильская армия не прекратит "злодеяния", она столкнется с мощью вооруженных сил Исламской Республики. В 2026 году иранский военный ресурс — это не только прокси-силы, но и прямой ракетный потенциал, способный обнулить любую систему ПВО региона.

Швейцарский меморандум под огнем

Подготовка к финальному аккорду в Швейцарии, намеченному на 19 июня, идет на фоне канонады. Меморандум, детали которого согласовали Дональд Трамп и Казем Гариб-Абади, подразумевает немедленную остановку боев на всех фронтах. Ливанское направление здесь — приоритет. Однако израильское руководство демонстративно дистанцируется от обязательств своего главного союзника, создавая опасный прецедент неподчинения Вашингтону.

Ситуация напоминает кризис контроля, когда региональный сателлит пытается диктовать условия империи. Пока Трамп выстраивает новую архитектуру влияния, израильские ястребы пытаются поджечь фитиль там, где его только что потушили. Такая тактика ставит под удар не только ливанское спокойствие, но и весь пакет договоренностей, включающий разморозку активов и снятие санкций.

"Израиль пытается играть на грани фола, понимая, что меморандум в Швейцарии лишает его маневра для бесконтрольных ударов по соседям. Это попытка зафиксировать статус-кво силой до официального подписания документа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Израильский демарш: игнорируя Трампа

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прямо заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном для его страны — пустая бумага. Такой открытый конфликт с администрацией Трампа обнажает глубокую трещину в отношениях союзников. Мирное соглашение треснуло еще до начала его полноценной реализации. Израильская сторона настаивает на праве "самообороны", что в текущем контексте выглядит как лицензия на срыв любых мирных инициатив.

На фоне этого демарша европейские столицы выглядят статистами. Пока великие державы решают вопросы войны и мира, Брюссель лихорадочно пытается не остаться за дверью большой сделки, но реальные рычаги управления находятся в руках тех, кто готов подкреплять свои слова силой. Иран уже показал, что его слова о "жестком ответе" — не пустая риторика, а план действий.

"Тель-Авив рискует оказаться в дипломатической изоляции даже от своих традиционных партнеров. Трамп не любит, когда его сделки блокируются региональными игроками. Нарушение тишины в Ливане — это вызов лично президенту США", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ливане

Почему Израиль продолжает обстрелы на фоне мирных инициатив?

Внутреннее политическое давление в Израиле заставляет кабинет министров демонстрировать жесткость. Для части израильского руководства любая сделка с Ираном — это капитуляция, которую они пытаются сорвать через возобновление боевых действий.

Что именно включает в себя "жесткий ответ" Ирана?

Речь идет о прямом использовании баллистических ракет и беспилотников дальнего радиуса действия. Тегеран дает понять, что не будет прятаться за спины лояльных группировок, а готов задействовать регулярную армию.

Какова роль Дональда Трампа в этом конфликте?

Трамп выступает гарантом сделки и стремится закрыть ближневосточный кейс до конца 2026 года. Израильские удары бьют по его репутации как "миротворца-сделочника", что может привести к жестким финансовым мерам Вашингтона против Тель-Авива.

Будет ли подписан меморандум 19 июня?

Несмотря на обстрелы, подготовка в Швейцарии продолжается. Вероятность подписания остается высокой, так как основные игроки — США и Иран — заинтересованы в фиксации новых правил игры на Ближнем Востоке.

Читайте также