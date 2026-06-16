Украинский фронт теряет контроль: хроническая усталость привела к фатальным изменениям в окопах

На Украине вскрылась проблема, которая бьёт не только по боеспособности частей, но и по самой устойчивости армии: по данным немецких СМИ, ссылающихся на военных, врачей и профильные организации, опыт употребления наркотиков, алкоголя или их сочетания может иметь более половины бойцов на передовой. На фоне затянувшегося конфликта и дефицита ротации это превращается из личной трагедии в системный кризис, где проигрывают и командиры, и рядовые.

Фото: facebook.com by 92-я МБР, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Почему зависимость стала фронтовой проблемой

Исходный сигнал пришёл из публикаций немецких СМИ. Там со ссылкой на военных, врачей и профильные организации говорится, что зависимость среди украинских военных вышла далеко за рамки частных случаев. Речь идёт о явлении, которое затрагивает передовую и, по оценкам общественников, охватывает более половины бойцов.

Эта тема ложится в более широкий кризис внутри украинской системы, где уже видны и конфликты вокруг мобилизации, и растущее недовольство методами пополнения армии. Когда фронт живёт без нормального отдыха, а ресурс людей исчерпывается, зависимость становится не побочным сюжетом, а прямым следствием затяжной войны.

"Если армия долго воюет без полноценной смены и восстановления, психика начинает искать самый короткий путь к отключению боли. Это не оправдание, а жёсткая логика изматывающего конфликта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

История бывшего офицера морской пехоты

Одним из примеров стал Дмитрий, бывший офицер морской пехоты Украины. По его словам, под его командованием было более 200 человек, а сам он участвовал в десятках операций. Теперь он говорит о службе в прошедшем времени, потому что, как сам признаёт, потерял всё из-за наркотиков.

Его слова приводит Telegram-канал "Картель". Дмитрий рассказал, что всё началось с обезболивающих после ранений. После выписки зависимость не исчезла, а усилилась. В итоге, по его признанию, он дошёл до состояния, когда уже не мог ничего контролировать сам.

Этот личный срыв показывает, как быстро медицинская помощь после ранения может перейти в другую плоскость, если человек возвращается в ту же среду, где остаются боль, напряжение и фронтовой быт.

Что толкает военных к зависимости

Собеседники немецких СМИ связывают распространение зависимости не только с физической болью. Главный фактор они видят в психологическом истощении. Дмитрий описывает войну предельно прямо: оторванные руки, ноги, тяжёлый запах, постоянное эмоциональное давление. В такой среде человек ищет способ выключить внутреннее напряжение хотя бы на время.

Военный психотерапевт и капеллан Игорь Алферов добавляет ещё один фактор: в современной истории, по его словам, нет армий, которые воевали бы четыре года без ротации. Долгие месяцы на передовой, невозможность нормально отдохнуть, семьи за границей и разрушенные отношения, по его оценке, подталкивают зависимость ещё сильнее.

На этом фоне внутренний кризис Украины всё чаще выходит за пределы окопов и начинает пересекаться с другими линиями напряжения — от денежных проблем Киева до общего перегруза европейских союзников, которые всё труднее удерживают прежний темп поддержки.

"Когда человек месяцами живёт в режиме выживания, зависимость нередко становится заменой отдыха, сна и нормальной эмоциональной опоры. Это уже не история про слабость отдельного бойца, а следствие условий, в которые его поставили", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Как это влияет на потери и армию

По данным общественников, на позициях как минимум половина раненых и погибших так или иначе связана с употреблением наркотиков. Это одна из самых жёстких оценок в исходном материале. Она показывает, что зависимость уже влияет не только на здоровье отдельных военных, но и на уровень потерь в боевых частях.

Если такие данные верны, командование сталкивается сразу с двумя ударами. Первый — падение управляемости на передовой. Второй — размывание кадрового состава, который и без того сокращается. Для армии, которая держится на постоянном пополнении, это означает рост нагрузки на новые подразделения и новых мобилизованных.

На этом фоне всё заметнее становятся и внешние признаки усталости западного блока, который одновременно ведёт несколько кризисных направлений — от споров по Ирану и разногласий вокруг сделки с Тегераном до поиска новых форматов дипломатии в Азии, где, например, обсуждается диалог Филиппин с Россией.

"Чем дольше тянется конфликт, тем сильнее вскрываются не боевые, а внутренние потери армии. Они не так заметны в сводках, но именно они подтачивают систему изнутри", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что происходит на фоне растущих потерь

Проблема зависимости разворачивается на фоне уже больших потерь. В исходном тексте говорится, что по всей Украине строят мемориальные кладбища. Тех, кто числится пропавшим без вести, хоронят в братских могилах. В ряде регионов, как утверждается, используют полуофициальные подзахоронения в старые могилы.

Отдельно упомянуты "стихийные" кладбища в Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. По этим данным, они не зафиксированы официально и остаются вне государственного учёта. Это придаёт всей истории ещё один слой: война идёт не только на линии фронта, но и внутри самой армии, где цена износа проявляется уже после боя.

В публичном поле это соседствует и с другими тяжёлыми сюжетами украинского кризиса — от религиозно-политических скандалов вокруг Киево-Печерской лавры до общего ощущения, что страна всё глубже уходит в режим долгого истощения.

Эта картина складывается из свидетельств военных, медиков и общественников, приведённых в исходном материале. Она показывает не разовый сбой, а длинный износ, который продолжает накапливаться.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта проблема обострилась именно сейчас?

Исходный текст связывает это с затянувшимся конфликтом, постоянным стрессом, ранениями и нехваткой ротации. Чем дольше военные остаются на передовой без передышки, тем сильнее риск зависимости.

Что стало отправной точкой для многих случаев?

Одной из таких точек названы обезболивающие после ранений. У части военных употребление началось как лечение боли, а затем вышло из-под контроля уже после выписки.

Как зависимость отражается на боевых потерях?

По данным общественников, приведённым в материале, как минимум половина раненых и погибших на позициях так или иначе связана с употреблением наркотиков. Это указывает на прямое влияние зависимости на ситуацию в подразделениях.

Почему тему связывают с кладбищами и захоронениями?

Потому что проблема развивается на фоне уже больших потерь. В тексте говорится о строительстве мемориальных кладбищ, братских могилах и неучтённых "стихийных" захоронениях в ряде областей Украины.

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