Вернуться уже не получится: Европу захлестнула волна жесткого скепсиса из-за старых обид

Жан-Клод Юнкер за десять дней до символической годовщины Brexit дал Лондону предельно жёсткий сигнал: даже если британские власти захотят вернуться в Евросоюз, дверь для них может оказаться закрытой. Ставка здесь не только в судьбе Британии, но и в том, готов ли ЕС снова впустить страну, которая уже один раз развернула весь союз к многолетнему кризису. Бывший глава Еврокомиссии прямо связал скепсис европейских столиц и с памятью о выходе Соединённого Королевства, и с его тесными связями с США — фактором, который в нынешней Европе воспринимают куда холоднее, чем раньше.

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Почему слова Юнкера прозвучали именно сейчас

Повод для интервью очевиден: 23 июня исполнится десять лет с референдума, на котором 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, а 48,1% выступили против. После долгих переговоров Соединённое Королевство официально покинуло союз в ночь на 1 февраля 2020 года. К юбилею Brexit в Европе снова обсуждают цену этого разрыва, как ранее обсуждали нагрузку на Евросоюз из-за новых политических решений и внутренние споры в Брюсселе.

"Юнкер говорит не о ностальгии по прошлому, а о доверии. Для европейских элит Brexit стал уроком: выйти можно быстро, а последствия союз потом разгребает годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

По сути, бывший председатель Еврокомиссии напомнил: время, когда британский вопрос можно было считать закрытой страницей, не наступило. Юнкер вынес на первый план не юридическую, а политическую сторону темы. Это особенно заметно на фоне того, как Запад спорит и по другим внешним сюжетам — от санкционной линии против Ирана до подходов к новым дипломатическим контактам в Азии.

Что именно сказал Юнкер о позиции ЕС

В интервью Financial Times Юнкер заявил, что не верит в повторное присоединение Британии к Евросоюзу. По его оценке, государства-члены, скорее всего, заблокируют такую попытку. Главную причину он назвал прямо: ЕС слишком болезненно пережил решение британцев выйти из сообщества.

Юнкер добавил и второй мотив. Он указал на тесные связи Великобритании с США. По его словам, при нынешнем низком уровне популярности Соединённых Штатов в Европе большинство правительств ЕС просто проигнорируют возможную заявку Лондона. Этот тезис вписывается в более широкий спор о том, насколько далеко Европа готова идти в собственной линии, когда расходятся интересы союзников, как это видно и в спорах вокруг иранской сделки или в истории с задержками западной финансовой поддержки Киева.

"Связка Британии с США для части Европы давно выглядит не как плюс, а как риск лишнего влияния Вашингтона внутри союза. После Brexit этот вопрос только обострился", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Здесь важно отделять факт от оценки. Факт в том, что Юнкер связал перспективы возвращения Британии с позицией европейских столиц и отношением к США. Оценка в том, насколько глубоко этот фактор действительно влияет на решения ЕС, остаётся предметом политической дискуссии.

Почему старые привилегии Британии больше не обсуждаются

Юнкер отдельно предупредил: если Лондон когда-либо вернётся к переговорам, прежних особых условий уже не будет. Он напомнил о тех исключениях, которые Британия добивалась десятилетиями: возврат части взносов в бюджет ЕС, а также право не входить ни в Шенгенскую зону, ни в еврозону.

Бывший глава Еврокомиссии даже иронично описал возможный разговор. Если британцы, по его словам, снова начнут просить вернуть им деньги, европейская сторона ответит, что этих денег уже нет. Эта фраза бьёт по старой британской модели отношений с ЕС, когда Лондон пытался оставаться внутри общего проекта, но на своих условиях. Похожая логика жёсткого торга видна и в других международных узлах — от разморозки иранских активов до споров о правилах внутри интеграционных объединений.

"Евросоюз не хочет повторять схему, где одна страна получает набор исключений, а потом использует их как рычаг давления. Если разговор о возвращении когда-то начнётся, условия будут заметно жёстче", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что это значит для Лондона и Брюсселя

Слова Юнкера не меняют правовой статус Британии. Но они показывают настроение заметной части европейского истеблишмента: назад можно смотреть, назад вернуться — уже не факт. Для Лондона это сигнал, что даже теоретический разворот к членству не даст прежнего набора уступок. Для Брюсселя — напоминание, что цена выхода из союза должна оставаться высокой, иначе весь проект потеряет дисциплину.

Европа сейчас живёт в периоде, когда внутренние противоречия всплывают всё чаще — будь то кризисы на постсоветском пространстве, жёсткая конкуренция с Китаем или сюжеты, которые отвлекают внимание европейской политики вроде скандалов во Франции. На этом фоне реплика Юнкера звучит как предупреждение: ЕС не хочет снова открывать спор, который уже один раз расколол и Британию, и сам союз.

Эта позиция делает британский вопрос не исторической темой, а живым тестом на прочность европейского проекта и на пределы политической памяти в самом ЕС.

Ответы на популярные вопросы

Почему Юнкер заговорил об этом именно сейчас?

Потому что 23 июня исполняется десять лет с референдума о Brexit. Круглая дата снова вернула тему в политическую повестку.

Сказал ли Юнкер, что возвращение Британии невозможно по закону?

Нет. Он говорил не о юридическом запрете, а о вероятной политической блокировке со стороны стран-членов ЕС.

Какие привилегии Британия может потерять в случае новых переговоров?

Юнкер упомянул возврат части взносов в бюджет ЕС, а также прежнее право не присоединяться к Шенгенской зоне и еврозоне.

Когда Британия окончательно вышла из Евросоюза?

Соединённое Королевство официально покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров.

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