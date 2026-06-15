Закулисный конфликт США и Ирана обострился: Вашингтон пошел на рискованный шаг

Вашингтон пытается удержать контроль над Ормузским проливом без нового витка эскалации с Тегераном, но слова Дональда Трампа показали и другое: у США и Ирана уже идет спор о правилах прохода, а Запад ищет способ защитить судоходство чужими флотами. Если пролив останется открытым и без платы, Белый дом получит передышку на нефтяном направлении. Если договоренность сорвется, удар придется не только по американской внешней политике США, но и по союзникам, которым предлагают подстраховать Вашингтон кораблями.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Трамп на дебатах

Что сказал Трамп об Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что судоходство в Ормузском проливе не будет облагаться платой. Его слова передал YouTube-канал Белого дома. По словам Трампа, у Вашингтона и Тегерана на эту тему возник "небольшой спор".

Трамп дважды подчеркнул, что проход должен быть без сбора платы, и добавил, что, по его мнению, пролив будет открыт, а плавание — свободным. Это заявление прозвучало как сигнал сразу для двух аудиторий: для Ирана, который влияет на обстановку в узком морском коридоре, и для мирового рынка, чувствительного к любым рискам в зоне конфликта США и Ирана.

"Когда американский лидер отдельно проговаривает, что проход должен быть свободным и без платы, это значит, что спор уже вышел за рамки техники. Речь идет о праве диктовать правила в одной из самых чувствительных точек Ближнего Востока", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему спор вокруг пролива вышел на первый план

Ормузский пролив давно остается зоной, где любой политический сбой быстро превращается в международную проблему. На этом фоне слова Трампа о "небольшом споре" выглядят сдержанно, но сам предмет спора говорит о большем. Вопрос не только в плате за проход. Вопрос в том, кто задает режим судоходства и кто несет политические издержки, если движение судов нарушится.

Сейчас тема звучит особенно остро, потому что давление на Тегеран меняется. На фоне дискуссий о разморозке иранских активов и споров о снятии санкций с Ирана Белый дом пытается не допустить новой точки напряжения там, где проходит значимый морской трафик. Для США свободный проход — это и вопрос престижа, и попытка не дать Тегерану превратить контроль над проливом в отдельный рычаг торга.

Зачем США нужна поддержка европейских союзников

Трамп также признал, что Соединенные Штаты готовы принять военную поддержку от европейских союзников. Речь идет о кораблях, которые партнеры могли бы направить в Ормузский пролив на случай непредвиденных инцидентов.

Это важная деталь. Она показывает, что Вашингтон не хочет нести весь груз присутствия в одиночку. США сохраняют политическое лидерство, но хотят разделить риски с союзниками. Для Европы это неудобный выбор: с одной стороны, безопасность морских маршрутов затрагивает ее напрямую, с другой — участие в такой миссии втягивает европейцев в конфликт, где решения часто принимаются не в Брюсселе.

"Когда США просят союзников прислать корабли, они не просто усиливают патруль. Они распределяют ответственность за возможный инцидент. Это уже не чисто американская линия, а коллективная ставка Запада", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что поставлено на карту для региона и рынка

Заявление Трампа касается не только дипломатии. Любая неопределенность вокруг Ормузского пролива сразу бьет по ожиданиям на сырьевом рынке. Для Белого дома свободное судоходство — способ не допустить лишнего давления на энергетический рынок и не дать Ирану усилить свои позиции в переговорах.

Для Тегерана спор о проходе судов — часть более широкой игры вокруг санкций, безопасности Персидского залива и условий будущих договоренностей. Этот фон уже связан с дискуссией о новых дипломатических раскладах, кризисом западной координации и нарастающими разногласиями среди союзников США по разным внешнеполитическим трекам, включая споры внутри Евросоюза.

"Если пролив останется открытым на прежних условиях, Вашингтон сможет сказать, что удержал ситуацию. Если начнутся ограничения или силовые эпизоды, спор о судоходстве быстро превратится в спор о том, кто вообще контролирует правила на Ближнем Востоке", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока Трамп говорит о свободном проходе, реальная интрига в другом: удастся ли США удержать пролив открытым без новой сделки с Тегераном и без нового военного давления на союзников.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявил Дональд Трамп?

Он сказал, что судоходство в Ормузском проливе не будет облагаться платой, пролив будет открыт, а плавание — свободным. Также он упомянул "небольшой спор" между Вашингтоном и Тегераном по этой теме.

Почему вопрос о плате за проход так важен?

Потому что речь идет не только о деньгах. Это спор о контроле над правилами судоходства в одном из самых чувствительных морских участков мира.

Зачем США нужны корабли европейских союзников?

Вашингтон готов принять военную поддержку на случай непредвиденных инцидентов. Это снижает нагрузку на США и делает присутствие в проливе общей задачей Запада.

Какие последствия возможны, если спор обострится?

Любое ограничение прохода или военный эпизод в проливе усилит напряжение вокруг Ирана, осложнит контакты США с союзниками и ударит по ожиданиям на сырьевых рынках.

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