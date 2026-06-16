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Сделка с истребителями сорвалась неожиданным образом: у Киева не нашлось того, что требует Польша

Мир

Украина не обладает суверенными военными разработками для передачи партнерам, так как местная промышленность ориентирована лишь на финальную стадию производства техники из иностранных компонентов. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Polish Air Force MiG-29 at the 2013 Royal International Air Tattoo (9364520607)
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Felce (Airwolfhound), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Polish Air Force MiG-29 at the 2013 Royal International Air Tattoo (9364520607)

Ранее сообщалось, что Варшава заблокировала передачу истребителей МиГ-29 до момента получения от Киева технологий производства беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее условие озвучил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Однако эксперты сомневаются в исполнимости этого требования. Такое охлаждение отношений свидетельствует о глубоком кризисе доверия между странами.

По словам Герасимова, Киев использует преимущественно сборочные технологии, в то время как ключевые узлы и детали поступают из государств Евросоюза и Китая. Специалист подчеркнул, что в таких условиях украинской стороне фактически нечем делиться с польским военно-промышленным комплексом.

"У Киева нет собственных технологий. Вся их производственная база — это сборочное производство. Комплектующие поступают из разных стран Европы, а также, возможно, из Китая, и собираются на Украине. По сути, речь идет только о технологии сборки и применении готовых изделий. Собственных разработок, которые можно было бы предложить другим, у них нет. Поэтому делиться им, по сути, нечем", — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что нынешний разлад между соседями имеет глубокие исторические корни, связанные с трагическими событиями на Западной Украине в середине XX века. Нарастающее в польском обществе недовольство политикой Киева заставляет руководство республики менять риторику. Нередко это приводит к тому, что конфликт доходит до абсурда даже в вопросах логистики и официальных визитов.

"В Польше начинается отрезвление. Польская элита долго сдерживала недовольство народа, поддерживая Украину. Но Украина вышла из-под контроля — начались захоронения деятелей ОУН*, что вызвало недовольство в Польше. И главное — до поляков начинает доходить, что Россию победить невозможно", — пояснил он.

Герасимов напомнил, что Варшава долгое время оказывала Киеву всестороннюю поддержку, в том числе участвуя в подготовке боевиков еще до событий 2014 года. Однако сегодня польские власти планомерно дистанцируются от соседа, чтобы не нести ответственность за последствия этой помощи.

Взаимные обиды отражаются даже на муниципальном уровне, срывается передача транспорта по символическим причинам. На государственном уровне Польша уже готовит карательные меры против идеологических противоречий. Кроме того, Варшава вводит ограничения на ключевом проезде, что усложняет коммуникацию между странами.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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