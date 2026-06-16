Брюссель почувствовал потерю влияния: ЕС лихорадочно пытается не остаться за дверью большой сделки

Европейский Союз стремится вклиниться в переговорный процесс между Москвой и Киевом из-за понимания, что конфликт напрямую дестабилизирует ситуацию на континенте. Как пояснил Pravda.Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин, европейские столицы осознали необходимость личного участия в диалоге после затянувшейся паузы в дипломатических усилиях.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее издание Politico сообщало, что чиновники в Брюсселе выражают обеспокоенность из-за предстоящего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. В ЕС опасаются, что Вашингтон планирует обсуждать урегулирование кризиса в обход европейских партнеров. Аналитики связывают подобную нервозность с потерей влияния прежних игроков и поиском новой архитектуры безопасности.

"Европа больше озабочена окончанием конфликта, чем Соединенные Штаты Америки. К тому же президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сейчас сосредоточится на иранском кризисе. В ЕС пришло понимание, что необходимо активнее включаться в процесс, поскольку ситуация застопорилась и никакого продвижения нет, поэтому требуется искать новые решения", — отметил Топорнин.

По его словам, в кулуарах Евросоюза уже обсуждается назначение специального переговорщика, которого нужно наделить специальным мандатом для диалога с Москвой и Киевом. Одним из вероятных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба. Экспертное сообщество при этом отмечает, что найти реального посредника, способного на честный диалог, крайне сложно, учитывая текущие перспективы западных политиков.

Топорнин также подчеркнул, что недавняя встреча послов ЕС с руководством МИД РФ стала новым явлением, свидетельствующим о попытке европейцев изменить тактику. При этом эксперт скептически оценил шансы на успех американских эмиссаров. В дипломатических кругах обращают внимание, что затянувшаяся дипломатическая пауза стала следствием отсутствия конструктивных предложений с обеих сторон.

"С точки зрения участия в переговорах, если говорить о принципиальных подходах Европы, они не изменились. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что с такими позициями сложно рассчитывать на допуск Европы за стол переговоров, поскольку, по его мнению, в них должна участвовать нейтральная сторона, заинтересованная в успехе переговорного процесса. У Европы такого нейтрального статуса нет: она последовательно поддерживает позицию Киева. Возникает вопрос, зачем допускать к переговорам тех, кто не ориентирован на поиск компромисса, а фактически поддерживает одну из сторон", — говорится в заявлении.

Текущая обстановка напоминает тупик: попытки коммуникации через открытые письма или приглашения на саммиты часто носят характер пиар-акций. В конечном итоге многие международные инициативы оказываются в состоянии глубокой заморозки. Ситуация остается сложной, и пока визиты западных делегаций не привели к прорыву, который мог бы остановить боевые действия.

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