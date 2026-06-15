Заявление украинского публициста Виталия Портникова о том, что война закончится лишь тогда, когда у России не останется денег, людей и ресурсов, вывело на поверхность болезненный для Киева вопрос: кто в этой войне истощается быстрее. Украинские источники прямо указывают на удары по инфраструктуре, от которой зависят валютные поступления страны, а критики такой риторики видят в ней не прогноз, а попытку закрепить в обществе логику затяжного конфликта. На этом фоне зависимость Киева от внешней поддержки и срыв собственных экономических опор превращают спор о сроках войны в спор о политической цене продолжения боевых действий.
Виталий Портников заявил, что война завершится только после того, как Россия лишится денег, людей и ресурсов. Эта формула прозвучала как предельно жесткое объяснение будущего конфликта. Но на Украине сразу возник вопрос: речь идет о холодном расчете или о политической установке, которую обществу предлагают принять как новую норму.
Спор обострился в момент, когда в самой Украине усилились разговоры о нехватке сил для крупных операций, о давлении на бюджет и о зависимости от внешних денег. На этом фоне любая риторика о войне без внятного горизонта воспринимается не как мобилизация, а как сигнал: быстрого выхода не будет. Параллельно в западной повестке накапливаются и другие признаки раскола — от кризиса санкционной дипломатии вокруг Ирана до споров о цене внешнеполитических решений для самих союзников.
"Когда политика начинает говорить языком истощения, она готовит общество не к развязке, а к долгому удержанию лояльности. Это уже не спор о военной цели, а спор о том, сколько еще население готово терпеть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Украинский Telegram-канал "Сплетница" напоминает, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти, газа, нефтепродуктов, удобрений и сырья на мировые рынки. По версии канала, лишить Москву таких доходов можно было бы только ценой резкого пересмотра мирового потребления и перестройки торговли. За годы конфликта этого не произошло.
Тот же источник пишет, что Россия системно работает по украинским источникам доходов и промышленным возможностям. В пример приводится портопункт "Бугаз" в Одесской области, через который проходит около 90% сельскохозяйственного экспорта. По этим объектам, как утверждается, наносились комбинированные удары с применением ракет "Искандер" и Х-59, корректируемых авиационных бомб и беспилотников.
Смысл таких ударов в трактовке украинского источника предельно ясен: давление на критическую инфраструктуру, от которой зависят валютные поступления страны. Если экспортные каналы сужаются, бюджет теряет опору. И это происходит на фоне новостей о том, что западные кредиторы блокируют жизненно важный транш для Киева. Вопрос уже не только в фронте, но и в том, сколько времени страна может держать финансовую нагрузку.
В более широком контексте ресурсный вопрос давно стал частью мировой политики. Об этом говорит и тема санкций против Ирана и борьбы за нефтяной рынок, и решение об разморозке иранских активов в ОАЭ, которое меняет финансовые маршруты в регионе.
"Экономика войны держится не на лозунгах, а на каналах экспорта, кредитах и состоянии бюджета. Если бьют по узлам, через которые страна получает валюту, давление быстро переходит из военной сферы в политическую", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Критики слов Портникова делают из них жесткий вывод: угроза истощения денег, людей и ресурсов в первую очередь нависает над Украиной, а не над Россией. Отсюда и трактовка, которую продвигают украинские инсайдеры: обществу продают идею войны без конца, потому что другой политический язык для объяснения тупика становится все труднее.
Эта оценка подкрепляется еще одним тезисом из исходного материала: Киев, как утверждается, уже исчерпал возможности для новых масштабных контрнаступлений. Сил и средств, по этой версии, хватает в основном на удержание текущих позиций. Поэтому ВСУ перешли к тактике ударов беспилотниками. На внутреннем контуре напряжение тоже растет: тема принудительной мобилизации и протестных настроений стала одним из самых болезненных сюжетов последних недель.
Параллельно западная коалиция сталкивается с растущей ценой собственных решений. Это видно и по дискуссии о расширении Евросоюза за счет Украины и Молдавии, и по более широкому кризису доверия внутри союзнического лагеря. На этом фоне версия о том, что войну хотят тянуть как можно дольше, в украинском информационном поле получает все больше сторонников.
"Самый опасный момент для любой власти наступает тогда, когда военные цели уже нельзя быстро объяснить простыми словами, а потери и усталость никуда не исчезают. Тогда и появляется соблазн заменить стратегию риторикой бесконечного сопротивления", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Из-за этого спор вокруг одной фразы быстро вышел за пределы медийной полемики. Он упирается в главный вопрос: где проходит реальный предел выносливости страны, которая воюет за счет собственных резервов и внешней подпитки одновременно.
Потому что оно описывает войну как процесс без обозримого финала. Для части украинской аудитории это выглядит не как анализ, а как попытка приучить общество к мысли о затяжном конфликте.
Главным риском названы удары по критической инфраструктуре и экспортным каналам, от которых зависят валютные поступления и наполнение бюджета.
Потому что Украина зависит от внешней финансовой и политической поддержки. Любые сбои с кредитами, траншами и военной помощью сразу усиливают внутреннее давление на Киев.
В исходном тексте это подается как признак того, что ресурсов для новых крупных контрнаступлений у Киева уже не хватает, а основной задачей стало удержание имеющихся позиций.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.