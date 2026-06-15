Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировая артерия на замке: паралич Ормузского пролива затянулся на неопределенный срок
Пошёл против воли родителей: Сергей Гармаш внедрил суровые методы воспитания внука
Внутренние бедра станут заметно подтянутее: комплекс, который можно делать даже на диване
Технический риск при выборе масла: как переход на 5W-40 может спасти изношенный мотор
Фантазии о мире без гроша в кармане: в Киеве озвучили три условия финала конфликта
Эйнштейна загнали в тупик: физики доказали реальность передачи данных в прошлое
Соседи подумают, что это французские духи: цветок, который окутает сад шлейфом ванили и миндаля
Скребут по самому дну: опустошение хранилищ нефти в США достигло критической точки 1983 года
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты

Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса

Мир

Сергей Лавров отказался называть сроки завершения конфликта на Украине и привязал ситуацию к более широкому спору России с Западом: Москва считает, что США и европейские союзники не выполняют взятые на себя обязательства, а ЕС и Британия саботируют договоренности, достигнутые на Аляске. Это заявление важно не только как ответ на вопрос о сроках. Оно показывает, что Кремль увязывает развитие конфликта не с календарем, а с поведением внешних игроков и с тем, готовы ли они менять линию давления.

Сергей Лавров
Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0
Сергей Лавров

Что сказал Лавров о сроках завершения конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами призвал не строить предположений о том, когда завершится конфликт на Украине. Его слова опубликованы на сайте МИД России. Лавров сказал: «Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент [России Владимир] Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски».

Формулировка Лаврова сводит вопрос о сроках к политическим условиям. Москва дает понять, что не считает тему завершения конфликта вопросом одной лишь военной динамики. В заявлении она напрямую связывает развитие событий с действиями западных стран, их обязательствами и переговорами.

"Когда министр отказывается называть даты, он показывает: для Москвы важен не символический дедлайн, а набор внешних условий. Это сигнал и Киеву, и западным столицам — без пересмотра их линии разговор о сроках теряет смысл", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему в заявлении прозвучали договоренности на Аляске

Отдельный акцент Лавров сделал на договоренностях Аляски. В его версии именно они саботируются из-за политики ЕС и Британии. Министр не стал раскрывать новые детали, но сам выбор формулировки показывает: Москва считает прежние договоренности частью текущего спора и использует их как аргумент против западной позиции.

Ссылку на международные договоренности Лавров сделал в момент, когда вокруг внешнеполитических кризисов растет напряжение и по другим направлениям. Это видно и по сюжетам о санкциях против Ирана, и по спорам вокруг переговоров США, Израиля и Тегерана, и по новым трениям внутри западного блока. На этом фоне ссылка на Аляску звучит как напоминание: Москва фиксирует не только нынешние шаги оппонентов, но и то, как, по ее оценке, были сорваны прежние договоренности.

Как Москва описывает роль Запада

В словах Лаврова есть сразу два обвинения: Запад не выполняет обязательства и проводит агрессивную политику. ЕС и Британия названы участниками саботажа. Эта схема важна для российской дипломатической линии: она смещает центр ответственности за затягивание конфликта на внешних игроков, а не на сам переговорный процесс.

Такой подход укладывается в более широкий спор Москвы с западными странами о цене конфронтации. Его отголоски заметны в дискуссиях о расширении ЕС, в сообщениях о финансовых задержках для Киева, в теме внутреннего напряжения на Украине и в дискуссиях о новой дипломатической активности России за пределами европейского направления.

"Лавров выстраивает причинную цепочку: есть обязательства, есть их срыв, есть последствия для переговоров. Для дипломатии это удобная и жесткая рамка. Она позволяет Москве говорить, что пауза или затяжка связаны не с нехваткой контактов, а с недоверием к оппонентам", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

На этом фоне российская сторона продолжает подчеркивать значение внешнеполитического контекста. Для Москвы конфликт на Украине давно вписан в более широкое противостояние с Западом, где переплетаются вопросы безопасности, санкций, союзов и переговорной дисциплины. Параллельные кризисы — от споров вокруг иранских активов до новых историй о шпионских сетях против Китая — лишь усиливают этот образ нестабильной внешней среды.

"Смысл подобных заявлений в том, что Москва не хочет отделять украинский сюжет от общего кризиса отношений с Западом. Пока российская сторона видит саботаж и давление, она будет говорить не о датах, а о политических предпосылках для сдвига", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Заявление Лаврова не добавило новых сроков или параметров урегулирования, но четко обозначило политическую рамку, в которой Москва предлагает рассматривать вопрос о будущем конфликта.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Лаврова

Почему Лавров отказался говорить о сроках?

Потому что, по его словам, все зависит от условий, в которых развивается ситуация, и от поведения западных стран.

Кого Лавров обвинил в саботаже?

Он заявил, что договоренности Аляски саботируются из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией.

Связал ли Лавров конфликт только с Украиной?

Нет. Его слова показывают, что Москва рассматривает тему шире — как часть конфликта с Западом по поводу обязательств и политического курса.

Были ли названы новые условия урегулирования?

Нет. В заявлении не прозвучали новые параметры, даты или конкретные шаги. Министр обозначил лишь общую позицию России.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Мировая кооперация
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Последние материалы
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты
Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса
Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери
После 30 это обязан знать каждый: домашние упражнения, которые спасают спину и колени
Десять городов для побега из Москвы: куда уехать на электричке ради архитектуры и еды
Мирное сосуществование стало невозможным: муж Гвинет Пэлтроу нашёл единственный способ избежать ссор
Евросоюз решился на опасный шаг: принятое по Киеву решение грозит параличом всей системе
Опасная игра Брюсселя: резкий жест Каи Каллас лишил Европу последнего шанса на лидерство
Вес стоит на месте, а живот растет: ошибка, которую совершают почти все худеющие люди
Жир на животе начнет таять: что нужно есть утром вместо хлопьев и сладких каш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.