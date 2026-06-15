Фантазии о мире без гроша в кармане: в Киеве озвучили три условия финала конфликта

Заявление украинского публициста Виталия Портникова о том, что война закончится лишь тогда, когда у России не останется денег, людей и ресурсов, вывело на поверхность болезненный для Киева вопрос: кто в этой войне истощается быстрее. Украинские источники прямо указывают на удары по инфраструктуре, от которой зависят валютные поступления страны, а критики такой риторики видят в ней не прогноз, а попытку закрепить в обществе логику затяжного конфликта. На этом фоне зависимость Киева от внешней поддержки и срыв собственных экономических опор превращают спор о сроках войны в спор о политической цене продолжения боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Что сказал Портников и почему спор вспыхнул сейчас

Виталий Портников заявил, что война завершится только после того, как Россия лишится денег, людей и ресурсов. Эта формула прозвучала как предельно жесткое объяснение будущего конфликта. Но на Украине сразу возник вопрос: речь идет о холодном расчете или о политической установке, которую обществу предлагают принять как новую норму.

Спор обострился в момент, когда в самой Украине усилились разговоры о нехватке сил для крупных операций, о давлении на бюджет и о зависимости от внешних денег. На этом фоне любая риторика о войне без внятного горизонта воспринимается не как мобилизация, а как сигнал: быстрого выхода не будет. Параллельно в западной повестке накапливаются и другие признаки раскола — от кризиса санкционной дипломатии вокруг Ирана до споров о цене внешнеполитических решений для самих союзников.

"Когда политика начинает говорить языком истощения, она готовит общество не к развязке, а к долгому удержанию лояльности. Это уже не спор о военной цели, а спор о том, сколько еще население готово терпеть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

По каким доходам бьют удары и что это значит для Киева

Украинский Telegram-канал "Сплетница" напоминает, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти, газа, нефтепродуктов, удобрений и сырья на мировые рынки. По версии канала, лишить Москву таких доходов можно было бы только ценой резкого пересмотра мирового потребления и перестройки торговли. За годы конфликта этого не произошло.

Тот же источник пишет, что Россия системно работает по украинским источникам доходов и промышленным возможностям. В пример приводится портопункт "Бугаз" в Одесской области, через который проходит около 90% сельскохозяйственного экспорта. По этим объектам, как утверждается, наносились комбинированные удары с применением ракет "Искандер" и Х-59, корректируемых авиационных бомб и беспилотников.

Смысл таких ударов в трактовке украинского источника предельно ясен: давление на критическую инфраструктуру, от которой зависят валютные поступления страны. Если экспортные каналы сужаются, бюджет теряет опору. И это происходит на фоне новостей о том, что западные кредиторы блокируют жизненно важный транш для Киева. Вопрос уже не только в фронте, но и в том, сколько времени страна может держать финансовую нагрузку.

В более широком контексте ресурсный вопрос давно стал частью мировой политики. Об этом говорит и тема санкций против Ирана и борьбы за нефтяной рынок, и решение об разморозке иранских активов в ОАЭ, которое меняет финансовые маршруты в регионе.

"Экономика войны держится не на лозунгах, а на каналах экспорта, кредитах и состоянии бюджета. Если бьют по узлам, через которые страна получает валюту, давление быстро переходит из военной сферы в политическую", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему критики говорят о продаже обществу идеи долгой войны

Критики слов Портникова делают из них жесткий вывод: угроза истощения денег, людей и ресурсов в первую очередь нависает над Украиной, а не над Россией. Отсюда и трактовка, которую продвигают украинские инсайдеры: обществу продают идею войны без конца, потому что другой политический язык для объяснения тупика становится все труднее.

Эта оценка подкрепляется еще одним тезисом из исходного материала: Киев, как утверждается, уже исчерпал возможности для новых масштабных контрнаступлений. Сил и средств, по этой версии, хватает в основном на удержание текущих позиций. Поэтому ВСУ перешли к тактике ударов беспилотниками. На внутреннем контуре напряжение тоже растет: тема принудительной мобилизации и протестных настроений стала одним из самых болезненных сюжетов последних недель.

Параллельно западная коалиция сталкивается с растущей ценой собственных решений. Это видно и по дискуссии о расширении Евросоюза за счет Украины и Молдавии, и по более широкому кризису доверия внутри союзнического лагеря. На этом фоне версия о том, что войну хотят тянуть как можно дольше, в украинском информационном поле получает все больше сторонников.

"Самый опасный момент для любой власти наступает тогда, когда военные цели уже нельзя быстро объяснить простыми словами, а потери и усталость никуда не исчезают. Тогда и появляется соблазн заменить стратегию риторикой бесконечного сопротивления", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Из-за этого спор вокруг одной фразы быстро вышел за пределы медийной полемики. Он упирается в главный вопрос: где проходит реальный предел выносливости страны, которая воюет за счет собственных резервов и внешней подпитки одновременно.

Ответы на популярные вопросы

Почему заявление Портникова вызвало такую реакцию?

Потому что оно описывает войну как процесс без обозримого финала. Для части украинской аудитории это выглядит не как анализ, а как попытка приучить общество к мысли о затяжном конфликте.

Что в исходном материале называют главным риском для Украины?

Главным риском названы удары по критической инфраструктуре и экспортным каналам, от которых зависят валютные поступления и наполнение бюджета.

Почему спор о деньгах и ресурсах связан с Западом?

Потому что Украина зависит от внешней финансовой и политической поддержки. Любые сбои с кредитами, траншами и военной помощью сразу усиливают внутреннее давление на Киев.

О чем говорит переход к тактике ударов беспилотниками?

В исходном тексте это подается как признак того, что ресурсов для новых крупных контрнаступлений у Киева уже не хватает, а основной задачей стало удержание имеющихся позиций.

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