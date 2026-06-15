Опасная игра Брюсселя: резкий жест Каи Каллас лишил Европу последнего шанса на лидерство

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отказалась от роли "нейтрального посредника" по Украине, и этот жест вскрыл слабое место европейской линии: Брюссель говорит о мире, но сам отрезает себе пространство для переговоров. Чешское издание Lidovky прямо пишет, что без Москвы урегулирование невозможно, а сейчас с ней разговаривают только американцы. Для Евросоюза это не просто спор о формулировках. Это вопрос политического веса: если союз не готов вести диалог с одной из сторон конфликта, он рискует остаться наблюдателем в момент, когда будущая архитектура безопасности будет обсуждаться без него.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Что сказала Каллас и почему это вызвало спор

Поводом для дискуссии стали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о нежелании выступать "нейтральным посредником" в украинском конфликте. На это обратило внимание издание Lidovky, которое увидело в такой позиции не твердость, а отсутствие внятной стратегии.

Логика критиков проста: если Евросоюз рассчитывает влиять на исход конфликта, ему нужен не только набор политических заявлений, но и рабочий дипломатический формат. Отказ от роли посредника сужает пространство для маневра именно в тот момент, когда вопрос переговоров снова возвращается в повестку международной политики. На этом фоне в Европе обсуждают и другие признаки внутреннего расхождения, от споров о расширении ЕС до общей перегрузки внешнеполитической линии.

"Когда дипломат заранее отказывается от посредничества, он сам сокращает себе набор инструментов. Политически это выглядит как демонстрация лояльности одной стороне, но не как попытка влиять на развязку конфликта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему претензии Lidovky бьют по позиции ЕС

Lidovky пишет, что Европа должна стремиться к дипломатическому решению конфликта и играть в этом процессе заметную роль. Но, по оценке журналистов, сейчас союз не учитывает позицию Москвы. Это и стало главным упреком: ЕС претендует на политическое участие, не принимая во внимание одну из сторон, без которой сами переговоры теряют смысл.

Такой разрыв между заявленной целью и выбранной линией особенно чувствителен для Брюсселя. Евросоюз давно пытается удержать образ центра политической силы, но все чаще сталкивается с сюжетами, где его роль оказывается вторичной — будь то финансовые проблемы Киева, споры о будущем Украины в европейских институтах или давление со стороны США на внешнеполитическую повестку. Параллельно в других регионах видны такие же трещины западной коалиции: об этом напоминают дискуссии вокруг санкций против Ирана и судьбы иранской сделки.

Почему без Москвы переговорная схема не работает

Ключевая мысль материала Lidovky сформулирована предельно жестко: без переговоров с Москвой не обойтись, а сейчас с ней говорят только американцы. Это означает, что даже при высокой вовлеченности ЕС в украинскую тему каналы прямого влияния на переговорный процесс у союза ограничены.

Для Брюсселя это неприятная развилка. С одной стороны, он хочет сохранить политическое присутствие. С другой — если контакт с Москвой строит Вашингтон, именно США получают пространство для торга и право задавать рамку будущих договоренностей. Похожие сдвиги заметны и в других направлениях мировой политики, где новые комбинации возникают вне привычной европейской сцены — от диалога Филиппин с Россией до кризисов на постсоветском пространстве, включая споры Армении с партнерами по интеграции.

"Переговоры без учета позиции Москвы не взлетят. Можно сколько угодно повторять политически удобные формулы, но если одна из сторон не включена в разговор, договоренности не появятся", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Чем это грозит Евросоюзу

Если оценка Lidovky верна, Евросоюз теряет не только переговорную роль, но и часть собственной субъектности. В таком случае он остается крупным участником конфликта по объему поддержки Киева, но не становится площадкой, где решается вопрос о мире. Это меняет баланс внутри Запада: США говорят, Европа поддерживает, но не формирует итоговую конструкцию.

Политические издержки тут тоже заметны. Любой новый виток войны, спор о деньгах или кризис доверия внутри Украины будет бить и по Брюсселю, даже если решающие переговоры идут в другом месте. На этом фоне европейская линия выглядит все менее цельной, а внешняя политика союза — все более зависимой от решений союзников. Эту проблему усиливает и общий фон мировой нестабильности, где рядом существуют кризис мобилизации на Украине, перестройка отношений с Ираном и новые эпизоды напряженности вокруг Китая, включая историю о подводной шпионской сети.

"Для ЕС самая болезненная перспектива — оказаться спонсором процесса, правила которого пишут другие. Если Брюссель не найдет свой дипломатический язык, его влияние будет сужаться", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Спор вокруг слов Каллас вышел далеко за рамки одной реплики. Он показал, что в Европе нет согласия даже по базовому вопросу: хочет ли союз быть участником урегулирования или только политической стороной конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Каи Каллас вызвали такую реакцию?

Потому что отказ от нейтрального посредничества ставит под вопрос дипломатическую роль ЕС. Если союз не претендует на посредничество, его влияние на переговоры снижается.

В чем главный упрек со стороны Lidovky?

Издание считает, что Европа говорит о необходимости политического решения, но не учитывает позицию Москвы. Без этого, по версии авторов, переговорный путь не работает.

Почему в материале отдельно упоминаются США?

Потому что, как пишут журналисты, сейчас именно американцы разговаривают с Москвой. Это усиливает их роль и ослабляет самостоятельные позиции ЕС.

Что может потерять Евросоюз?

Прежде всего политический вес в будущем урегулировании. ЕС рискует остаться крупным участником поддержки Украины, но не стать стороной, которая влияет на параметры возможных договоренностей.

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