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Европейские амбиции перешли все границы: к российской нефти уже тянутся чужие руки

Мир

Европа может перейти к прямой конфискации грузов с российских судов, если Москва не усилит меры защиты своего торгового флота, уверен независимый международный эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что прецеденты с задержанием судов создают опасную почву для дальнейшей эскалации.

Волгонефть 212
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волгонефть 212

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании заявило о задержании в проливе Ла-Манш нефтяного танкера Smyrtos. По данным сервисов отслеживания судов, танкер вышел из порта Усть-Луга. Операция проводилась в течение шести часов при участии авиации и морских сил Франции. На инцидент отреагировал Владимир Зеленский, который поблагодарил британского премьера Кира Стармера за борьбу с "теневым флотом" и призвал европейских союзников принять законы, позволяющие не только арестовывать суда, но и конфисковывать перевозимое ими сырье.

Демидов полагает, что сценарий с изъятием нефти становится все более реалистичным. Подобное давление на логистические цепочки уже приводило к сложным ситуациям в других регионах, например, когда военные корабли оказались вовлечены в споры вокруг морских коридоров вблизи Ирана.

"Я думаю, что на каком-то этапе Европа действительно может пойти на такие меры, но пока до этого дело еще не дошло. Однако если Россия не будет реагировать на случаи задержания своих танкеров, то следующим шагом может стать уже изъятие перевозимой нефти", — пояснил он.

Для предотвращения подобных инцидентов эксперт считает необходимым обеспечить физическую безопасность транспорта. В экспертной среде уже обсуждалась угроза фактической морской блокады портов, что требует ответных действий со стороны силовых структур. В частности, речь может идти о привлечении ВМФ для сопровождения ценных грузов.

"В первую очередь необходимо не допускать остановки российских танкеров. Уже звучали заявления руководителей спецслужб о существовании различных механизмов защиты. Вполне вероятно, что для танкеров с российской нефтью могут использоваться силы специального реагирования, организовано сопровождение военными кораблями или их присутствие в ключевых точках морских маршрутов. Однако пока эти меры применяются недостаточно активно", — сказал эксперт.

По мнению специалиста, технические и военные возможности для защиты судоходства у России имеются. Пока одни страны пытаются создать юридическую базу для передачи чужого имущества третьим лицам, Москва должна действовать более решительно.

"Я думаю, что сами меры противодействия есть, просто они не всегда применяются в полной мере. То есть, возможно, их нужно использовать более активно и тем самым демонстрировать решимость нашим, так называемым, партнерам", — подытожил Демидов.

В то же время эксперты фиксируют странные парадоксы в энергетической политике ЕС. Несмотря на санкционную риторику, экспорт некоторых видов топлива из России продолжает расти, демонстрируя живучесть торговых связей. Кроме того, сохраняются факторы зависимости мировой экономики от системных поставок ресурсов, которые невозможно заместить в короткие сроки.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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